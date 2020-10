Nederlanders houden niet van vrijheid, maar van fatsoen

Wat is toch die Nederlandse volksaard waar premier Rutte sinds de coronacrisis steeds naar verwijst? Wie naar de ophefcyclus van de afgelopen tijd kijkt, zou kunnen concluderen dat de Nederlander vooral wordt gedreven door de vraag of een ander meer mag dan hijzelf.

Na de islamitische terreuraanslag op de Franse leraar Samuel Paty splitste het Nederlandse publieke debat zich. Enerzijds: verschrikkelijk, maar vrijheid van meningsuiting is geen vrijbrief om te kwetsen. Anderzijds: verschrikkelijk, maar waar zijn al die Black Lives Matter-activisten nu?

Een publiek debat over hoe onvrije landen in het Midden-Oosten met miljoenen (olie)dollars hun ultraorthodoxe variant van de islam verspreiden naar West-Europa, inclusief Nederland, komt niet echt van de grond na deze aanslag. Ook zie ik geen debat over de vraag of dat zorgt voor een toenemende anti-westerse en anti-democratische sociale druk binnen de moslimgemeenschappen van West-Europa, vooral onder jongeren – iets waar onze inlichtingendiensten al heel lang voor waarschuwen. Net zo min komt de lastige doch cruciale vraag aan de orde hoe ongewenste beïnvloeding uit het buitenland tegen te gaan, zonder onze democratische principes overboord te gooien.

Nee, in plaats daarvan heeft Nederland het erover of je mag kwetsen in een vrij land. En over wie wanneer de aanslag wel op de juiste manier heeft afgekeurd.

Neem anders onze koning die, nadat de Nederlandse tweetquisitie hem op het publieke schavot had terechtgesteld, onverhoopt terugkeerde uit Griekenland. Wat was zijn misdaad? Hij had het ‘dringende advies’ (dat is dus een advies) van de regering om alleen noodzakelijke reizen te ondernemen genegeerd. Net als al die duizenden andere Nederlanders die op vliegvakantie gaan. Het volksgericht was zelfs zo erg dat de koning in een filmpje spijt betuigde. Een unicum.

Noem mij een andere koning in de wereld die op vakantie gaat en meteen terugkomt omdat zijn volk hem dat niet gunt. En dan ook nog eens sorry zegt. Ik heb me opgevreten toen ik dat filmpje zag. Wát een gezever. We eisen geen excuses van een premier die carnaval door liet gaan en als zowat de enige in de wereld maandenlang een anti-mondkapjesbeleid voerde, maar we komen wel in opstand wanneer de koning eventjes wil uitwaaien met zijn gezin. Wát een kleinzielige volksaard hebben wij.

Ja toch? En toch... toch twijfel ik nu. Sinds mijn onderbuik is gekalmeerd vraag ik me af of ik die volksaard niet te makkelijk verwerp. Immers, wordt die niet gevormd door de unieke geschiedenis van elk land? Over Nederland schreef de Indonesische politicus Soetan Sjahrir in 1936 bijvoorbeeld: „Wat houdt dit geestesmerk [van Nederland], dit levensgevoel eigenlijk in? Nederland, zo vol heggen, greppels en grenzen, geeft een volmaakt juist beeld van de geest van den Nederlander. Zijn ethiek vindt haar oorsprong in het calvinisme, doch gekleurd met typisch Hollandse kenmerken; het gevoel voor rust, orde, evenwicht, een min of meer statisch geestelijk leven. In zijn leven zijn méér grenzen dan vrije grond; zijn levensbeginsel, zijn streven is om te leven, zonder ooit die grenzen – die worden bepaald door godsdienst, gewoonten, fatsoen – te overschrijden. Hij wenst vastheid, het behoudende in de geest.”

Ik voel me inmiddels als Don Quichot. Want ja, Sjahrir heeft nog steeds gelijk: de Nederlander houdt niet zozeer van individuele vrijheid, ook al beweren we allemaal van wel, maar meer van ‘fatsoenlijk gedrag’ conform de collectieve grenzen van deze of gene bubbel. Ongetwijfeld het product van eeuwenlang tegen water strijden achter de dijken, calvinisme en verzuiling.

Met andere woorden, elke volksaard is. In de existentiële zin van het begrijp ‘zijn’, bedoel ik. Daar kun je je dus wel tegen blijven verzetten, maar dat is, vermoedelijk, uiteindelijk nog zinlozer dan vechten tegen windmolens. Niet langer koppig verzet, maar intellectuele berusting begint zich bij mij daarom, langzaam maar zeker, te ontpoppen als nuttig instrument om met die Nederlandse volksaard om te gaan.

Zihni Özdil is historicus.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 24 oktober 2020