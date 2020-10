ADE ‘online’: eenzame dj’s en geen dansend publiek

Dance Amsterdam Dance Event. Gehoord: 21/10 t/m 25/10, online. Inl: amsterdam-dance-event.nl

Tijdens de ADE-marathon van afgelopen donderdag speelt een dj zijn set. Hij heeft een kaal hoofd, draagt een bermuda, en staat op een pallet achter twee draaitafels. Hij is een ‘klassieke’ dj, hij gebruikt glanzend vinyl. Om een volgende plaat uit te kiezen, stapt hij van zijn pallet. Het op- en afstappen wordt een intrigerende beweging, want als hij eraf stapt en richting platenkast loopt, zien we nog slechts twee Vans-gympen en blote benen. Hoofd en romp zijn weg. Wat doet hij?

Het zijn vragen die je normaal niet zou stellen tijdens een optreden van een dj op het Amsterdam Dance Event. Want dan zou je de dj ter plekke zien, nu kijkt de ADE-bezoeker naar het computerscherm.

Dat ADE dit jaar een merkwaardige editie zou meemaken, was al bekend. Deze keer speelt het grootste internationale dance event, dat nu de 25ste verjaardag viert, zich volledig af op het scherm. Toevallig was de website al voor het begin van corona ontworpen, met als voordeel dat alles nu prima loopt: filmpjes beginnen soepel, het aanbod is groot en ook in de informatieve kant is voorzien.

Mensen die dansen

Maar wat zien we precies? Op eerdere edities was het antwoord simpel: dj’s en mensen die dansen. Daar zijn de ADE-bezoekers van de vele zalen waar ADE zich normaal gesproken afspeelt – van piepklein tot de Johan Cruijff Arena – goed in. De dj hoeft de beat maar aan te wakkeren, of het publiek beweegt.

Dit jaar kijken we naar optredens waarvan we niet precies weten waar of wanneer ze zich afspelen. Want de grenzen van tijd en ruimte zijn opgeheven: het net als anders uitgebreide programma ‘streamt’ ook herhalingen van eerdere jaren of optredens van dj’s op andere plaatsen (Mysteryland-festival), en seminars die al eerder plaats hadden. Zo is het aanbod tegelijk ook een archief.

Van de ‘NDSM Sessions’ mogen we aannemen dat ze dezer dagen op de NDSM-werf zijn gefilmd. Dat blijkt uit het mondkapje van de technicus, die rondloopt tijdens het mooi verhalende optreden van dj Arjuna Schiks.

Ook de bijdrage van het Metropole Orkest met vier cellisten die bekende nummers uitvoeren (zoals ‘Disco Devil’ van reggaester Lee Perry) is recent vastgelegd, te zien aan de onderlinge afstand. Hun aaneengeregen fragmenten zijn soms werkelijk dansbaar, vooral als een van de muzikanten met verwoed pizzicato een basritme suggereert.

Soms is de fysieke afstand handig opgelost. Zo werd door twee dj’s ‘opgetreden’ in een kunstwerk van Cao Yuxi in het nieuwe Amsterdamse Next Museum. In een werveling van zwart-witprojecties genereerden hun ‘avatars’ – met toevoeging ‘New York’ en ‘Hong Kong’ – een soms ambient-achtige, soms opzwepende set. De dansende menigte moest je er zelf bij denken.