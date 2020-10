Vegaburgers hoeven hun naam niet te veranderen van Brussel

Vegaburgers en andere plantaardige producten met een ‘vleesachtige’ naam, hoeven van Brussel de naam van hun product niet aan te passen. Vrijdag verwierp het Europees parlement een motie van de landbouwcommissie. Die wilde het gebruik van vleesnamen voor producten zonder vlees aan banden laten leggen en pleitte voor alternatieven zoals bijvoorbeeld „soja-schijf” in plaats van burger en „vegabuis” in plaats van worst.

Het amendement waarover Europarlementariërs vrijdag stemden maakt onderdeel uit van het zogeheten Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Omdat landbouw een van de weinige beleidsterreinen is die vrijwel geheel Europees georganiseerd wordt, lag het eindoordeel over de naamsverandering bij het Europees Parlement. Binnen dat gezamenlijke landbouwbeleid horen ook afspraken over de verwerking en distributie van de landbouwproducten. Bijvoorbeeld wat er op etiketten moet staan. De vegaburgerban zou aan die aanvullende lijst met regels worden toegevoegd.

Bij Annie Schreijer-Pierik van het CDA is de teleurstelling groot. Zij noemt de uitslag van vrijdag „een nederlaag voor de consument”. „Vlees is vlees en zuivel is zuivel.” Schreijer-Pierik wijst op jurisprudentie uit 2017. Toen oordeelde het Europees Hof van Justitie dat veganistische producten geen „zuivelnaam” mochten dragen, van tofuboter tot veggie-kaas. Frankrijk heeft als enige land in de Europese Unie regels over het gebruik van vleesnamen voor niet-dierlijke producten.