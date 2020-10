VN: permanent staakt-het-vuren in Libië

In Libië is vrijdag een permanent staakt-het-vuren gesloten tussen de strijdende partijen in het oosten en westen van het land. Dat meldt de Verenigde Naties (VN) vrijdag. De VN noemen het akkoord een „belangrijk keerpunt voor vrede en stabiliteit in Libië”. Beide partijen ondertekenden vrijdagochtend tijdens een ceremonie in Genève het „historische” akkoord.

Stephanie Williams, de VN-gezant voor Libië, zei dat het akkoord onmiddellijk ingaat en voor het hele land geldt, meldt persbureau Reuters. Alle buitenlandse strijders moeten het land binnen drie maanden verlaten en een nieuwe gezamenlijke politiemacht moet in betwiste gebieden gaan patrouilleren. Aankomende maand gaan de onderhandelingen verder in Tunesië.

Sinds de omverwerping van de regering van Moammar Gaddafi in 2011 is in Libië een machtsstrijd gaande. In de hoofdstad Tripoli zetelt een door de VN erkende regering en in het oosten een regering loyaal aan het Libische Nationale Leger (LNA) van generaal Khalifa Haftar. Beide partijen worden gesteund door lokale milities en buitenlandse mogendheden. De onderhandelingen komen nadat Haftar een jaarlang probeerde Tripoli in te nemen maar in juni werd teruggeslagen.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan sprak vrijdag de hoop uit dat de partijen zich aan het staakt-het-vuren zullen houden, maar hem leek het akkoord niet „betrouwbaar”. „De tijd zal leren hoe blijvend het zal zijn.” Turkije steunt de door de VN erkende regering in het westen en heeft onder andere drones en duizenden Syrische huurlingen ingezet. Rusland steunt Haftar op een soortgelijke manier, waardoor Turkije en Rusland in Libië een proxy-oorlog voeren.

In augustus werd er al een tijdelijk staakt-het-vuren gesloten en afgesproken om binnen anderhalf jaar verkiezingen te houden. Vorige maand meldde Fayez al-Sarraj, de leider van de VN erkende regering, dat hij de macht deze maand wil overdragen aan een overgangsregering. Al jaren worden er diplomatieke pogingen gedaan om het conflict op te lossen, maar die liepen op niks uit.