Veel gedoe in de bioscoop

Samen naar de bios, ja, dat was vroeger heel gezellig, maar tegenwoordig kan het ook op een wrange ervaring uitlopen. Hoe wrang hangt sterk af van de maatregelen die de bioscoop vanwege de coronacrisis heeft getroffen.

Mijn eerste ervaring was gunstig. Het leek wel een privévoorstelling. Er waren niet meer dan acht mensen, keurig verdeeld over de rijen. Voor, naast en achter mij gaapten lege, met een lint gemarkeerde stoelen. Zeer geruststellend was het vooruitzicht dat niemand op het laatste moment voor aanvang nog vlak voor me kon plaatsnemen. Iedere bioscoopbezoeker kent die vrees voor de laatste binnenkomers: het zal toch niet waar zijn, waarom nou net voor míjn snufferd?

Geef mij maar corona, dacht ik na dat eerste bezoek, zonder het overigens letterlijk zo te bedoelen. Geen knoflookadem in de nek, geen kopgewiebel voor me, geen geknisper naast me. Rust! Concentratie!

Ik begon iedereen aan te raden naar de film te gaan, juist nu, zoals ik ook iedereen aanraadde naar de Wallen te gaan toen daar de eerste coronarust was ingetreden. „Wil je een mooi stukje oud Amsterdam zien? Ga dan niet naar de hoeren, maar naar de Wallen!” Vroeger zou het een onbegrijpelijke aanbeveling zijn geweest.

Vol hoop en verwachting ging ik mijn volgende bioscoopbezoek tegemoet. Welgemoed aanvaardde ik de verplichting om tevoren te reserveren en te betalen. Vervelend, maar onvermijdelijk. Wel nogal lastig als er die dag onbedaarlijke herfsthozen zouden zijn, maar een rechtgeaarde Nederlander kent geen watervrees. Bovendien mag je de reservering tot één uur voor het begin annuleren.

De ongerustheid begon pas toen ik met mijn vrouw op de achterste rij plaatsnam. Het was tegen de middag, er waren vijftien bezoekers. „Zou dit anderhalve meter zijn?” vroeg mijn vrouw, terwijl ze op de vrouw wees die schuin voor haar in de volgende rij zat. Ik moest schatten, want ik ga nog niet met een meetlint op stap. Als die vrouw achterover leunde, leek het me zeker geen anderhalve meter.

Op de stoel schuin voor mij zat nog niemand, totdat een kleine, donkere vrouw de zaal binnenstapte en vastberaden koers zette naar juist díé plaats. Het zal toch niet… et cetera.

Ook deze vrouw leek op minder dan anderhalve meter afstand te zitten. Wat te doen? Het zaallicht ging uit, we overlegden fluisterend. Om van plaats te veranderen moesten we andere mensen op onze rij lastig vallen; we zouden hen in dat geval rakelings passeren – weinig aanlokkelijk. Bovendien wisten we niet of er nog laatkomers zouden komen die hun plaats opeisten.

Dan maar weggaan? Wel érg zonde van alle geïnvesteerde moeite. Dus bleven we maar zitten waar we zaten. Mijn vrouw deed wel haar mondkapje op omwille van een (vals?) gevoel voor veiligheid. Ik volgde gehoorzaam haar voorbeeld, maar haalde het kapje weer weg toen mijn bril bij elke uitademing besloeg; daar is geen cinematografisch meesterwerk tegen bestand.

Ik probeerde me op de film te concentreren, maar kon niet voorkomen dat ik regelmatig controleerde of het hoofd schuin voor me niet al te ver naar achteren leunde. Wie hoestte er trouwens links van mij? Die bejaarde man?

Kortom, gedoe, veel gedoe, te veel gedoe.

En de film? Die bleek, tot overmaat van ongenoegen, allerminst een dodelijke besmetting waard.

NRC Film De nieuwste recensies en de beste filmstukken van NRC Inschrijven