Zes jaar cel en tbs voor man die dochter Diya (8) doodde in ziekenhuis

Nirmalkoemar B. is vrijdag door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot zes jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doden van zijn achtjarige dochter Diya in het Rotterdamse Maasstadziekenhuis. Ook moet hij bijna 50.000 euro schadevergoeding betalen aan de moeder van het kind. B. is schuldig bevonden aan doodslag; volgens de rechter was er geen sprake van moord omdat hij geen vooropgezet plan had.

De straf is lager dan de tien jaar cel die het Openbaar Ministerie had geëist. De rechtbank weegt in het vonnis mee dat B. handelde als gevolg van een waan- en persoonlijkheidsstoornis. In de week voor de dood van Diya raakte hij „in toenemende mate ontregeld”. Hij voelde zich depressief en had het gevoel dat hij werd achtervolgd en afgeluisterd. „Met de deskundigen is de rechtbank van oordeel dat de dood van [Diya] daarom in verminderde mate aan de verdachte kan worden toegerekend.” Toch was B. volgens de rechtbank niet volledig ontoerekeningsvatbaar aangezien niet is gebleken dat hij zijn grip op de realiteit volledig kwijt was. „Hij had daarom moeten inzien dat het doden van [Diya] geen oplossing was.” Door het hoge risico op herhaling is tbs volgens de rechtbank gepast.

Hulpinstanties

De 42-jarige B. stak zijn dochter op 15 maart 2019 met een schaar in haar borst. Vervolgens smoorde hij haar met een hand op haar mond en liet hij haar achter in een kamer op de afdeling radiologie. B. was die dag in het ziekenhuis vanwege pijn en steken in zijn borst. Zijn zorgen werden niet serieus genomen, waardoor hij besloot langer in het gebouw te blijven, zei zijn advocaat Gerald Roethof eerder.

Uit een reconstructie van de zaak door NRC is gebleken dat het gezin al jaren bekend was bij politie, justitie en zorg- en hulpinstanties. De betrokken instanties grepen in de week voor Diya’s dood niet in na signalen dat het psychisch niet goed ging met de vader. Toch bleek in februari uit een rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid dat de dood van Diya niet voorkomen had kunnen worden, een conclusie waar de moeder van het meisje zich overigens niet in kon vinden. De betrokken hulpinstanties zouden volgens de inspecties geen aanleiding hebben gehad om uit te gaan van „een acuut gevaar vanuit de vader richting zijn kind” omdat zijn psychische gesteldheid in „een zeer korte periode” escaleerde.