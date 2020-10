Onze cultuur maakte ons kwetsbaarder dan ooit

Tijdens de eerste golf was ik ontzettend boos. Ik vond het zo nu en dan beschamend om microbioloog te zijn. De Nederlandse reactie op de pandemie was een lethargische mix van ontkennen, wegwuiven, afremmen en vooral schouders ophalen. Er stierven 10.000 mensen.

In deze tweede golf ben ik minder boos. De GGD’s hebben stevig opgeschaald, de labs testen nu 300.000 mensen per week en dat aantal groeit door. TNO ontwikkelt een snelle test, DSM produceert de enzymen, er komen zeven snelteststraten, we experimenteren erop los.

Wanneer het nu te sloom gaat, betrap ik mezelf ook op de gedachte: het is wat het is. Natuurlijk kijk ik jaloers naar Zuid-Korea, waar de tweede golf deze zomer meer op een rimpeling leek. Naar China, waar het virus helemaal verdwenen is. Maar misschien is dit hier gewoon het maximaal haalbare.

Neem bijvoorbeeld de diepgewortelde hekel die Nederlanders hebben aan mondkapjes. Het leek wel een capitulatie toen Rutte toegaf dat we niet meer onder een mondkapjesplicht uit konden. Een nederlaag. Hoe hij bij een interview schoorvoetend dat verfrommelde niemendalletje uit de zak van zijn jasje trok – jawel hij had er heus ook een bij zich – alsof het een vieze onderbroek betrof in plaats van een van de belangrijke wapens in de strijd tegen de pandemie.

In de meeste landen werden de beschikbare wetenschappelijke data over de bescherming van mondkapjes als voldoende overtuigend beoordeeld voor een plicht. Alleen Jaap van Dissel en zijn Scandinavische collega’s zagen ruimte voor een andere interpretatie. Bij gebrek aan keihard gecontroleerde experimenten beweerden ze zonder blikken of blozen dat het bewijs te zwak was voor een positief advies, laat staan een mondkapjesplicht.

Was het toeval dat juist deze landen de mondkapjes wilden weren? Welnee, in Nederland zouden wij elke kier, elk gat, elk detail die de wetenschappelijke literatuur bood aangrijpen om ons onder die mondkapjes uit te kletsen. Wij waren tenslotte Nederland, het lag in onze volksaard om elkaar direct toe te spreken. Wij namen geen blad voor de mond, en ja, misschien zat zo’n mondkapje ons wel meer in de weg dan andere landen. Vergelijk dat met Azië waar verlegenheid een deugd is en directheid als bot wordt beschouwd. Maakte het echt zoveel verschil of mensen wel of geen mondkapje droegen in landen waar het gewoonte was om te antwoorden met een nietszeggende glimlach?

Onze nationale trots, onze open cultuur, maakte ons nu kwetsbaarder dan ooit. Want ook in coronatijden bleven wij gewoon Nederland. Als je een beetje laat was voor de wedstrijd van Oranje kon je die hier volgen door de ramen van de huiskamers waar je langs liep. Mondkapjes? We deden niet eens aan gordijnen. Iedereen mocht binnen kijken en met zijn modderschoenen de woonkamer in lopen. Waarom zou je je verstoppen?

Misschien was het niet geheel verrassend dat in dit land zoveel mensen dat mondkapje ronduit aanstellerig vonden. We droegen niet eens een fietshelm, ook al kon dat een paar duizend slachtoffers jaarlijks schelen.

Wanneer buitenlanders als Ilja Leonard Pfeijffer ons land bezoeken, schrikken ze van al die onbekapte Hollandse smoeltjes. „Het virus vindt een vruchtbare voedingsbodem in ons superioriteitscomplex”, schrijft hij erover in HP/De Tijd. Maar het is niet onze superioriteit. Althans, bij mijn weten hebben wij daar ruwweg net zoveel last van als in Italië.

Nee, de echte reden is dat de prijs die Nederland betaalt voor mondkapjes hoger is dan in andere landen. Dat is waarom de wetenschappelijke studies maar gedeeltelijk relevant zijn voor de discussie. Die berekenen alleen hoeveel besmettingen je ermee zou kunnen verhelpen. We kennen de opbrengsten, maar de kosten zijn nauwelijks in cijfers te vatten. Ik bedoel de culturele kosten, de sociale kosten, de prijs die een maatschappij betaalt wanneer je elkaar niet meer open en bloot tegemoet kunt treden. Hoe belangrijk het is om verstaanbaar te zijn in een land waar ‘goed’ geen acceptabel antwoord is op de vraag hoe het gaat.

Ik schrijf dit niet om het te vergoelijken. Het is de hoogste tijd om al het verzet op te geven. Maar het is ronduit pijnlijk. Mokkend, scheldend, huilend gaat Nederland aan het mondkapje. Heb maar een beetje meelij.

Rosanne Hertzberger is microbioloog.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 24 oktober 2020