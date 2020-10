Zaanstad stelt per direct messenverbod in

De gemeente Zaanstad heeft per direct het dragen van gevaarlijke voorwerpen zoals messen en slagwapens verboden. Dat meldt de gemeente vrijdag. Op overtreding van de maatregel komt een boete van 2.500 euro te staan. Ook wordt het wapen in beslag genomen.

Burgemeester Jan Hamming van Zaanstad verbiedt gevaarlijke voorwerpen, die niet onder de wet Wapens en Munitie vallen, omdat hij „wapens en geweld” uit de gemeente wil verbannen. „De afgelopen jaren zijn er te veel geweldsincidenten geweest met soms tragische gevolgen.”

Het aantal incidenten met wapens in Zaanstad waarbij de politie moest optreden, is de afgelopen jaren gestegen. Waar in 2017 138 incidenten geregistreerd werden, waren dit er vorig jaar 171. Bij steekpartijen de afgelopen jaren zijn twee dodelijke slachtoffers gevallen.

In Nederland geldt sinds 2012 een gedeeltelijk messenverbod voor stiletto’s, vlindermessen, en opvouwbare messen langer dan 28 centimeter. In verschillende plekken geldt een algemeen messenverbod, zoals in overlastgebieden in Amsterdam, Rotterdam en Almere.

Vorige maand maakten de winkelketens IKEA, HEMA, Xenos en Action bekend geen messen meer te verkopen aan kinderen onder de zestien jaar. Action verkocht al maanden geen messen meer aan kinderen nadat agenten in de Zaanstreek hadden gemeld dat jongeren van twaalf jaar oud messen van Action in hun bezit hadden.