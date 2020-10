Wilco Kelderman verloor het roze in de Giro, maar herwon zijn zelfvertrouwen

Hij voelde al aankomen dat twee mannen hem zijn droom zouden ontnemen omdat ze simpelweg sterker waren in de derde week van deze Giro, hoewel hij zichzelf zo lang als zijn gedachten dat toelieten probeerde voor de gek te houden door zich vast te klampen aan een roze wielershirt en bijpassende accessoires; het roze montuur van zijn sportbril, de helm, de sokken, het stuurlint op zijn fiets.

Wilco Kelderman genoot als een kleine jongen van ‘de kit’ die twee dagen lang aan hem en niemand anders toebehoorde, en nog eens extra omdat hij dat donderdag helemaal zelf had klaargespeeld, toen zijn ploeg besloot de kansen te spreiden en hij bijgevolg alleen over Dolomietenpassen en door valleien ploeterde, en in retrospectief daar de Giro verloor.

Toch stond hij glunderend aan de start van de etappe die op zijn heroïek volgde. De regen die vrijdag bijna al zijn collega’s lamsloeg en hen tot een gehonoreerd en later gewraakt protest aanzette, droop van hem af als de onzekerheid die hem zo vaak belemmerde van zijn vak te blijven houden. De glimlach verdween niet van zijn gezicht, omdat hij de koppige weigering er na de zoveelste botbreuk mee te stoppen had weten om te zetten in iets tastbaars dat nu fier om zijn schouders zat; een tricot van onverzettelijkheid.

Vechtlust

Met zijn demonstratie van veerkracht en vechtlust had hij harten veroverd, en zichzelf overtroffen. Want nog niet zo lang geleden dacht hij nooit meer op dit niveau terug te kunnen keren. Hij sloeg zo vaak als een twijgje tegen het asfalt stuk dat hij was vergeten wat het betekende om met de beste fietsers ter wereld te kunnen wedijveren.

Hij nam zich voor te genieten zolang als het mocht duren. Geweldig zou het zijn als hij de trui zondag ook nog naar Milaan zou kunnen brengen. Hij beloofde er alles aan te doen, te vechten voor wat hij waard was. Maar het mocht niet zo zijn. Zijn Giro duurde twee beklimmingen te lang.

Jai Hindley (rechts), hier achter Rohan Dennis op weg naar Sestriere, begint zondag aan afsluitende tijdrit naar Milaan in het roze. Foto Luca Bettini/AFP

Dertig kilometer is het nog naar de finish als hij het tempo van zijn Australische beul Rohan Dennis niet langer kan bijbenen en hij moet zien te wennen aan het idee dat de Ronde van Italië uit zijn handen zal glippen. Hij kan er niet te lang bij stilstaan. Dat kan hem ook nog een podiumplaats kosten. Kelderman moet snel schakelen. Een plan bedenken om de schade te beperken. Aanklampen bij Pello Bilbao en João Almeida als hij zondag op het Piazza del Duomo toch nog gehuldigd wil worden.

Het scenario dat zich op de tweede van drie beklimmingen naar het Italiaanse skioord Sestriere voltrekt is een kopie van wat er donderdag gebeurde onderweg naar de top van de Stelvio. Tijdrijder Dennis maalt een op het oog veel te zwaar verzet rond en alleen zijn Londense teamgenoot Tao Geoghegan Hart en Keldermans meesterknecht Jai Hindley kunnen volgen. Dit keer is er geen discussie over de ploegtactiek van Sunweb. Hindley is in de beslissende fase van de ronde duidelijk sterker dan zijn kopman en is nu vrij om zelf te proberen de Giro te winnen. Binnen een kilometer heeft hij het roze virtueel van zijn ploegmaat overgenomen.

Bij de eerste passage van de finish heeft Kelderman de rits van zijn leiderstrui wagenwijd openstaan, terwijl het in Sestriere niet warmer is dan zeven graden. Met een hartslag die door zijn keel jaagt probeert hij te blijven eten en drinken, zodat hij zich op de laatste beklimming tussen de okergele dennenbomen nog één keer kan leegtrekken. Inmiddels heeft een tamelijk omvangrijke groep renners zich bij hem gevoegd, mannen die hun eigen gevecht leveren omdat ze een plek in de toptien van het eindklassement nog binnen handbereik hebben. Even lijkt het erop dat Kelderman met hun hulp nog tijd kan terugwinnen en zich met een daverende tijdrit op zondag misschien nog kan herstellen. Maar zelf heeft hij zich al bij zijn nederlaag neergelegd, realistisch als hij is. Zijn benen kunnen niet harder. Het schriele lichaam is moegestreden.

Fraaie tweestrijd

Honderden meters voor hem ontspint zich een fraaie tweestrijd om de eindzege in de Giro. Hindley probeert vijf keer bij Hart weg te rijden, maar de Brit heeft op elke versnelling een antwoord, zuigt zich vast in het zog van zijn tegenstander en verslaat hem in de eindsprint om de dagzege. In het algemeen klassement komen ze exact gelijk te staan, maar toch is het roze voor Hindley, omdat de organisatie in zo’n geval naar honderdsten van seconden gaat kijken in de tijdritten die verreden zijn.

De Brit Tao Geoghegan Hart (rechts) wint de voorlaatste etappe in de sprint van de Australiër Jai Hindley. Foto Marco Alpozzi/LaPresse

Als Kelderman anderhalve minuut later over de finish komt, stuurt hij zijn fiets langs een haag van fotografen naar een plek op de Via Pinerolo waar niemand staat. Twee jongetjes achter een manshoog dranghek roepen om zijn bidon. Als Kelderman dat hoort grist hij zijn drinkbus uit de houder en gooit hij die met een sierlijke boog over de hekken, vlak na de grootste deceptie uit zijn carrière. Aangekomen bij zijn verzorgers krijgt hij een jack aangereikt. Dan kijkt hij Hindley aan.

„Did you win, Jai?”

„No.”

„Fuck!” Kelderman meent het. Hij heeft zich dertig kilometer geleden al met zijn lot verzoend.

Bij de bus van zijn ploeg beginnen Italiaanse wielerfans voor hem te applaudisseren. „Bravo Wilco”, roepen ze hem toe. Ze hebben genoten van zijn vechtlust. In zijn woorden klinkt berusting. Teleurstelling overheerst nu, maar eerdaags zal dat wel omslaan in trots. „Het is zoals het is.”

Er zijn duizend-en-één scenario’s te bedenken die al of niet hadden kunnen leiden tot een Giro-overwinning van Wilco Kelderman in het coronajaar 2020. Ze beginnen allemaal met ‘wat als’. Niemand zal weten hoe het gelopen was als Jai Hindley donderdag wel op hem had gewacht toen hij het moeilijk had, en hem door de vallei naar Laghi di Cancano had geloodst, in het noorden van Italië. Allicht had hij dan minder tijd verloren, en was zijn uitgangspositie daags voor de afsluitende tijdrit beter geweest. Misschien had hij zich ook beter gesteund gevoeld. Maar dan had Hindley nu niet in het roze gestaan en had Tao Geoghegan Hart de Giro cadeau gekregen. Feit is dat Kelderman na een lange en zware wielerronde bergop niet meer met de besten mee kon. En dat hij evengoed zijn beste prestatie ooit leverde.

Het was zoals zijn drie jaar oudere broer Martin zaterdagmiddag aan de telefoon zei: „Voor het eerst in jaren heeft hij zijn zelfvertrouwen terug. Dat is misschien wel groter dan de Giro winnen.”