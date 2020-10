‘Ambassadekantoor Eritrea dwingt donaties af bij asielzoekers’

Diplomaten van het Eritrese ambassadekantoor in Nederland zijn betrokken bij het inzamelen van geld onder leden van de Eritrese gemeenschap in Nederland, onder wie asielzoekers. Dat blijkt uit onderzoek van het radioprogramma Argos. Personen die betaald hebben zouden onder druk zijn gezet om dat te doen.

In april startte het kantoor - Eritrea heeft geen volwaardige ambassade in Nedeland - een inzamelingsactie met „een minimale bijdrage van 100 euro” voor de „strijd tegen corona”. Tijdens de lockdown ging ambassadepersoneel langs de huizen van Eritreeërs in Nederland. Ook consul Solomon Mehari was betrokken bij de actie.

Er werd impliciet gemeld dat niet betalen grote gevolgen zou hebben. Volgens Argos zijn er gevallen bekend waarin Eritreeërs consulaire diensten worden geweigerd of familieleden in Eritrea moeilijker toegang krijgen tot schaarse goederen als suiker en olie wanneer hun verwanten in Nederland niet betalen. Volgens een lijst met betalingen die Argos inzag, werd bij de collectes zeker 155.000 euro opgehaald. Op de lijst staan ook personen die juist voor het Eritrese regime gevlucht zijn en nog in een asielzoekerscentrum wonen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat het ambassadekantoor om opheldering vragen. In 2018 werd de hoogste diplomaat van Eritrea Nederland uitgezet voor het heffen van een zogenoemde diasporabelasting, waarbij Eritreeërs in Nederland 2 procent van hun inkomen moesten afdragen aan het repressieve regime in Afrika. Ook dat zou toen onder druk zijn gebeurd.