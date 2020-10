De boerderijhond van kennissen was dood, de zes kinderen waren ontroostbaar. Gauw een nieuwe dan maar. Toevallig ken ik een dame in het dorp die door persoonlijke omstandigheden voor een prikje van haar raszuivere dalmatiër af wil. Ik ga mee als ze de hond gaat brengen. Voor de volledigheid overhandigt de dame de stamboom. Fronsend leest de boer: „Spotnik Delagrio Bacaroo”. Hij kijkt naar de hond en concludeert: „Vlek, dus.”

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl