Agent om het leven gekomen bij aanrijding nabij Nuenen

Bij de aanrijding van een politieauto door een personenwagen nabij de Brabantse plaats Nuenen is zaterdagavond een 28-jarige politieagent om het leven gekomen. Een andere agent raakte gewond en ligt momenteel in het ziekenhuis, zo heeft de politie bekendgemaakt. De gewonde agent is niet in levensgevaar.

Tijdens de aanrijding stond de politiewagen stil en bevonden de twee agenten zich buiten de auto. De precieze oorzaak van het ongeluk, dat op de A270 tussen Eindhoven en Helmond plaatsvond, is nog onduidelijk. De politie spreekt van een „tragisch ongeluk”. De bestuurder van de andere auto is ook gewond geraakt en opgenomen in het ziekenhuis. Hij wordt later verhoord, als onderdeel van het politieonderzoek.

De A270 is een grotendeels provinciale weg, met een klein deel snelweg. Op welk gedeelte van de weg het ongeluk plaatsvond, is nog niet duidelijk, aldus de politie. Evenmin is het duidelijk waarom de agenten zich op deze plek bevonden.