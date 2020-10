Volgend jaar nog één seizoen Zondag met Lubach

Het programma Zondag met Lubach is rondom de Tweede Kamerverkiezingen van maart volgend jaar voor het laatst op televisie te zien. Dat hebben de VPRO en presentator Arjen Lubach vrijdag bekendgemaakt. Aanvankelijk zou het huidige seizoen, dat tot en met 22 november loopt, het laatste zijn.

In verband met de coronacrisis gaat een theatertour die Lubach komend voorjaar op de agenda had staan, niet door. Daarmee ontstond ruimte voor nog een laatste reeks Zondag met Lubach, het programma dat in 2017 de Gouden Televizierring won.

Zondag met Lubach maakte sinds de start in 2014 elf seizoenen. In het boek Stoorzender kondigde Lubach deze zomer al het einde van de satirische nieuwsshow aan. Sinds de winst van de Televizierring in 2017 trekt het programma zelden minder dan een miljoen kijkers. Afgelopen zondag waren het er 1,9 miljoen. Via de VPRO laat de presentator vrijdag weten „hard na te denken” over een nieuw programma.

Interviews geeft Arjen Lubach niet meer, omdat alles toch al eens gezegd is. Daarom hier antwoorden uit eerdere interviews op nieuwe vragen.