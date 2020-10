Christie’s veilt kunstwerken gemaakt met as uit IS-oorlogsgebied

Kunst gemaakt met as van de verbrande velden van Irak: de sporen van IS reikten vrijdag tot in het Londense veilighuis Christie’s. Daar werden werken geveild van veertien bekende kunstenaars, die voor het project Scorched Earth van de Britse stichting Migrate Art pigment verwerkten dat van die as was gemaakt. De opbrengst van de veiling, ruim 262.000 pond (289.000 euro), gaat naar drie stichtingen die vluchtelingen bijstaan. De deelnemende kunstenaars, onder wie Antony Gormley, Anish Kapoor, Rachel Whiteread en Richard Long, gingen allemaal op de uitnodiging in om werk speciaal voor deze veiling te maken, zonder dat ze er geld voor krijgen.

Anish Kapoor, Scorched Earth, 2020. Gouache en houtskool op papier. Foto Migrate Art

Migrate Art is een initiatief van de Engelsman Simon Butler. „Ik heb jaren gewerkt in grote galeries als White Cube in Londen en bij kunstenaars Damien Hirst en Shepard Fairey”, vertelt hij telefonisch. „Maar op een gegeven moment voelde ik de behoefte om de kunst en het geld dat erin omgaat, in te zetten voor vluchtelingen.” Vorig jaar bezocht hij voor het eerst Koerdisch gebied in Noord-Irak. „Buiten de steden zag je alléén maar geblakerde akkers. Dat was een tactiek van IS, werd mij verteld, om honger en ontwrichting te veroorzaken.”

Ter plekke had Butler een idee: met de as van de verbrande velden kon hij pigment laten maken en kunstenaars vragen daarmee werk te maken. Op een foto zien we hem gehurkt op z’n veld terwijl hij een doos met as vult. „Om te voorkomen dat ik bij de douane problemen zou krijgen, heb ik op de markt thee gekocht en de verpakkingen met die as gevuld.”

Loie Hollowell, Red Earth, 2020 Foto Pace Gallery

Het best verkochte kunstwerk op de veiling was Red Earth van Loie Hollowell, dat met 85.000 pond (93.000 euro) ruim drie keer meer opbracht dan verwacht. Vanuit haar studio in New York zegt ze: „Toen ik het pigment kreeg, was ik verrast door de doffe kleur en de korrelige consistentie. Ik heb het in het hele schilderij gebruikt, waardoor de kleuren gedempter zijn dan de meestal felle kleuren die ik gebruik.”

Ze vond het pigment ook wel confronterend, zegt ze: „Het is heel direct verbonden met het verhaal van de herkomst, met de verbrande velden.” Het deed haar ook denken aan de branden in de staat Californië, waar ze vandaan komt en waar haar ouders nog steeds wonen. „Zij werden elke ochtend wakker met een laag as op hun huis.”

Scorched Earth is het tweede grote project van Migrate Art. Butler: „Het eerste begon met een bezoek aan Calais, ‘The Jungle’. Ik ging terug nadat het vluchtelingenkamp door de autoriteiten gesloopt was, en vond er in de ruïnes een heleboel kleurpotloden.” Voor het project Multicolour maakten diverse kunstenaars nieuw werk met die potloden. De veiling bracht toen 120.000 pond (132.000 euro) op.

De opbrengst van Scorched Earth gaat naar de drie samenwerkingspartners van Migrate Art. Dat zijn Refugee Kitchen, die vluchtelingen in Calais en Duinkerken van eten voorzagen, en nu ook daklozen in Londen; Lotus Flower, die vrouwen en kinderen in IS-gebied bijstaan; en RefuAid die hoogopgeleide vluchtelingen helpt zich bij te scholen om aan de Engelse eisen te voldoen. Butler: „Er zijn nu nog te veel chirurgen uit Irak en Syrië die in supermarkten vakken vullen.”