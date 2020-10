VS vestigen nieuw record van 80.000 besmettingen op een dag

VS vestigen nieuw record van 80.000 coronabesmettingen op een dag

In de Verenigde Staten zijn bijna 80.000 nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld in een periode van 24 uur, een nieuw record in het land. Dat schrijft AFP op basis van cijfers van Johns Hopkins University in Maryland.

Tussen 20:30 uur op donderdagavond en hetzelfde tijdstip op vrijdagavond aan de Amerikaanse oostkust zijn 79.963 nieuwe gevallen gerapporteerd. Het vorige record van het aantal nieuwe besmettingen binnen een etmaal in de VS dateerde van 16 juli. Toen werden ruim 77.000 nieuwe gevallen gemeld tijdens een golf van besmettingen in de VS die vooral de zuidelijke ‘sun belt’ trof.

Het totale aantal gevallen van Covid-19 in de Verenigde Staten is bijna 8,5 miljoen, het hoogste aantal ter wereld. Ongeveer 224.000 mensen zijn overleden. Het wereldwijde record van het hoogste aantal gevallen op één dag staat op naam van India, dat op 17 september 97.894 besmettingen meldde.

Het record in de VS heeft te maken met een nieuwe golf van coronabesmettingen in het land, waarbij vooral noordelijke staten en staten in het Midwest brandhaarden zijn. In 35 van de vijftig staten nemen de aantallen besmettingen toe. Veertien staten vestigden vrijdag nieuwe records voor aantallen nieuwe gevallen op een dag.

Het aantal sterfgevallen loopt de laatste dagen ook op, maar ligt met tussen 700 en 800 per dag onder de pieken van meer dan tweeduizend doden per dag die in april werden gemeld.

De Amerikaanse minister van Volksgezondheid Alex Azar schreef de toename van het aantal gevallen toe aan het gedrag van individuele burgers. Volgens hem zijn bijeenkomsten bij mensen thuis een belangrijke oorzaak van de verspreiding van het virus, meldt Reuters.