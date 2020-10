‘Diederik Gommers heeft me er doorheen gesleept’

Marion Overmeer (49) is Intensive Care-verpleegkundige in het Alkmaarse Noordwest Ziekenhuis. „Tijdens de eerste coronagolf waren mijn collega’s en ik plots helden in de media. Heel bijzonder, ik was er toen verbaasd over, maar vind het ook goed. Dit geeft eindelijk eens een heldere inkijk achter de klapdeuren van de IC. Geen mens kon zich voorstellen hoe het daar is. Als IC-verpleegkundige begeef je je elke dag op de zwarte bladzijde van iemands leven. Nu weten mensen beter wat het vak inhoudt. Hoe vaak ik hiervoor hoorde ‘oh, je bent verpleekundige dus je wast billen’. Het bloedserieuze vak is lang onderschat. Ik heb dit voorjaar het nieuws dan ook op de voet gevolgd. Loskomen van werk was er niet bij. Na werk móest ik de actuele programma’s kijken. Jinek stak er voor mij bovenuit. Zij is een scherpe, respectvolle journalist en haar gasten vond ik geweldig.”

„Diederik Gommers [voorzitter Vereniging voor Intensive Care] is door zijn tv-optredens mijn held geworden. Hij weet verpleegkundigen zo goed te vertegenwoordigen. Ik herken me in alles wat hij zegt. Bovendien drukt hij zich voortdurend gelijkwaardig uit. Hij noemt altijd artsen én verpleegkundigen in één zin. Ik heb in het voorjaar wat gêne gevoeld over mijn vermoeidheid, dat ik het zwaar vond en moest huilen. Tot Diederik op televisie zei ‘de verpleegkundigen zijn moe, ze werken keihard’. Jeetje, dacht ik, als Diederik het zegt, dan mag het. Hij heeft me er een beetje doorheen gesleept. Voor een IC-verpleegkundige is het lastig om toe geven dat je op wankelen staat. We hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Dat is de andere kant van ineens een ‘held’ zijn: er drukt ook een zware last op je.”

‘In deze periode kijk ik elke dag op het Coronadashboard. Ik controleer de hoeveelheid besmettingen in de omgeving van mijn ziekenhuis. Ook het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding check ik regelmatig. Daar vind ik de bedbezetting van de IC en de verhouding Covid en niet-Covid en hoeveel mensen er zijn verplaatst. Zo’n verplaatsing is loodzwaar, voor naasten, maar ook als verpleegkundige. Ik wil mijn eigen patiënt het liefst blijven volgen. Voor nieuws tussendoor switch ik tussen nu.nl en de NOS-app. Met alles wat ik lees en hoor, ben ik zenuwachtig over de tweede golf. Het gaat razendsnel. De druk is bij ons op de IC nu al enorm hoog. Die ligt ramvol en nieuwe patiënten staan te trappelen. We werken alweer ruim een maand op cohort, dat is met een geïsoleerde afdeling. Daar opnieuw rondlopen voelt donker.”

„Op sociale media deel ik niets over corona. Ik ben expres niet lid van Facebookgroepen die erover gaan. Ik maak me boos over de mensen die beweren dat het maar een griepje is en dat maatregelen onzin zijn. Met de hashtag ‘Ik doe niet meer mee’ ging ik helemaal uit m’n plaat. Daarom gaan mijn eigen sociale media over heel andere dingen. Mijn Instagram is een andere wereld. Het account heet plantjes en moordmachines en gaat over mijn planten en katten (de moordmachines). Ik schrijf er luchtige verhalen over de persoonlijkheden van mijn katten. Humor geeft me lucht. Ik volg andere Instagrammers die posten over planten of katten. We hebben leuk contact. Toen in april een aantal erachter kwam dat ik op de IC werk, kreeg ik ineens allemaal stekkies opgestuurd. Is dat onzinnige Instagram stiekem best leuk.”

