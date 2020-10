‘Veel leraren zijn huiverig om het debat aan te gaan’

Precies op de dag dat in Conflans-Sainte-Honorine onderwijzer Samuel Paty werd onthoofd omdat hij in de klas spotprenten van de profeet Mohammed had laten zien, had zijn collega Paul Arthur Chevauchez in Aulnay-sous-Bois een conflict met een leerling. „Hij zei dat zij van Charlie Hebdo hebben gekregen wat ze hadden verdiend”, zegt Chevauchez (34) aan de telefoon. Wat hij dan altijd doet is uitleggen, argumenteren. „In dit geval heb ik herinnerd aan artikel 10 van de universele verklaring van de rechten van de mens, dat elke opinie mag zolang de openbare orde niet in het gedrang komt.”

Het liep goed af. „Het was één leerling en hij werd niet gesteund door de rest van de klas. En het is ook niet zo dat dit elke dag gebeurt. Het is eerder uitzonderlijk.”

Maar voor leraren in heel Frankrijk is de uitdaging om de waarden van de Republiek en het secularisme te onderwijzen sinds de moord op Paty op 16 oktober nog veel groter geworden dan die al was na de aanslagen tegen Charlie Hebdo in januari 2015, en de zes aanslagen op verschillende plekken in Parijs op 13 november 2015. Want Paty werd vermoord juist omdat hij lesgaf over die aanslagen.

In 2015 was het nog relatief simpel, zegt Marie (36) in het vakblad L’Etudiant. „Ik zag het als mijn taak om met de leerlingen te praten over de aanslag tegen Charlie Hebdo. Maar dit is veel complexer. Deze keer is mijn beroep aangevallen, ikzelf ben aangevallen in zekere zin. Ik ben nu rechter en partij. Ik weet nog niet of ik het ter sprake ga brengen of hoe. En ik vraag me af of het wel aan mij is om dat te doen.”

Laatste schooldag

Het is een geluk bij een ongeluk dat de moord gebeurde op de laatste schooldag voor de herfstvakantie. Zo hoefden de leraren niet meteen de volgende dag met een antwoord klaar te staan. En de herfstvakantie duurt in Frankrijk twee weken.

Maar minister van Onderwijs Jean-Michel Blanquer heeft wel beslist dat er op 2 november, de eerste schooldag na de herfstvakantie, in alle scholen een minuut stilte komt voor Paty, en dat deelname verplicht is voor alle leerlingen. Wie niet meedoet, riskeert een sanctie.

„Ik ben bang dat dat olie op het vuur is,” zegt Chevauchez, „zeker als we leerlingen die niet willen meedoen gaan straffen. Natuurlijk, als iemand zegt dat Samuel Paty het verdiend heeft, kun je dat niet laten passeren. Maar we hebben die minuut stilte ook gehad na Charlie Hebdo, na 13 november. Er waren toen leerlingen die vroegen waarom een minuut stilte voor dit en niet voor andere dingen die gebeuren in de wereld? Je wilt als leraar ook niet elk debat onmogelijk maken. Want als iets niet meer gezegd mag worden, wil dat nog niet zeggen dat de leerlingen het niet meer denken. Je weet het alleen niet meer.”

Zelfcensuur

In de nasleep van de moord op Paty is vaak herinnerd aan een opiniepeiling uit 2018 waarin meer dan een derde van de ondervraagde leraren toegaf dat zij al eens aan zelfcensuur hebben gedaan om conflicten in de klas te vermijden. Onder leraren die lesgeven in probleemwijken, de zogeheten prioritaire zones, was dat zelfs meer dan de helft.

Tegelijk gaf 97 procent van de ondervraagde leraren aan dat het aangaan van een dialoog volstond om de situatie op te lossen. Dat dacht men in Conflans-Sainte-Honorine ook. Volgens een interne nota was er een dialoog geweest met de ouders die aanstoot hadden genomen aan het tonen van de spotprenten. De situatie leek opgelost, tot een 18-jarige Tsjetsjeen uit Evreux tachtig kilometer verderop besloot dat hij de profeet moest wreken door Paty te vermoorden.

Het laat zien dat de oplossing niet op de scholen ligt, zegt Isabelle Saint-Martin, auteur van het vorig jaar verschenen boek Peut on parler des réligions à l’École? (Kan men op school over religie praten?)

„Men kan niet van de school verwachten dat die alle problemen van de samenleving oplost”, zegt Saint-Martin aan de telefoon. „We kunnen het hebben over het verbeteren van de opleiding van leraren. Maar dat was bij Samuel Paty juist niet het probleem.”

Daarom vond zij het goed wat president Emmanuel Macron deze week zei tijdens zijn eerbetoon aan Paty. „De president heeft eraan herinnerd dat de samenleving in zijn geheel het onderwijzend personeel moet ondersteunen, eerder dan dat wij leraren vragen nog meer te doen.”

Armeense genocide

Het gaat niet alleen om religie, zegt Saint-Martin. „Ik hoor van leraren dat het praktisch onmogelijk is om bijvoorbeeld de Armeense genocide ter sprake te brengen als je veel Turkse leerlingen in de klas hebt. Hetzelfde geldt voor de oorlog in Algerije, de dekolonisatie, het Israëlisch-Palestijns conflict. Het probleem komt vaak van de ouders. De leerling zegt: ‘ja maar mijn vader heeft gezegd dat…’.”

Het zijn de leraren geschiedenis en aardrijkskunde (dit is in Frankrijk één gecombineerd vak) die de niet altijd dankbare taak hebben om de waarden van de republiek te onderwijzen. Sinds de aanslagen van 2015 zijn zij ook verplicht om specifiek de vrijheid van meningsuiting ter sprake te brengen in de klas. Of zij daarbij de spotprenten van de profeet Mohammed tonen is een persoonlijke keuze.

„Ik toon de spotprenten zelf niet”, zegt Chevauchez, die net als Paty geschiedenis en aardrijkskunde geeft. „Niet uit angst maar omdat ik het niet per se de beste manier vind om het debat te voeren.”

Er is niet zoiets als één vaste les over de vrijheid van meningsuiting. Chevauchez: „Het komt ter sprake in de les burgerschapsvorming in het derde jaar wanneer ze 14 à 15 jaar oud zijn, en je hebt een les over de waarden van de Republiek waarin ook het secularisme ter sprake komt. Eén of twee keer per jaar duikt het thema op. Maar leerlingen kunnen natuurlijk op elk moment met vragen komen, bijvoorbeeld wanneer de grote monotheïstische religies ter sprake komen. Wanneer dat gebeurt, leg je de les stil en ga je het debat aan.”

Pedagogisch moment

Als leraar geschiedenis en aardrijkskunde ben je dan enigszins voorbereid, zegt Chevauchez. „Maar niet elke leraar heeft een pasklaar discours. Velen zijn huiverig om het debat aan te gaan, ze zijn bang voor de reacties.”

Terwijl de moord op Samuel Paty ook in Frankrijk alweer moet concurreren met de berichtgeving over het coronavirus, beraden de leraren zich over de eerste schooldag op 2 november. Er zijn discussies geweest tussen de vakbonden, ouderverenigingen en de minister van Onderwijs.

Het scenario dat nu op tafel ligt is dat de leraren eerst met elkaar in discussie gaan, gevolgd door een ‘pedagogisch moment’ met de leerlingen. Pas dan zou de minuut stilte voor Samuel Paty volgen.

Veel ogen zullen die dag gericht zijn op het Collège de Bois d’Aulne in Conflans-Sainte-Honorine, waar de honderden bossen bloemen en andere steunbetuigingen voor de schoolpoort nog lang zullen herinneren aan wat zich daar heeft voltrokken.

De school verbrak deze week het stilzwijgen met een schriftelijke mededeling. „Wij zijn vandaag meer vastberaden dan ooit om de waarden van de republiek en het secularisme elke dag opnieuw door te geven in het belang van onze leerlingen.”

