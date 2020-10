De leukste regel uit de liegspeech van onze koning? We zijn betrokken. Nou, als we iets niet zijn dan is het betrokken. Het kan ons geen reet schelen. Dat was eerlijker geweest. Bijna acht maanden weet je dat je volk balanceert op het randje van een collectief faillissement. Alleen Jumbo doet het goed. Ondertussen heb je zelf een wettelijke loonsverhoging geaccepteerd, geen enkel bezwaar gemaakt tegen een miljoen euro zakgeld dat je oudste dochter gaat vangen en heb je een ordinair speedbootje van twee miljoen euro niet afbesteld. Kortom: betrokken?

Daarbij botst dit nogal met je eigen woorden als ‘opofferingsgezindheid’ en ‘saamhorigheid’, die je regelmatig in allerhande zalvende toespraakjes stamelt. Ik weet dat dat je werk is en dat we je daar privé niet op mogen afrekenen, maar zeg het dan niet. Doe dan net als je collega uit Thailand en laat openlijk merken dat het allemaal gelul is. Die benoemde ooit zijn poedel tot maarschalk en liet allerhande onderkruipsel naar het hondje salueren. En de kruipers salueerden. Moesten ze ook wel omdat ze anders eindigden als de Franse leraar Samuel Paty.

Gelukkig mogen we hier keihard om je lachen. En zeker om het amateurtoneel van je vrouw, die tijdens je boetedoening dramatisch naast je op de canapé zat te zwijgen. Wat was dat hilarisch. Wat zullen jullie gelachen hebben. Moest het vaak over? Hoe kreeg je die regel ‘Ons eigen besluit om terug te keren’ uit je mond?

Eigen besluit? Je bent gesommeerd door je woedende moeder, je verstandige broertje, onze aalgladde premier Mark en ongetwijfeld door nog een stuk of wat adviseurs. Wie zijn dat? Doorgefokte adel met driedubbele achternamen die je nog van Minerva kent? En hebben die je niet gewaarschuwd? Zijn zij ook verantwoordelijk voor die belabberde kleutertekst van je laatste toespraakje? Ik begreep dat zelfs de helft van de Shownieuws-kijkers je niet meer gelooft. Nou, dan heb je het bont gemaakt, vriend.

Hoewel? Onze Kamerleden waren stuk voor stuk blij met je oprechte knieval. Zetelangst? Zelfs de SP steunt je. Wat een lafbekken.

Je herfstvakantie kan geen opwelling geweest zijn. Je bent namelijk staatshoofd. Wist je dat van die corona? Dat Hugo en Mark regelmatig persconferenties geven met strenge regels en adviezen? Dat is niet langs je heengegaan? Persconferenties waar doventolken een tennisarm aan hebben overgehouden! Hoe kom je dan op het idee om als staatshoofd je volk in nood alleen te laten?

Simpele vraag: waarom gijzelen wij jullie eigenlijk voor dit Eftelingsprookje? En waarom laten jullie je gijzelen? Waarom stoppen we er niet gewoon mee? Het is 2020. Je bent een liefhebbende vader en je gaat jouw Amalia toch niet voor de rest van haar eenmalige leven hier op aarde met deze onzin opzadelen? En kom nou niet aan met de ‘verbindende factor’ en ‘dat een president duurder is’. Dat laatste klopt, maar die hoeft maar vier jaar de paljas uit te hangen. Jullie hebben levenslang.

Hoe we dit oplossen? Ga maandagmiddag meteen met Mark praten en regel een redelijke opzegtermijn plus een dito uitkering zodat je in dat bootje kan blijven varen. Je huisjesmelkende neef Bernhard heeft vast nog wel iets te huur in Amsterdam-Zuid voor jullie. En dan ben je vrij. Kan je gaan en staan waar je wil. En drinken we een gezond biertje op de goede afloop. Tenminste als de kroegen weer open zijn.

Wie jouw plek inneemt? De komende vier jaar zetten we Martien Meiland in je paleis, daarna Gerard Joling en dan denk ik dat Splinter Chabot er klaar voor is om uitbundig naar het volk te zwaaien. Daarna zien we wel verder. Kortom: geen zorgen. Dank voor de bewezen diensten en wees blij dat het hartstikke klaar is. Zeker na afgelopen week. Of heb je het expres gedaan? Dat je juist wilde dat het zo afliep?

Je zal nog vaak aan me denken. Net als Max en Amalia. Menigmaal zullen jullie zacht en liefdevol fluisteren: „Dankjewel lieve Youpie. Onfeilbare verlosser”.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 24 oktober 2020