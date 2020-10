Kelderman verliest roze leiderstrui op voorlaatste dag Giro

Wilco Kelderman is zaterdag in de laatste bergetappe van de Giro d’Italia, en de voorlaatste rit van de Ronde van Italië, zijn roze leiderstrui kwijtgeraakt. De Nederlander van Sunweb verloor op de voorlaatste klim van de twintigste etappe de aansluiting met zijn concurrenten van wie de Brit Tao Geoghegan Hart de rit won. De renner van Ineos-Grenadiers versloeg in de sprint in Sestriere Jai Hindley, de Australische ploeggenoot van Kelderman die de nieuwe leider is. Kelderman finishte op 1.35 als achtste.

De beslissing zal zondag vallen in de derde en afsluitende tijdrit over 15 kilometer. Geoghegan Hart en Hindley staan in tijd gelijk, Kelderman volgt op ruim anderhalve minuut. Geoghegan Hart is de favoriet om de Giro zondag als winnaar af te sluiten. Hij is de betere tijdrijder. (ANP)