Billie Eilish bewijst hoe goed een digitaal concert kan zijn

Pop Billie Eilish: Where do we go? Livestream. Gehoord 24/10. ●●●●●

Als Joe Biden nog een steuntje in de rug nodig had, heeft Billie Eilish hem dat zaterdagnacht gegeven. De superster die bijna 68 miljoen volgers heeft op Instagram zegt het ongeveer tien keer tijdens haar virtuele live concert: ‘Vote’. „We moeten iets doen. De wereld gaat dood. En Trump is ‘the worst’”, zegt ze met klemtoon, voordat ze halverwege het optreden aan ‘All the Good Girls Go To Hell’ begint.

Op schermen in een vuurrode virtuele galerij razen beelden van bosbranden, modderlawines en plastic soep voorbij terwijl Eilish bijna lieflijk zingt: ‘Don’t say I didn’t warn you’. ‘No music on a dead planet’ is de alarmerende tekst waarmee ze het nummer afsluit in een felrood knipperend scherm. Zelfs in de virtuele 3D-webshop waar je na afloop doorheen kan scrollen staat een digitale robot klaar met stemtips.

Eilish, thuis geschoold muzikaal wonderkind, is nog maar achttien maar ze passeerde dit jaar Lizzo bij de Grammy’s door alle grote prijzen binnen te slepen voor het album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? dat ze maakte met broer en producer Finneas. Ze maakten ook de titelsong voor de volgende Bond-film (No Time To Die) en de twee waren al begonnen aan een wereldtour. Toen corona het culturele leven platlegde in maart, besloot Eilish onderdelen daarvan in te zetten voor een fenomenale virtuele live show die een team van XR(extended reality)-specialisten ontwikkelde.

Op drie schermen achter het podium waar Eilish met Finneas op toetsen en gitaar en drummer Andrew Marshall speelt, scheppen ze per nummer een heel eigen wereld met oogstrelende 3D-technologie: van een stalactiet die verrijst tussen sterrenstof waarop Eilish en haar broer het duet ‘I Love You zingen’ – en Eilish en passant verklaart dat er een nieuw album aankomt – tot een onderwaterwereld waarin de muzikanten schuil gaan achter strengen zeewier en een haai op Eilish jaagt tijdens uptempo clubnummer ‘ilomilo’. Voor ‘Xanny’ waarin Eilish, moraliserend maar wijs, de leegheid van drugs gebruikende vrienden beschrijft (‘too intoxicated to be scared’) zien we haar in een steriel decor op een witte bank, net als in de clip.

Geen knip- en plakwerk

Het interactieve 3D-concert is in niks te vergelijken met het knip en plakwerk van de corona-tv die vanuit studeerkamers met headsets en binnenvallende kinderen wordt gemaakt. Dertig dollar voor een online concert dat een klein uur duurt is natuurlijk veel geld, zeker voor tieners die zijn opgegroeid met het idee dat online content (bijna) gratis is. Maar Eilish geeft haar fans er wel wat voor terug. Haar zang is hoog, loepzuiver, sterk. Je merkt niet dat ze een publiek mist.

Ze benadrukt bovendien steeds slim dat het concert wel live is. „Klap met me mee”, begint ze al tijdens opener, horrorpopnummer ‘Bury A Friend’. „We kunnen elkaar nu niet zien, maar ik zie je thuis”, zegt ze voor het tempo omhoog wordt geschroefd en een schurende gitaarsynthesizer het refrein van ‘You Should See Me in a crown’ inluidt. Billie wordt bijna opgegeten door een reusachtige tarantula die levensecht over het podium lijkt te trippelen. Daarna haalt ze met een knip een paar fans omhoog in virtuele venstertjes die clubnummer ‘Everything I Wanted’ meezingen.

Diverse genres

Muzikaal snuffelt Eilish aan genres als trap, house, en indierock, maar nergens leunen de nummers echt op een genre. Zelfs het Bond-nummer ‘No Time To Die’ dat wat zwaarder is aangezet met strijkers en drums die lijken te galmen tegen het decor van virtuele betonpalen, is nog ingetogen. Soms klinken de nummers daarom wat flets, maar er is wel altijd ruime aandacht voor haar prachtige stem.

Dan verandert het decor in een gele racebaan die op de maat flikkert van ‘Bad Guy’. Een sportwagen draait rond Billie tot het ritme verandert in een trap beat, het scherm rood kleurt en Billie sensueel haar teksten fluistert onder een ronddraaiend vrouwenlichaam. Alsof zij haar eigen seksualiteit weer wil claimen, alsof zij de Bad Guy is.

De hele show getuigt van een artistieke visie, lef en maatschappelijke en politieke betrokkenheid die zeldzaam is. „I literally even can’t tell you how much I miss you”, zegt ze met een kleine grom. „Misschien kunnen we elkaar weer zien als we de oranje man wegstemmen. Vote! For God’s sake.”

Setlist Bury A Friend You should see me in a crown My strange addiction Ocean Eyes Xanny I Love You Ilomili No Time To Die When the party’s over All the good girls go to hell Everything I wanted My Future Bad Guy