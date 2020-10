Verenigde Staten ondertekenen anti-abortusverklaring met 31 andere landen

De Verenigde Staten hebben donderdag samen met 31 andere landen een declaratie ondertekend waarin zij zich uitspreken tegen abortus. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken donderdag bekendgemaakt. Onder meer Brazilië, Egypte, Hongarije, Indonesië, Wit-Rusland en Oeganda hebben hun digitale handtekening onder het document gezet.

De declaratie roept overheden op om „de rechten en gezondheid van vrouwen” te promoten. Dit zonder toegang tot abortus, dat „in geen geval bemoedigd zou moeten worden”. Kinderen moeten zowel voor als na de geboorte worden beschermd, is te lezen in de verklaring. Volgens het document moeten landen zelf bepalen wat de wetgeving rond abortus is. Ook stellen zij dat er nooit een internationaal recht op abortus mag komen.

De ondergetekenden zijn grotendeels landen met een conservatieve of autoritaire overheid. De meeste behoren tot de twintig vrouwonvriendelijkste landen ter wereld, volgens een index opgesteld door de Universiteit van Georgetown. Naast Wit-Rusland en Hongarije is Polen het enige Europese land dat zich bij de verklaring schaarde. Het Poolse Constitutioneel Hof heeft donderdag abortus in het land verboden voor vrouwen die een gehandicapt kind verwachten.

Het Witte Huis voert al langer internationale druk uit op het gebied van abortus. Zo staakte de Republikeinse conservatieve president Donald Trump in 2017 ontwikkelingshulp aan projecten en organisaties die in armere landen abortus aanbieden. Eerder dit jaar verzetten de VS zich bovendien tegen een VN-resolutie die de bestrijding van verkrachting als oorlogswapen moet bevorderen. Dit vanwege passages in de tekst die impliciet naar abortus verwijzen.