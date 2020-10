De 0-13 die om de verkeerde reden wereldnieuws werd

De uitslag lag in lijn met de 0-13 tegen VVV-Venlo van afgelopen zaterdag en de discussie was ook niet veel anders, twee jaar geleden. In de krappe kantine annex persruimte onder in het stadion in Kralingen zuchtte toenmalig Excelsior-coach Adrie Poldervaart die zondagmiddag, gevraagd naar zijn analyse: „Gelukkig bleef het bij 1-7.”

Naast hem zat Ajax-coach Erik ten Hag. Die wilde niet spreken van het failliet van de Eredivisie, terwijl zijn aanvoerder Matthijs de Ligt voor de camera zei dat zij „niet op honderd procent” hadden gespeeld ondanks de zes goals verschil. Ten Hag, toen: „Door de jaren heen, of het nou in de zeventiger, tachtiger of negentiger jaren was, is wel eens een fase voorgekomen dat één of twee ploegen de competitie domineerden. Ik denk dat het golfbewegingen zijn.”

Hij bedoelde te zeggen: trek geen overhaaste en zware conclusies, want een grote score kan altijd en overal gebeuren.

Dat bleek ook zaterdag, met de 0-13 van Ajax in Venlo, de grootste zege ooit in de Eredivisie. Het duel groeide, om de verkeerde redenen, uit tot wereldnieuws. En markeert zo een nieuw dieptepunt in de krachtsverhoudingen tussen de top en de zogeheten ‘kleinere’ clubs.

Een mix van factoren kwam samen in Venlo. Allereerst, en vooral: een kruideniersomzet van minder dan 9 miljoen euro tegenover die van een beursgenoteerde onderneming, met ruim 160 miljoen. Een schrijnend zwakke dag van een matig elftal, tegen een gretige ploeg waar veel reserves zich wilden laten gelden. Op een nieuwe grasmat, waar Ajax in het verleden nog regelmatig vastliep op het (tragere) kunstgras in Venlo.

En zonder fans, die bij een achterstand de thuisploeg een duw in de rug hadden kunnen geven, om zo een afgang als deze wellicht te voorkomen. Nu, met de sfeerloze setting die doet denken aan een oefenduel, ontbrak die wisselwerking.

Het voetbal lijkt, zonder publiek, zijn kompas kwijt – en leidde tot een uitslag die de kloof tussen arm en rijk nog scherper tot uiting bracht. VVV kreeg bovendien kort voor het duel te horen dat één speler wegviel vanwege een positieve coronatest.

Dédain

In de Ajax-top wordt soms met dédain gesproken over de gebrekkige tegenstand in Nederland. Tegelijkertijd is de Eredivisie-top juist competitiever geworden, met AZ dat zich de afgelopen jaren nadrukkelijk ontwikkelde tot uitdager. In het afgelopen seizoen, dat door corona werd afgebroken, liep AZ de eerste plek alleen mis doordat het een minder doelsaldo had dan Ajax.

Met de hedendaagse binnenlandse superioriteit van Ajax, één keer kampioen in de laatste vijf jaar, valt het in werkelijkheid wel mee. Ajax verloor dit kalenderjaar in eigen land respectievelijk al van FC Groningen, Heracles Almelo, AZ, FC Utrecht (in het bekertoernooi) en begin dit seizoen opnieuw van FC Groningen.

Van een structureel groeiende ongelijkheid, in termen van monsterscores, is in de Eredivisie geen sprake. Dat blijkt uit een analyse van het aantal competitiezeges met vier goals of meer verschil – van Ajax en PSV – sinds het begin van het profvoetbal, gemaakt door sportdatabureau Gracenote op verzoek van NRC.

In de jaren zeventig, tachtig en negentig wonnen Ajax en PSV vaker met vier goals of meer verschil, dan in de eerste twee decennia van deze eeuw. Het doelpuntenrecord in de Eredivisie dat Ajax zaterdag verbrak komt ook uit die tijd: een 12-1 zege op Vitesse in 1972. Oók in die jaren speelden zij vaak met tegenstanders – feitelijk nog meer dan nu.

Dat neemt niet weg dat in de Eredivisie-top met zorg wordt gekeken naar het gebrek aan competitiviteit in de breedte. Twee jaar terug stond Ajax’ algemeen directeur Edwin van der Sar teleurgesteld in een bedompt zaaltje in Stadion Galgenwaard met andere clubbestuurders, na een jaar met veel vergaderen over de toekomst van de Eredivisie. Doel was een sterkere competitie te creëren – uiteindelijk bleef vrijwel alles hetzelfde.

Ajax was voorstander van een Eredivisie met zestien clubs en play-offs voor de titel. Met als doel meer topwedstrijden en hogere inkomsten. „Dat zal de weerstand en ook het spanningsveld doen vergroten”, zei coach Ten Hag destijds. „Ook Europees gezien, dat je vanuit je hogere weerstanden op het Europese podium beter beslagen ten ijs komt.” Voor het plan was te weinig steun, met name van clubs uit het ‘rechterrijtje’, mede uit angst voor hun plek.

De 0-13 geeft voorstanders van hervorming nieuwe munitie. Zo speelt op de achtergrond het plan voor de BeNeLiga, een fusiecompetitie waarin de tien beste clubs van Nederland en de acht sterkste van België zouden moeten uitkomen. Dit wordt momenteel onderzocht. Ajax en PSV behoren tot de initiatiefnemers en zeggen nog niet direct ‘nee’, terwijl kleinere clubs het met argusogen volgen, ook omdat zij vrezen buiten de boot te vallen.

Zo is de 0-13 een momentopname, maar staat het tegelijkertijd ook voor een bredere ontwikkeling. Met Ajax dat nu snel moet omschakelen voor het Champions League-duel met Atalanta Bergamo, dinsdag, drie dagen na de vrije doortocht in Venlo.