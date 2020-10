Carapaz neemt rode trui over van Roglic in bergrit

Primoz Roglic is de rode leiderstrui kwijt na de zesde etappe in de Ronde van Spanje, die werd gewonnen door de Spanjaard Ion Izagirre. De Sloveense kopman van Jumbo-Visma verloor zondag tijdens de lastige slotklim naar Aramón-Formigal 43 seconden op de Ecuadoriaan Richard Carapaz van Ineos-Grenadiers.

Roglic, die vorige maand nog als tweede eindigde in het eindklassement van de Tour de France, zakte naar de vierde plaats in het klassement en staat op een halve minuut van Carapaz. De Brit Hugh Carthy is de nieuwe nummer twee, op 18 seconden, gevolgd door de Ier Dan Martin op 20 seconden.

Op weg naar het ski-oord Aramón-Formigal werd Roglic op achterstand gezet door Ineos-kopman Carapaz. Roglic kwam in de problemen doordat hij worstelde met zijn regenkleding en verloor mede daardoor het rood. „Ik had op de voorlaatste beklimming moeite om mijn regenjas aan te trekken en dicht te krijgen”, zei Roglic, die daardoor een gaatje moest laten vallen. „In de afdaling brak het peloton in tweeën en raakte ik op achterstand. Ik moest vol gas geven om terug te komen.” Dat vergde volgens hem een dermate grote inspanning dat hij dat moest bekopen met tijdverlies in de finale. „Het is wat het is”, verzuchtte Roglic. Hij dicht zichzelf nog kansen toe op een tweede eindoverwinning in de Vuelta, die hij vorig jaar won. „Na de rustdag gaan we weer alles geven. We komen terug.”

Onderonsje

De finale in de zesde etappe draaide uit op een onderonsje tussen de broers Izagirre, etappewinnaar Ion (31) en Gorka (33). De laatste reed lange tijd virtueel in de rode trui, maar werd op de laatste beklimming alsnog achterhaald door zijn jongere broer Ion.

Oorspronkelijk zou de zesde rit eindigen op de Col du Tourmalet, maar vanwege aangescherpte coronamaatregelen in Frankrijk werd de finale verplaatst naar Aramón-Formigal, in het Spaanse gedeelte van de Pyreneeën. „Wat er ook gebeurt, we proberen er een mooie etappe van te maken”, zei Vuelta-directeur Javier Guillén in aanloop naar de laatste etappe voor de eerste rustdag, op maandag.