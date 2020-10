Sonde lekt gruis van de planetoïde Bennu

De NASA-sonde die in de nacht van dinsdag op woensdag puin van de planetoïde Bennu heeft opgepikt, verliest een deel van zijn lading. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie vermoedt dat er wat steentjes klem zitten tussen de bak waar het puin in wordt bewaard en de klep die de emmer afsluit. „Bennu blijft ons maar verrassen met geweldige wetenschap en ook met een paar schijnbewegingen”, aldus Thomas Zurbuchen van NASA. De onderzoekers denken dat de lekkende bak „geen ernstig probleem” zal opleveren voor het onderzoek, maar maken wel extra haast met het opbergen van het materiaal.

Na een reis van vier jaar slaagde de sonde er eerder deze week in om een monster te nemen op Bennu. Doel was om zestig gram materiaal op te vangen. Hoeveel gruis er precies in de bak terecht is gekomen, wordt vanwege de lekkage niet meer precies onderzocht; de wetenschappers hebben vastgesteld dat het hoe dan ook ruim voldoende zal zijn. Het opgevangen gruis wordt nu zo snel mogelijk opgeborgen in een speciale capsule waarmee het veilig naar de aarde gebracht kan worden, om te voorkomen dat er nog meer verloren gaat.

Planeten

Wetenschappers hopen met het gruis van Bennu meer te weten te komen over de vorming van de rotsachtige planeten in ons zonnestelsel. De samenstelling van deze planetoïde lijkt namelijk op die van de objecten waarvan ook onze buurplaneten en de aarde gemaakt zijn. Er zijn al eens vergelijkbare missies om ruimtemateriaal op te halen geweest. Deze zogenoemde sample-return missions hebben onder meer materiaal van de maan, zon en andere planetoïden opgeleverd.

De sonde, die Osiris-REx heet, verkeert volgens NASA nog in goede staat. Het is de bedoeling dat hij in maart begint aan de terugreis naar de aarde, waar hij 2,5 jaar later aankomt. NASA en de onderzoekers wachten dat in spanning af, zo zei Zurbuchen. „We zijn zeer benieuwd naar dit ogenschijnlijk overvloedige monster dat de wetenschap voor decennia na dit historische moment nog zal inspireren.”