Zeker vijftien aanhoudingen bij coronaprotest door extreem-rechts in Rome

De Italiaanse politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag zeker vijftien arrestaties verricht bij protesten tegen het ingaan van de avondklok in Rome, nadat politie en demonstranten slaags met elkaar raakten. Dat melden Italiaanse media. Zeker tweehonderd demonstranten kwamen af op een oproep van de extreem-rechtse groep Forza Nuova om te gaan protesteren. Forza Nuova noemt de coronamaatregelen een „gezondheidsdictatuur” in Italië.

Zeker tweehonderd demonstranten zouden op de oproep zijn afgekomen. Ze begonnen hun protest door om 23.59 vuurwerk in de Italiaanse driekleur af te vuren vanaf het Piazza del Popolo. Daarna trokken de demonstranten door de stad. Op verschillende plekken werden auto’s beschadigd en vuilnisbakken in brand gestoken. Twee politieagenten zijn gewond geraakt bij de onrusten, aldus Italiaanse media.

Vanaf vrijdag gingen er in meerdere Italiaanse regio’s avondklokken in. In Rome geldt deze van middernacht tot 05.00 uur. In de regio’s Lombardije en Campania, met hoofdsteden Milaan en Napels, geldt de avondklok van 23.00 uur tot 05.00 uur. Ook in de zuidelijke stad Napels raakten politie en demonstranten eerder in het weekend slaags met elkaar bij protesten tegen de maatregel. In de nacht van vrijdag op zaterdag zouden zeker twee mensen zijn aangehouden en twee agenten gewond zijn geraakt.