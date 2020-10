Verruil de dansvloer voor de barricades

Uit onderzoek van EenVandaag blijkt dat jongeren van 18 tot 35 jaar het meest lijden onder corona. „We hebben fysiek contact nodig, uitlaatkleppen, een schouderklopje. Een festivalarme zomer had erin gehakt. En nu de horeca weer dicht is, komt er ook een einde aan menig borrel. En dus aan een laatste uitlaatklep.

Max Beijneveld is publicist.

Ik verlang ook naar een knuffel en wuif de psychologische klachten als gevolg van dit gemis niet weg. Toch kon ik het ook niet laten mij op te winden over hun gemis aan uitlaatkleppen. Want je hoeft maar een keer het nieuws erop na te slaan om je te realiseren dat er echt meer is om je als jongere zorgen over te maken.

De huizenmarkt is een niche geworden voorbehouden aan de rijkeren. Ook werknemers met vaste contracten worden nu de laan uitgestuurd. En twee recentelijk uitgekomen rapporten over het klimaat bevestigen met meer zekerheid wat we al twintig jaar weten: de aarde warmt op en de biodiversiteit gaat naar de kloten.

Allemaal dingen waar jongeren, juist ook vanuit eigenbelang, goed pissig over zouden moeten worden. Maar de jeugd lijkt pas echt in actie te komen als hun huisfeestje hen wordt afgenomen.

Hedonisme

Deze eenzijdige woede schetst een beeld van een generatie die van hedonisme zijn levensdoel heeft gemaakt. En nu die levensader opdroogt, dreigt een zingevingscrisis.

De reden voor de zoektocht naar zoet plezier is niet onwetendheid. Uit een wereldwijde survey blijkt dat het milieu en werkgelegenheid millennials het meeste zorgen baren. Ook de wil om te veranderen is er. Drie van de vier jongeren spreekt uit een positieve impact te willen maken op de wereld. Kortom; ze erkennen de problematiek en met hun intentie is ook niets mis. Maar wanneer het erop aankomt maken zij zich met name boos over het ontnemen van hun vertier. In een vergelijkbaar onderzoek waarschuwt de auteur in zijn conclusie dat wij ervoor moeten waken dat dit realistische pessimisme niet omslaat in fatalisme. Zijn we al zo ver? Dan maar dansend ten onder?

De jeugd komt pas echt in actie als hun huisfeestje hen wordt afgenomen

Nog niet echt, want ondanks corona gaat 2020 de boeken in als een jaar van protest. Met de klimaatmars en de uit de Verenigde Staten overgewaaide Black Lives Matter-protesten als hoogtepunten. Gesprekken van Rutte met Black Lives Matter en Kick out Zwart Piet bewogen hem tot de woorden: „Ik wil naar een land met nul racisme”.

Helaas lijkt van een duurzaam herstel in Nederland minder sprake, ondanks het advies van Nobelprijs-winnaars. Sterker nog: het tegenovergestelde gebeurt. In plaats van duurzame investeringen ontvingen grote aanjagers van milieuvervuiling zoals KLM en Booking miljoenen euro’s steun. Dat zijn nou net de bedrijven die vluchtig plezier in de vorm van een stedentrip in betere tijden faciliteren. En dat kunnen wij als generatie niet toestaan. In plaats daarvan zouden we er goed aan doen, nu Rome, Parijs en New York onbereikbaar zijn, de daad bij het woord te voegen.

Tikkende klimaatklok

En het is mogelijk. Gemeenschappelijke waarden hebben ook in onze tijd de mogelijkheid om de jongeren in groten getale te mobiliseren. Een toonaangevend voorbeeld zijn de protesten in Hongkong. Een hele generatie, die zich met moderne hand en tand – de iPhone en paraplu – verzetten tegen de ondermijning van de liberale waarden van hun land. Het is langzamerhand een protest uit principe, de houding van de Communistische Partij is onwrikbaar en het lot van Hongkong lijkt onomkeerbaar. Toch nemen de protesten niet in kracht af. De jeugd in Hongkong belichaamde de woorden van een Greenpeace-activist, die mij altijd zijn bijgebleven: „De definitie van moed is dat je vecht zonder de zekerheid dat jouw acties resultaat opleveren”.

En met een tikkende klimaatklok, waarin we nog zo’n 10 jaar hebben om ons koolstofbudget te verspelen, zouden jongeren in Nederland er goed aan doen hun voorbeeld te volgen. In hun zoektocht naar zingeving, zou maar een fractie van de twintig miljoen festivalbezoekers in 2019 nodig zijn om een effectiever klimaatbeleid te bewerkstelligen. Het zou de erfgenamen van Woodstock, moeder der alle muziekfestivals, niet misstaan.