Zeker 18 doden door aanslag bij onderwijscentrum Kabul

Bij een aanslag op een onderwijscentrum in de Afghaanse hoofdstad Kabul, zijn zaterdag zeker achttien mensen om het leven gekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De zelfmoordaanslag is opgeëist door Islamitische Staat (IS), meldt persbureau Reuters op basis van een verklaring van de terreurgroep. Of dit klopt, is onduidelijk.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn 57 mensen gewond geraakt, maar het aantal slachtoffers loopt mogelijk nog op. De explosie gebeurde vlak bij een centrum voor hoger onderwijs. De aanvaller probeerde volgens het ministerie het pand binnen te dringen, maar werd tegengehouden door bewakers. Daarop bracht de aanvaller de explosieven tot ontploffing in een nabijgelegen steeg.

De Taliban hebben via Twitter ontkend betrokken te zijn bij de aanslag. De zelfmoordaanslag vond plaats in het westelijk deel van Kabul, waar overwegend sjiieten wonen. Zij vormen in Afghanistan een minderheid en zijn in het verleden vaker doelwit geweest van geweld gepleegd door IS. Zo werden in 2018 bij een aanslag in de stad 24 mensen onder wie enkele baby’s door onbekende schutters gedood. In datzelfde jaar kwamen bij een aanval op een onderwijscentrum ook 48 slachtoffers om het leven.