Van Toorenburg (CDA) verlaat Tweede Kamer na verkiezingen

CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg verlaat volgend jaar na de verkiezingen de Tweede Kamer. Dat heeft ze vrijdag bekendgemaakt in het AD. Van Toorenburg zat sinds 2007 namens het CDA in de Kamer en zegt nu plaats te willen maken voor nieuw talent. „Ik heb in mijn veertien jaar gezien dat mensen niet aan de beurt kwamen die een goed Kamerlid zouden zijn geweest”, zegt ze tegen het AD. „Het is nu goed.”

Van Toorenburg, gepromoveerd jurist, was voordat ze Kamerlid werd jaren directeur van een jeugdinrichting in Vught. In de Kamer stond ze bekend om haar harde aanpak op het gebied van justitie en veiligheid. In 2012 stelde ze zich tevergeefs kandidaat voor het lijsttrekkerschap van het CDA. Uiteindelijk werd Sybrand Buma verkozen. Daarna was ze voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie naar Fyra, over de aanhoudende problemen rond de treinverbinding. In 2016 kandideerde ze zichzelf zonder succes als voorzitter van de Tweede Kamer.

Lees ook: Opeens mocht het weer over het kinderpardon gaan

Kinderpardon

Binnen het CDA stond Van Toorenburg vorig jaar januari aan de basis van een onverwachte wijziging van het standpunt over een verruiming van het kinderpardon. „We hadden met elkaar een verziekt systeem gemaakt; als je maar lang genoeg in de procedure bleef, dan kon je blijven”, zegt ze hierover tegen het AD. Maar nadat ze brieven kreeg van 17-jarige meisjes die dreigden te worden teruggestuurd naar Afghanistan, veranderde ze van mening. „Ik wil mezelf altijd in de spiegel kunnen blijven aankijken. Ik dacht: dit moet stoppen, nu.”

Toen Mona Keijzer in 2017 werd benoemd als staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, werd Van Toorenburg verkozen tot vicevoorzitter van de fractie. Wat ze na de verkiezingen in maart gaat doen, is nog niet bekend. „Ik zou misschien rechter kunnen worden. Maar ik ga eerst nog allerlei dingen afmaken.”