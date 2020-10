‘Zeker 69 doden bij demonstraties tegen politiegeweld Nigeria’

In Nigeria zijn volgens de regering bij protesten tegen de politie deze week zeker 69 doden gevallen. Volgens president Muhammadu Buhari gaat het om 51 burgers, 11 agenten en 7 militairen. Zeker 37 mensen zijn gewond geraakt, citeert persbureau AP uit een toespraak die hij donderdag gaf. Die heeft net als de eerder deze week afgekondigde avondklok de rust nog niet doen wederkeren.

In Lagos, met 20 miljoen inwoners de grootste stad van heel Afrika, werden volgens persbureau Reuters vrijdag wegen en kruispunten gebarricadeerd door met messen en stokken bewapende mannen. Op een toegangsweg naar de internationale luchthaven werd van automobilisten contant geld geëist in ruil voor doorgang. In de hele stad zijn branden gesticht. Buhari sprak donderdag voor het eerst sinds agenten dinsdag ook al demonstranten doodschoten. Volgens hem zijn de „goedbedoelde” protesten gekaapt door criminelen.

Nigeriaanse jongeren waren al twee weken aan het demonstreren tegen excessief politiegeweld en Beyoncé had er nog niets over gezegd. Haar fans werden ongeduldig.

Excessief politiegeweld

De Nigerianen die vrijdag opnieuw de straat op gingen, zijn boos omdat Buhari niet expliciet heeft veroordeeld dat zijn troepen demonstranten doodden. Excessief politiegeweld is juist de aanleiding dat in het dichtstbevolkte land van Afrika al enkele weken gedemonstreerd wordt. Dat begon naar aanleiding van een op sociale media verspreide video, waarop te zien was hoe meerdere agenten van de omstreden Special Anti-Robbery Squad (SARS) op een arrestant insloegen. SARS is inmiddels opgeheven maar omdat de meeste agenten zijn overgeplaatst naar andere eenheden, nemen demonstranten daar geen genoegen mee.

Veertig internationale organisaties, waaronder Amnesty International en Human Rights Watch, vragen om een internationaal onderzoek naar het politiegeweld van dinsdag in het district Lekki, waar zeker twaalf mensen om het leven kwamen. Een dag eerder was het ook onrustig. Toen werden uit verschillende gevangenissen in het land bijna 2.000 gedetineerden ontzet.