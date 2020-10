Ajax boekt Eredivisierecord met 13-0 zege op VVV

Op de dag af tien jaar na PSV tegen Feyenoord (10-0), heeft Ajax de grootste zege ooit in de Eredivisie geboekt. Het elftal van trainer Erik ten Hag haalde zaterdag met maar liefst 0-13 uit tijdens een uitduel met een ontstellend zwak VVV-Venlo.

Ajax verbeterde tevens het eigen doelpuntenrecord in Eredivisie: de club uit de hoofdstad verpletterde op in mei 1972 Vitesse met 12-1. Ajax vierde echter net geen clubrecord.

Ajax had zich in de aanloop naar de zware uitwedstrijd van dinsdag tegen Atalanta in de Champions League geen betere tegenstander kunnen wensen dan VVV. De club uit het noorden van Limburg verdedigde vaak met acht of negen man, maar kon niet voorkomen dat Ajax de ene na de andere kans creëerde. Steeds kwam er weer een speler van de bezoekers vrij in het strafschopgebied. Bij een achterstand van 4-0 probeerde verdediger Chris Kum van VVV nog wel Antony met een karatetrap van de bal te houden. Het kwam hem in de 51ste minuut op een rode kaart te staan, na interventie van de videoscheidsrechter.

Ajax leidde bij rust met 0-4, na treffers van Traoré (2), Ekkelenkamp en Dusan Tadic, die net als Tagliafico in de rust mocht gaan douchen. Ajax had de voorsprong in de 59ste minuut al verdubbeld, met treffers van opnieuw Traoré, Ekkelenkamp, Antony en Blind. Traoré maakte er uiteindelijk vijf. Ook Klaas-Jan Huntelaar (2) en Lisandro Martínez droegen bij aan een historisch doelpuntenfestijn. (ANP)