Van klassiekers tot doordrinkers: dit zijn de beste en bijzonderste wijnen van 2020

Er zijn veel fantastische, bijzondere wijnen verkrijgbaar. Wijnen om halsoverkop verliefd op te worden, maar die je niet zomaar tegen het lijf loopt tijdens het doen van de dagelijkse boodschappen. Wijnen van kleinere wijnhuizen die maar een paar duizend flessen maken bijvoorbeeld, of die zo gewild zijn dat importeurs eerst een persoonlijke band met de producent moeten opbouwen voor hun de wijnen gegund worden. Deze bijzondere wijnen zijn heus niet allemaal exorbitant hoog geprijsd, maar voor bodemprijzen vind je ze ook niet.

Toelichting Om een plekje te bemachtigen op een van deze lijsten, moet een wijn beter zijn dan goed. De 100 mooiste, lekkerste en meest bijzondere wijnen die ik het afgelopen jaar ben tegengekomen verrassen door hun kwaliteit, finesse of een enthousiasmerende doordrinkfactor.

Daarbij ben ik ook de beste supermarktexemplaren niet vergeten, maar het zwaartepunt ligt bij wijnspeciaalzaken en onlinewijnwinkels. De wijnen zijn gesorteerd in praktische lijstjes voor de meest voorkomende wijn-aangelegenheden. Hoe hoger op de lijst, hoe beter.

Graag wil ik hier een lans breken voor een iets hogere richtprijs dan u misschien gewend bent; met 10 tot 15 euro voor een fles is de kans groter dat wijnboer én drinker krijgen wat ze verdienen.

Doordrinkers

Klassiekers

Katervrije wijnen

Wijn voor veganisten

Altijd in huis

Om cadeau te geven

Bruis voor thuis

Natuurwijn

Het allerbeste

Borrelwijnen

10 Nederlandse wijndomeinen

Doordrinkers van niveau De mooiste, puurste slobberwijnen, die geen plaktong of maagzuur opleveren, maar een bak energie en zin in het leven. Noemen we ook wel liefkozend glouglou. David en Nadia, Elpidios 2017 Swartland, Zuid-Afrika 9,5 Hoofdzakelijk van grenache, ook wel de ‘pinot noir van het Zuiden’ genoemd, maar lijkt eigenlijk meer op een geweldige Beaujolais, zo sappig, vrolijk en blij aardbeiig als ’ie is. € 22,50 op www.wijnen-dekok.com Domaine des côtes rousses, La Pente 2019 Savoye, Frankrijk 9,5 U kent de druif waarschijnlijk niet: jacquère. Maakt niet uit, u moet hem gewoon proeven. De essentie van kwaliteits-glouglou. Kristalhelder, dorstlessend, elegant. Niet moeilijk, maar gewoon verrukkelijk. € 15,70 op www.wijnvriend.nl Karl May, Grauburgunder Osthofen 2019 Rheinhessen, Duitsland 9+ Smokey wijn die je wakker schudt met ketsende citrusinslag. Allemansvriend grauburgunder. Als je dit op een feestje schenkt, kan de boel aardig ontsporen. € 14,95 op winterbergwijnen.nl Hajszan Neumann, Natural Grüner Veltliner 2019 Wien, Oostenrijk 9 De populairste druif van Nederland, afgaand op de hoeveelheid grüner veltliners op de markt. Deze heeft het allemaal: de hoge sapfactor van geel fruit en witte druippeer, mineraliteit en wat bitters voor grip. € 14,50 op goudenton.nl Esporão Reserva 2018 Alentejo, Portugal 9 Topwijnhuis uit de Alentejo, dat in een snikheet gebied heerlijke frisse witte kan maken, houtgerijpt nog wel! Grapefruit en citrusy, met wat kruidigheid en minerale twinkelingen. In de mond romig fris. € 15,90 op thewinespot.nl Simone Capecci, Picus Rosso Piceno Superiore 2018 Marche, Italië 9- Fantastisch glas klassiek-Italiaans rood, dat wegdrinkt als biologische Fanta Red Orange zonder suiker en zonder bubbels. Precies wat je wilt van je doordrinker. € 13,95 op gastrovino.nl Puszta Libre, Claus Preisinger 2019 Oostenrijk 9- Beaujolais-stijl-glouglou uit Oostenrijk met etiket in Russische-propaganda-stijl. Claus maakt ook klassiekere wijnen, dit is zijn hippe funky uitstapje. Macération carbonique [wijntechniek], speels jong frivool rood fruit. Kersenlimonade. € 13,50 op pieksman.nl Gustavshof, Riesling ‘Vom Berg’ Rheinhessen, Duitsland 2019 9- Oogverblindend zuiver en verkwikkend biologisch-dynamisch wit. Met kwartszuren en bergbeekverfrissing. Onstuimige citrusgolven, met minerale schuimkoppen. En toch weldadig droog. € 19,99 bij Ekoplaza Beronia, Tempranillo 2018 Rioja, Spanje 8,5 Volle Rioja, barstensvol rood fruit, warmte, zon, zoete specerij, vanille en kersen, en rijpe, zalvende tannines. Geen remmingen dus. € 9,95 op winelist.nl Krasna Hora, La Blanca 2018 Moravia, Tsjechië 8,5 Waarschuwing: funky wijn. Biodynamisch uit Tsjechië. Blend van onder andere riesling en sauvignon blanc, krekdroog maar met enorme doordrinkfactor en maar 10,5 procent alcohol. € 12,00 op anderewijn.nl

Illustratie Frann de Bruin

Klassiekers Beroemde wijnstreken lijden soms onder hun eigen succes. Hun mythische status drijft de prijzen op, maar de kwaliteit juist vaak niet. Er zijn echter nog pareltjes te vinden, die niet meeliften op de roem van hun afkomst, en zelfs beter smaken dan ze kosten. Closerie Saint Roc 2016 Bordeaux, Frankrijk 9,5 Geweldig: onmiskenbaar Bordeaux, maar met een bizarre twist. De kersen springen op, de paprika rookt, de zuren staan op spitzen. Wordt nog beter, dat proef je. Moet dus nog ‘liggen’, maak maar snel een plekje vrij in de kast. € 32,50 op wildewijnen.nl Domaine l’enclos, Chablis Romain et Damien Bouchard 2018 Frankrijk 9+ Niet zo’n gepolijste Chablis, maar eentje die met weinig middelen (lees: bemoeienis) heftige onderbuikgevoelens weet op te roepen. Mysterieus sherryfruit, vuursteen en pure zuiverheid. € 18,95 op au-paradis.nl Marc Tempé, Rimelsberg Gewurztraminer 2018 Frankrijk 9 Marc Tempé is een grote vriendelijke Bube, die grote vriendelijke wijnen maakt. Beroemd zijn zijn gewurztraminers, die bloemig en zacht zijn. Dit oogstjaar lekker mollig, rijp en exotisch. € 32,50 op vinoblesse.nl Labet, Mac vin dur Jura Frankrijk 9- Traditionele zoete likeurwijn uit de Jura, gemaakt met ongefermenteerd druivensap waar een beetje marc (wijnalcohol) aan wordt toegevoegd. Hier gemaakt van chardonnay en ongelooflijk fruitig en fris, met sappige appels, peren en krentjes. Waanzinnig bij roodschimmelkazen. € 31,25 op geluksdruif.nl Martin Wassmer, Spätburgunder ‘Markgräflerland’ 2017 Baden, Duitsland 9- Op het eerste gezicht koelbloedige Duitse pinot noir, die zich in de mond van zijn zachtaardige kant laat zien. Trakteert op zoet-zure augurkjes, bosaardbeitjes, kersjes en zorgvuldig vertroetelde kruiden uit de eigen achtertuin. € 15,95 op gastrovino.nl Rigo, Sori Piadvenza Dolcetto di Diano d’Alba Superiore 2018 Italië 9- Bijzondere dolcetto door pure concentratie, textuur en gelaagdheid. Bramen, zwarte bessen en wat na vonkend vuursteen. Heeft door zijn kruidige karakter iets weg van luxueuze grotemensen-cola. € 12,25 op awwijn.nl Le Clos des Pins Graves 2018 Bordeaux, Frankrijk 9- Graves met romige structuur en intens grapefruit. Echter niet stuivend zoals bij een Nieuw-Zeelandse sauvignon, eerder zalvend – en daarin zit ’m de Graves-klasse. € 10,95 op levineur.nl Chateau Le Gardera, Bordeaux Supérieur 2017 Frankrijk 8,5 Ontzettend lekkere, drinkbare voordeel-Bordeaux. Dan ook gevonden door een Bordeauxspecialist. Dik fruit voorop, geen taaie tannines maar wel met die Bordelaise finesse. Goed bij gegratineerde groenten. € 11,- op bolomey.nl Yealands Estate, Sauvignon Blanc 2019 Nieuw-Zeeland 8,5 Er zijn maar weinig wijnen zo herkenbaar als sauvignon blanc uit Nieuw-Zeeland: herkenbaar aan stuivende grapefruit, buxus (ook wel kattenpies genoemd) en het groen van tomatenkruintjes. Peter Yealand stond aan de bakermat van het succes van de ‘Kiwi’ Sauvignon, en geldt nu zo’n beetje als de (commerciële) benchmark. € 13,99 op gall.nl Finca Manzanos, Reserva 2014 Rioja, Spanje 8,5 Rustieke reserva, vol rood fruit in ruste, lederen elfenbankjes, truffel, vanillestokjes, en sigarenkistjes. Stoflaag kunt u erbij denken. € 14,99 bij Dekamarkt

Katervrije wijnen Alcoholvrij is in de mode. Een kort lijstje helaas, want in tegenstelling tot speciaalbier lijkt wijn er nog niet helemaal klaar voor. Deze vijf kunnen ermee door. Weingut Leitz, Riesling Sparkling ‘Eins Zwei Zero’ Duitsland 7 Lijkt zowaar op gerijpte riesling mét alcohol. Karakteristieke mineraliteit, fris, zuiver en energiek. Zacht appelig, lichte zuren, fijne mousse. Mild en geenszins aanstootgevend. € 11,95 bij Pasteuning Wines & Spirits L’Arjolle Equilibre Zéro, Merlot Grenache Frankrijk 7 Houtrijping verbloemt bij alcoholvrije wijn deels het gemis aan structuur, en overschaduwt rare smaakjes die het fruit heeft aangenomen tijdens het de-alcoholiseringsproces. Als je normaal van hout houdt in je wijn, heb je hier een goede, en ook nog fruitige, rode aan. € 8,95 op lesgénéreux.nl Win, Sparkling White Verdejo 0 procent/ de-alcoholised Spanje 6+ Bruiloftsmateriaal. Prima glas om al chitchattend met de andere gasten op het gazon van te nippen. Behoorlijke dosis delicaat wit bloemig fruit. Kraak groene appel, en een liflafje menthol. Ook de fles ziet er prettig klassiek uit. € 7,95 op andrekerstens.nl SinZero, Cabernet Sauvignon 2019 Chili 6+ Eentje met een jaartal, dat belooft wat. Aangenaam houtgelagerd, fruit met concentratie, wat menthol en chocola. Maar niet van de chocolatier, eerder Kinder Bueno. € 9,95 op grandcruwijnen.nl Sparkling Free Feather / Enj0y it / Just 0 6 Een aantal supermarkten hebben dezelfde alcoholvrije sparkling onder een eigen naam en label laten bottelen. Voordelig. Smaakt niet eens zo beroerd. Lijkt op voordeel-prosecco, en daar zijn genoeg liefhebbers voor te vinden. Keurige mousse, wat appelflapperig, klein zoetje, lichte zuren, schone, niet plakkerige afdronk. € 3,99 bij Albert Heijn / Jumbo / Plus, Spar, Deen, Dirk, Vomar e.a.

Wijn voor veganisten Wijnen waarbij geen dierlijke producten als vislijm, caseïne-eiwit of gelatine gebruikt zijn voor het klaren (helder maken) van de wijn. Veel wijnen zijn vegan, maar meestal wordt het niet vermeld op het etiket. Inmiddels zien we dat steeds vaker wel gebeuren, meestal om marketingredenen. Het zegt trouwens niets over het gebruik van chemicaliën in de wijngaard en de kelder. Ik heb in dit vegan-lijstje alleen wijnen opgenomen die ook biologisch of biodynamisch zijn. Monte dei Roari, Custoza 2019 Boscaroi, Italië 9 Eerst even de technische feiten: trebbiano, garganega, trebbianello en fernanda op cementen amfora’s, natuurlijke gisten, alleen piepje sulfiet bij bottelen, niet geklaard, niet gefilterd. Nu de praktijk: lekker tetteren. Dorstlessende meloen-citrus-heerlijkheid met venkelvonk. Zorgeloos Italiaans. € 9,35 op vinoblesse.nl Mehling, Paradiesgarten Riesling Trocken 2018 Pfalz, Duitsland 9 Spring-in-het-veld Kathrin Otte nam in 2014 het wijngoed van haar ouders over en zette haar vriend aan het werk in de kelder. Haar tomeloze enthousiasme werkt aanstekelijk, de riesling Paradiesgarten heeft diezelfde tomeloze energie, maar is tevens scherp op de snede. Tintelfris als een schijfje citroen in een glas mineraalwater. Houdt je bij de les. € 19,95 op awwijn.nl Haute Févrie, Moulain de la Gustais 2019 Muscadet Sèvre et Maine Sur Lie, Frankrijk 9- Deze Melon de Bourgogne komt uit de buurt van Nantes, gelegen in het westelijke puntje van de Loire, niet ver van de kust. Je proeft goed het koele zilt van de Atlantique, het weerbarstige onstuimige witte fruit. Blinkt uit in prijs-kwaliteit. Perfecte match bij gerechten met zeewier. € 8,90 op wijnvriend.nl VID-A Chapter 3, Crianza 2015 Alicante, Spanje 8,5 Francisco Gómez maakt gewoon lekkere rode wijn zonder troep, rekening houdend met flora en fauna. Waarom doen zo weinig anderen dat? Simpel: omdat het dan 15 euro kost. Krijg je wel een zonnige blend voor van cabernet sauvignon, merlot, monastrell en petit verdot, die vol leven zit. € 14,95 op vindmijnwijn.nl Marqués de Riscal, Sauvignon Blanc organic 2019 Rueda, Spanje 8+ In 1974 introduceerde de Marqués de Franse druif sauvignon blanc in Rueda (u weet, bekend van verdejo) en liet geleidelijk al zijn wijngaarden biologisch certificeren. Commercieel, met een groen hart. Net als zijn sauvignon blanc met zachte meloen, tropisch fruit, limoen en wuivende grassen. € 10,99 op gall.nl

Altijd-in-huis-wijn Wijnen om altijd een doosje van in huis te hebben, geschikt voor ieder moment. Zomaar, of bij het eten. Gemakkelijke wijnen die toch nooit gaan vervelen. Neleman, Just Fucking Good Wine 2019 Valencia, Spanje 9 Nomen est omen; de wijn zelf is ook een tikje pocherig en grof. Ruik eraan: koriander, boenwas, nootmuskaat. Giet het in de mond: bergamot, anijs, amandelbloesems, het groen van lofjes en vanille. Niet bijzonder elegant, wél bijzonder lekker. € 11,95 op neleman.org Grange Tiphaine, Ad Libitum 2019 Touraine, Frankrijk 9- Ongecompliceerd jong rood met klein pepertje uit de Loire, waar je gerust een paar doosjes van kunt inslaan. Onschuldige en onbevangen blend van cabernet franc, côt (malbec) en gamay. Fijne allemansvriend. € 13,60 op daxivin.nl Bodegas Contreras Ruiz, Viña Barredero 2019 Condado de Huelva, Spanje 9- Bijzondere wijn van de bijzondere druif zalema. Doet denken aan een duik in de oceaan. Kruidige citrus met splashy zuren. De geur verwijst naar flores de Azahar, citrusbloesems, de typische geur van Sevilla. € 9,- op vindmijnwijn.nl Montes Ermos, Colheito Tinto Douro, Portugal 9- Joehoe-wijn die er zin in heeft. Vrolijk zwart en rood fruit met wat houtrijping. Nauwelijks afremmende tannines, maar wel een soepel en zwierig zoetje. Lekker bij lamsrack met tijm. € 9,95 op vindmijnwijn.nl Domaine de Saint Ser Côte de Provence, Frankrijk 9- Die terras-rosé’s van vorige zomer moet u niet een jaar in de kast laten liggen tot de volgende rokjesdag. Mocht u plots rosé-drang krijgen, weet dan dat je bij Albert Heijn een heel goede haalt. Vergelijkbaar met duurdere parade-rosé’s. € 9,99 bij Albert Heijn >Pinchinat Vénus 2019 Pays du Var, Frankrijk 9- Wijn met feromonen, lijkt wel. Ophitsende witte druiven met bloemrijk parfum en kittig krokantje. Heeft niet voor niets Venus in de naam. Lekker zwoel, uit de Provence. € 9,25 op pieksman.nl Château Pech-Latt, Selection Vieilles Vignes 2013 Corbières, Frankrijk 8,5 Dat we dit in de supermarkt mogen treffen en dan ook nog voor minder dan een tientje. Kruidig kwieksap van oude stokken. Aards, zoet rood en donker fruit. Puur, zonnig, ongeremd en lekker peperig. € 9,99 bij Albert Heijn Soalheiro ALLO 2019 Minho, Portugal 8,5 De AL en de LO staan voor respectievelijk de alvarinho- en loureirodruif – de ingrediënten van deze vinho verde. Fit en kwiek fuifnummer. Met sappige ijskastmeloen, koele peer, klits-klats-kaatsende mineralen en spetterende afdronk. € 9,50 op okhuysen.nl Bon Remède, Signature 2019 Ventoux Frankrijk 8,5 Glouglou uit de Ventoux. Vrolijk, zorgeloos steenfruit met sappige oranjebloesem en opzwepende kruidigheid. Verzet is zinloos, deze ontwapende Rhône-witte is onbedaarlijk lekker. € 7,95 op lesgenereux.nl Soellner Hengstberg, Grüner Veltliner 2019 Wagram, Oostenrijk 8,5 Uitstekende bio-grüner, die zich laat voorstaan op zijn wilde gisten. Slaat niet op hol daarentegen. Geen nerveus geveltliner, maar lekker frisse peer, perzik en rijpe appel plus zachte citrusglooiingen. € 14,29 op grapedistrict.nl Altano Organic 2018 Douro Portugal 8,5 Weer een goede Portugees. Ze zijn doorgaans ook mooi gevuld, voor prijzen passend bij een huiswijn. Deze authentiek robuuste rode komt uit de koker van de beroemde port-producerende familie Symington. Met fijne espresso en roosternootjes op de afdronk. € 8,99 op gall.nl Augusteli, Grillo ‘Il Mare’ 2019 Sicilia, Italië 8,5 Uitstekende bio-grüner, die zich laat voorstaan op zijn wilde gisten. Slaat niet op hol daarentegen. Geen nerveus geveltliner, maar lekker frisse peer, perzik en rijpe appel plus zachte citrusglooiingen. € 10,50 op colaris.nl Ventopuro, Carmenère Single Vineyard 2018 Colchagua, Chili 8,5 Carmenère-cassis. Vrij stevige van postuur, maar niet door een overdosis hout; gezond zwart fruit voert de boventoon. Kan daarom zowel bij warm weer (licht gekoeld), als bij hondenweer (op kamertemperatuur) gedronken worden. € 8,95 op gastrovino.nl Krems Riesling 2019 Oostenrijk 8,5 Leuke riesling van de Hema. Denk niet dat het zoet is, of moeilijk. Denk Fa-fris, met tropische Oostenrijkse vruchten, voor een Hollandse eenheidsprijs. € 7,- op hema.nl Sankt Anna, Riesling ‘Pur Mineral’ 2019 Pfalz, Duitsland 8+ Razend populair wit door zijn opvallende mineraliteit: wat het het het best is uit te leggen als hetgeen je proeft als je likt aan een kiezelsteen uit een bergstroompje. En dan is er ook nog rinse meloen, peer, ananas en citroenzest. € 6,19 bij Jumbo

Illustratie Frann de Bruin

Om cadeau te geven Niet te gek duur, maar zéker niet te voordelig, moet bewaard kunnen worden en een mooie uitmonstering is ook mooi meegenomen. Last but not least: met gedenkwaardige inhoud. Zoals mijn chirurg ooit zei: ‘een bos bloemen kan ik niet drinken’. Pago de Valcaliente, Vendimia 2016 Rioja, Spanje 9,5 Rioja van oude stokken, gerijpt in modern eitje. Levert stevige wijn met behoud van fruitigheid op. Stuiterend van die voor tempranillo-typische bloedsinaasappeltjes. Kruidigheid, kaneel, kokos. Deze wijn wordt beter met de uren, kan zelfs dagen open blijven staan. Prachtig cadeau. €22,50 op biowijnclub.nl Tissot, Sous la Tour pinot noir 2018 Jura, Frankrijk 9+ Pinot noir uit Arbois, die zich door de kalkbodems daar bijzonder mineraal en aards voordoet. Lijkt haast zwanger van het fruit, vol druipende dikke zwarte bessen. Met fijne, poederige tannines en nog heel wat jaartjes voor de boeg. €44,- op geluksdruif.nl Clai, Sveti Jakov 2016 Istria, Kroatië 9+ Giorgio Clai is een lieve gepensioneerde restauranthouder in breipatroontrui en instapsloffen. Zijn wijnen hebben juist een luxueus karakter en zijn wereldberoemd. Volle, ronde en pure malvazija, met gedroogde bloemen en citrusfruit. Kan nog makkelijk tien jaar mee. €36,- op thetasteofcroatia.com Schoffit, Grand Cru Rangen Clos Saint-Theobald 2018 Alsace, Frankrijk 9 Klassieke grand cru riesling uit de Elzas die nog veel mooier gaat worden. Enorme concentratie, vonkende mineralen en spatzuivere zuren. Droogbloemen, fruitig in de vorm van milde, rinse appeltjes. €33,25 op qvselect.nl Graham’s Quinta dos Malvedos Vintage Port 2008 Douro, Portugal 9 Herinnert u zich port nog? Zo geweldig mooi. Geef hier een stukje Hollandse Beemster bij, en proef het samen. Van Graham’s beste quinta, tien jaar op fles gerijpt. Pure chocolade, zwart fruit, luxe krentjes, en een vleugje menthol. €47,95 op wijnkring.nl MucynAquilon 2015 Noord-Rhône, Frankrijk 9- Old-style Cornas, een kleine cru in de Noord-Rhône. Is wat ingedut, dus laat ‘m even uitwapperen in de karaf. Al zwierend en zwaaiend komt het dikke zwarte sap los, met kersen en bramen plus een snufje tijm. Lekker bij oude kaas. €32,- op wijndijck.nl Raddeck Blanc de Noir 2019 Rheinhessen, Duitsland 9- Leuk om bij het schenken te vertellen: wit, van blauwe druiven. Je ziet er bijna niks van, op een lichte roze tint na. Maar je proeft het wel. Doe je ogen dicht en denk aan frambozen. Doe ze open, dan proef je weer limoen. Doet blind zelfs denken aan een caipirinha €10,25 op awwwijn.nl PicaroRibera del Duero 2018 Spanje 9- Vrolijk etiket voor serieuze weglegwijn. Van wijnmaker Jorge Monzón, die het leerde bij Romanée-Conti en Vega Sicilia. Zwart fruit, vioolpartijen, veel grip. Donkere chocolademelk. Mooie belofte, maar moet wel nog even wachten. €23,75 op qvselect.nl Sav Sparkling 2012 Jämtland, Zweden 8,5 Mousserende berkenwijn. Géén wijn dus eigenlijk, maar sap, dat net als champagne een tweede fermentatie op fles krijgt, en daarna nog zeven jaar doorrijpt op de gisten. De smaak is fascinerend. Fris, licht harsig met citrusvruchten, jeneverbes en iets aards. ‘Gut wat origineel!’ €32,50 op disdonc.nl Herdade de São Miguel Colheita Seleccionada 2018 Alentejano, Portugal 8,5 Goede wijn hoeft niet kostbaar te zijn, maar het is wel prettig als je cadeau van onder een tientje in luxe fles met gewonnen gouden medaillesticker komt. De inhoud biedt diep donker fruit en gebrande koffieboontjes voor verlenging van de luxe-ervaring. €28,80 op lesgenereux.nl

Bruis voor thuis De betere belletjes op een rij: méthode traditionelle, méthode ancestrale, méthode charmat. Hoeft niet enkel op feestdagen of bij flappen en bollen gedronken te worden. Smaakt misschien nog wel beter op een willekeurige dinsdagavond. Billecart-Salmon Brut Rosé Champagne, Frankrijk 9,5 In het kader minder maar beter: een half flesje van de beste non-vintage Champagne-rosé is beter dan een hele fles middelmatigheid voor hetzelfde bedrag. Proef die briljante aardbei en hartverscheurend fijne mousse. Nu alleen nog wat sashimi van zalm. €42,50 (0,38 liter) op goudenton.nl Raventós i Blanc, de Nit 2017 Cava, Spanje 9+ Cava die geen cava wil zijn. Topproducent die zijn eigen denominación de origen ‘Conca del Riu Anoia’ heeft gecreëerd, om zich van die prik voor het plebs te onderscheiden. Is gelukt. Knetterend goed. Romig rood fruit, sinaasappel en vleugje vuurwerk. €18,45 op wijnhandelbasbaan.nl Reichsrat von Buhl, Réserve Brut Pfalz, Duitsland 9 Sekt is hot. En die van Reichsrat von Buhl behoort al jaren tot de top. Niet ondanks wijnmaker Matthieu Kauffmann, die er inmiddels vertrokken is om samen te gaan werken met Christmann (zie bij ‘Borreltijd’). In de gaten houden die twee. Intussen genieten wij van deze klassieke schoonheid. €20,45 op vindict.nl Bellavista Alma Gran Cuvée Brut Franciacorta, Italië 9 Niet prosecco, maar franciacorta is de mousserende trots van Italië. Bellavista is een van de beste producenten daar, met de Alama als pronkstuk. Perzikzacht en amandelpracht. Acacia, vers hooi en fris-rijp fruit. €32,49 op gall.nl Pignier Brut Nature Crémant du Jura Frankrijk 9 Biologische doordrinker. Klassieke en zeer uitnodigende blend van chardonnay en pinot noir, vol verleidelijke zoete peer en perzik, verse toast en een toefje wilde gisten om je het hoofd op hol te brengen. €18,95 op au-paradis.nl Jo Landron, Atmosphères Extra Brut Loire, Frankrijk 9- Volkomen ontspannen, natuurlijke extra brut uit de Loire. De ideale huis-schuimer: met precies rijpe appel en peer, geurige witte bloesem, romigheid en geen enkele pretentie behalve lekker zijn. €17,10 op pieksman.nl Genevieve, Blanc de Blanc MCC Brut 2015 Zuid-Afrika 9- Bijzonder sympathieke Vonkelwyn, oftewel MCC (Method Cap Classique), Zuid-Afrikaans mousserend volgens de traditionele methode. Van leuke vrouwelijke wijnmaker die elegant wit fruit verpakt in een mandje brioche en puike zuren. Goede prijs-kwaliteit. €17,10 op winematters.nl Ayala, Brut Majeur NV Champagne, Frankrijk 8,5 De vrouwelijke evenknie van Bollinger. De brut, ook wel een ‘baby-bolly’ genoemd, bestrijkt 80 procent van de relatief kleinschalige productie van dit elegante huis in Ay. Honing, gouden appeltjes en koriander, strakgetrokken met elegante kleine belletjes. Kittig. €39,95 op wijnkring.nl Holset, Dame Holset 2016 Zuid-Limburg, Nederland 8,5 Van de belletjesspecialist van Nederland: Domein Holset maakt enkel mousserende wijn. En goede ook. 2016 was een warm jaar en leverde mooi rijpe chardonnay op, met wilde bloemetjes, peertjes en weidekaas. Rond, vol, mineraal, lang en complex. €25,00 op domeinholset.nl Hema Copa Sabia Cava Brut Reserva Emoción Catalunya, Spanje 8+ Goed rijpe appelflappenwijn, met amandel, mooie appelzuren en goudreinettenpatroon op de fles. Als je ergens mee wilt knallen op oud en nieuw, neem dan deze. Ook prima om van te nippen bij 8 graden. €9,00 op hema.nl

Natuurwijnen Vin naturel, natuurwijn, vinum naturale. Liever nog spreken we van ‘minimal intervention’: wijnen waarbij de wijnmaker zo min mogelijk ingrijpt en toevoegt. Soms, maar niet noodzakelijkerwijs, gepaard gaand met hipster-etiket. Vignobles Pueyo, La Fleur Garderose 2017 Bordeaux, Frankrijk 9,5 Van oude, biologisch verbouwde stokken merlot en cabernet franc, net buiten Saint Emilion. Niets toegevoegd of eruit gefilterd. Explosie van rijp zwart fruit, rokerigheid en pure vreugde. € 18,50 op au-paradis.nl Kelley Fox Wines, Hyland Vineyard Pinot Noir Coury Clone 2017 Oregon, VS 9+ Heel bijzondere, lichtvoetige rode van een speciale pinot-noirkloon uit een van de oudste wijngaarden van Oregon. Fragiele framboosjes en bedauwde bosaardbeien in helder daglicht, sappig als een zeer exclusief snoepje. € 40,- op wildewijnen.nl Perrault-Jadaut, La Grande Grive Sec 2018 Vouvray, Frankrijk 9 Misschien omdat de wijnmaker uit Bretagne komt: doet aan appelsap denken. Maar dan niet van die wilde funky natuurwijnappels, maar klassiek opgeleide goudreinetten met strikjes om. Zuiverheid ten top. € 25,95 op levineur.nl Gramenon, Poignée de Raisins Magnum, Côtes du Rhône 2017 Frankrijk 9 Alsof je geaaid wordt met zijden handschoentjes. Grenache op zijn liefst. Dik zacht rood fruit met Provençaalse kruiden. Ook in 0.75-liter-formaat (€ 14,70), maar waarom zou je? € 32,50 op wijnvriend.nl Domaine de la Bongran, Cuvée E.J. Thévenet Quintaine 2015 Frankrijk 9 Slow wine maken in de Bourgogne, hun buren vonden het maar raar. De Thévenets hebben zich er nooit wat van aangetrokken en laten de natuur – bijna – volledig haar gang gaan. Rijpe chardonnay, rijk, rond en puur. Lekker zilte brandschone appeltje. Voor bij de kreeft. € 29,- op bolomey.nl Jean-Claude Lapalu, Pinot 2018 Beaujolais, Frankrijk 9 Lapalu verkocht tot 1995 zijn druiven aan de coöperatie, totdat iemand hem aanraadde om er zelf wijn van te maken. Gelukkig maar. Klassieke, aardse pinot noir met vrolijk zwart pepertje. Even karafferen voor spectaculair effect. € 23,50 op wijndijck.nl Vignoble du Rêveur, Artisan 2018 Alsace, Frankrijk 9- Oranje wijn van gewurz en pinot gris. Kwieke sinaasappelbloesem met Sinaspril-tannines. Lang als een zonsondergang die de hemel oranje kleurt. € 22,- op debruijnwijnkopers.nl Fedora Zelen 2017, Vipavska dolina Slovenië 8,5 Even uit de comfortzone. Niet qua smaak, want comfort-wijn met zwoele mellow peer, limoenspritz, sinaasappelzest, heftige jeneverbes en heel lichte notigheid. Maar als je vraagt wat het is… ‘zelen’, een lokale druif uit de Vipava-vallei in Slovenië. Meteen fan van zelen. € 16,- op theorangewineclub.nl Yetti and the Kokonut, Fruit Basket Block 2019 Eden Valley, South Australia 8,5 Echt helemaal hip uit Australië. Kleurig etiket, doorzichtige fles, fel oranje inhoud, bezinksel op de bodem – want natuurlijk geen filtering. Lekker glas onstuimig kruidige sinaasappel. € 19,80 op angolovinoso.com JRocco di Carpeneto, RAPP 2015 Piemonte, Italië 8,5 Doet zijn naam geen eer aan: heeft eerst een maand op z’n schillen ‘gelegen’ en daarna nog 30 maanden in grote vaten gerijpt. Maar dan heb je ook wat: geconcentreerd donker fruit, wat espressobonen, toefje leer & tabak en bijzonder schone kersenpitzuren. Op en top Piemonte. € 17,84 op grapedistrict.nl

Illustratie Frann de Bruin

Het allerbeste Beter wordt het niet. Voor als het wat mag kosten. Pacherhof Andreas Huber, Private Cuvée 2017 Alto Adige, Italië 10- Doet de adem stokken. Uitzonderlijke wijn. Een blend van riesling, sauvignon blanc en grüner veltliner. Rijp, fris en tropisch. Klassiek en puur natuur. Karamel, grapefruit en zuivere zuren. Niet minder dan fantastisch. € 42,25 op enoteca-sprezzatura.nl Eisele Vineyard, Cabernet Sauvignon 2016 Napa Valley, VS 10- Mocht u ooit oog in oog komen te staan met dit fenomeen uit Californië, zorg dan dat u er minstens een paar druppels van binnenkrijgt. Van een schoonheid die het best te vergelijken is met El Capitan, de beroemde berg in Yosemite, een paar uur rijden van Eisele vineyards. Massief. Force of nature. Om stil van te worden. De essentie van zwart fruit. Espresso. Vers slijpsel van een licht Californische cederhouten potlood. Perfectie. € 650 op degoudenton.nl Henschke, Keyneton Euphonium 2015 Barossa, Australië 9,5 Sjie van Down Under. Gesoigneerde, elegante framboos en aardbei in de schaduw van de eucalyptusboom. Dit kan alleen uit Barossa komen. Kwiek en met een afdronk zo lang als de straat van een kangoeroe € 49,50 op QVSelect.nl Chris Alheit, Fire by Night 2016 Swartland, Zuid-Afrika 9,5 Wijnen van de Paardeberg hebben een loepzuiver karakter en zijn krachtig zonder zwaar te zijn. Chris’ chenin demonstreert dit geweldig. Zuivere gele appel, bloemen. Als u een recenter oogstjaar vindt, probeer er dan nog een paar jaar af te blijven. € 46,95 op benierglobalwines.nl Rose & Arrow Estate, Worden Hill, Black Walnut Pinot Noir 2017 Oregon, VS 9,5 Het terroir in Willamette Valley in Oregon lijkt sterk op dat van de Bourgogne en is het nieuwe summum voor pinot noir – net als de prijzen trouwens. Rollercoaster van smaken en geuren: vers bloed, hazelnootjes, droogbloemen, overweldigend zwart fruit, umami, citrus, radicchiobitters, grafiet. € 159,95 op levineur.nl Domaine Milan, le Grand Blanc 2015 Provence, Frankrijk 9,5 Werkelijk overweldigende witte van Henri Milan, die aan de voet van Les Alpilles, beschut tegen weer en wind, bio-dynamisch explosieve wijnen produceert met minimale bemoeienis. Mondvullende, rijpe golden delicious, zilt en zoet als in kouign amann. € 28,50 op daxivin.nl Muchada-Léclapart, Elixir 2018 Spanje 9,5 Champagnist Léclapart maakt samen met Alejandro Muchada in sherry-walhalla Sanlúcar fantastische, unieke wijnen. Elixir zweeft bijna van gewichtloos wit fruit geïnjecteerd met energie, geurend naar goudsbloemen en het zilt van de oceaan. € 38,50 op debruijnwijnkopers.nl Bodegas López de Heredia Viña Tondonia, Tinto Reserva 2007 Rioja, Spanje 9,5 Klassiek Rioja-huis van wereldfaam, dat hun rood en wit jaren laat rijpen op Amerikaans eikenhout en op fles, voor ze de markt op gaan. Intense kracht met veel finesse en souplesse, rond aardse, kruidige rode sinaasappel. Wees er snel bij. € 36,95 op andrekerstens.nl Ökonomierat Rebholz, Mandelberg Weisser Burgunder GG 2016 Pfalz, Duitsland 9+ Fenomenaal wijnhuis dat uitblinkt in subtiliteit. Iets tropisch, dan venkeltopjes, schoongewassen milde peer, jonge paddestoel. Je proeft grote klasse, neem de tijd! € 66 op degoudenton.nl Undurraga, Cabernet Sauvignon T.H. ‘Terroir Hunter’ 2017 Maule, Chili 9+ Machtig mooie, ‘dijk van een’ cabernet sauvignon, met de voluptueuze elegantie van een Cubaanse sigaar. Cassisbessen, frisheid van plint tot plint, fijne specerijen en een diepgaande gelaagdheid. Vanaf € 17,99 bij Albert Heijn en Gall.nl Frank John, Pinot Noir 2015 Pfalz, Duitsland 9+ De Pfalz, daar gebeuren zoveel mooie dingen. Frank John maakt er (niet zo ver van waar de Nederlandse wijnen worden gekeurd toevallig) fantastische pinot noir. Blaast je volledig van je sokken met complex kruidig, warmbloedig powerfruit. Kersen, besjes, pruimen, aardbeien, cassis… en dan lekker rijpe tannines. € 39,95 op winterbergwijnen.nl Descregut, Horafosca Xarel•lo 2017 Penedès, Spanje 9+ Is het oranje wijn? Wel van kleur, nadat de wit-gele xarel•lo-druiven vijf uur in hun eigen badwater mochten weken. Maar, niet vergist met de schillen, dus officieel geen ‘orange wine’. Intense, frisse zoete grapefruit met bergamot en handje hazelnootjes. € 22 op Vindmijnwijn.nl Alain Graillot, Crozes-Hermitage 2017 Noord-Rhône, Frankrijk 9+ Grootse Crozes. Bijzonder elegant, gestroomlijnd zwart fruit met afgevijlde tannines. Wordt helemaal enthousiast met wat lucht. Goed bij wild. € 22,95 op okhuysen.nl Banfi, Brunello di Montalcino 2015 Toscane, Italië 9 Equilibrium van ernst en zorgeloosheid. Schurend fruitig. Het gerenommeerde Wijnhuis Banfi is dan ook een meester in het opvoeden van sangiovese. Lichtrood, sierlijk, speels en geïnteresseerd in lamskoteletjes. € 48,75 op Grandcruwijnen.nl

Borrelwijnen Mooi uitgesproken wijnen met precies het juiste karakter om tegenwicht te bieden aan kaasjes, droge worst, olijven en ribbelpaprikachips. Christmann Weissburgunder 2019 Pfalz, Duitsland 9- ESteffen Christmann, van het biodynamische wijngoed in Gimmeldingen, laat tegenwoordig het maken van de Burgunders over aan zijn dochter Sophie. Zij legt minder nadruk op het fruit, en meer op de mineraliteit en dat is betoverend lekker. € 18,15 op anfors-imperial.com Montenidoli Vernaccia di San Gimignano Tradizionale 2019 Italië 9- Italiaans wit als een zwierende bloemenjurk van het duurste zijde. Vederlicht, heerlijk dorstlessend met elegante nootjes als kittig accent. Geweldig bij sushi. € 19,95 op degoudenton.nl Clos de la Barthassade Pur C 2019 Pays d’Herault, Frankrijk 9- De C van cinsault, een simpele druif die opeens weer tractie aan het krijgen is, wegens zijn ‘drinkbaarheid’, fijne parfum en fruitigheid. Honderd procent gewillig braamsap hier, en ondanks de Zuid-Franse hitte zijn ook de zuren volledig op orde. € 12 op debruijnwijnkopers.nl Domaine Louis Max, Mercurey Vignes du Domaine 2017 Bourgogne, Frankrijk 9- Goede witte bio-Bourgogne voor in je online boodschappenkarretje. Ronde, romige chardonnay, vol bloesemend en fijne citruszuren. Viskoekjes erbij! € 16,99 op Albert Heijn Clos Saint Fiacre, Orléans 2019 Frankrijk 9- Dit is wat je opentrekt als de buren onverwacht blijven plakken – en je ook wilt dat ze blijven. Uitgelaten, stemmingmakende wijn. Ongefilterde pinot meunier, kruidig met kersjes en spicy rode pepers. € 10,50 op bolomey.nl Château Mourgues du Grès Galets Rouge 2019 Costières de Nîmes, Frankrijk 8,5 Vrolijke zwarte bes die er geen probleem mee heeft om met een worst te verkeren. Makkelijk, no-nonsense en met wat love-handles. € 10,20 op lesgenereux.nl Meinklang Graupert 2019 Burgenland, Oostenrijk 8,5 Oranje wijn wordt gemaakt van witte druiven, op de manier waarop rode wijn gemaakt wordt. Daarom hebben ze meer tannines en gaan ze goed met wat te eten. Snacktip bij deze tropische pinot gris vol wilde bloemen: vlammetjes! € 22 op rebelwines.nl laude Vialade Renaissance de Ciceron Sauvignon 2019 Pays d’Oc, Frankrijk 8,5 Claude blijkt een vrouw te zijn, een met passie voor wijnmaken én zaken doen bovendien. Zo dirigeert zij Chateau Ciceron richting betaalbare, heerlijk citrus-frisse en bloemige sauvignon blanc, die perfect gaat bij een geitenkaasje. € 6,20 op wijndijck.nl Wellanschitz, Blaufränkisch Neckenmarkt 2018 Burgenland, Oostenrijk 8,5 Blaufränkisch die lekker doordrinkbaar is, heel geschikt voor bij de Zoom-vrijmibo met een borrelhapje ernaast. Maakt niet uit wat, alles matcht. Soepele zwarte bessen en bramen, kabbelend richting huig, viooltjes, witte peper en andere specerij in de slipstream. € 10,75 bij Léon Colaris Marqués de Cáceres, Crianza 2016 Rioja, Spanje 8+ Een van de betere supermarkt-eRioja’s. Kersen en pruimen met een beschaafd jaartje houtrijping. Wat veel mensen niet weten: schenken op 16 graden, dat is dus licht gekoeld. € 8,99 bij Coop, Deen, Plus, Hoogvliet, Jan Linders, Dirck III

Nederwijn Favoriete Nederlandse domeinen plus een van hun beste wijnen getipt. Als Nederlandse wijnen goed zijn, zijn ze vaak snel uitverkocht. Het was dan ook nog een hele kunst om er genoeg te proeven en de verschillende wijnhuizen een beetje te leren kennen. Voor een aantal wijnhuizen zullen u en ik moeten wachten tot de nieuwe oogst gebotteld is. 2020 is in ieder geval een bijzondere vintage, door Covid-19, maar ook door de bizar hoge temperaturen in het najaar. De wijnen die ik wel te pakken kon krijgen waren bijna zonder uitzondering aangenaam. Van prima tot keigoed (niet zelden met een zachte g). Zowel van klassieke als nieuwe rassen. Hier een aantal hoogtepunten. Wijngoed Thorn (Midden-Limburg) In het droogste stukje van de Benelux verbouwt Harry Vorselen klassieke druivenrassen als pinot noir, riesling en pinot gris. De voormalig hoornist maakt magische wijnen, om lyrisch van te worden. Behoort tot de absolute top van Nederland. Subtiel en verleidelijk. Riesling 2018 9+ Acaciahoning, wilde bloemen, lychee, hint van petrol. Mondvullende riesling met zoetje (40 gram restsuiker voor wie dat wat zegt), maar met daartegenover die hemelse zuren die het geheel tot een geweldig Limburgs feestje maken. € 13,95 op bovino.nl Wijnhoeve De Kleine Schorre (Zeeland) Eén van de grotere en bekende wijnhuizen van het land, bekend bij wie businessclass vliegt (vloog) bij KLM. Op hun 12 ha staan voornamelijk klassieke rassen aangeplant, zoals auxerrois en silvaner, maar sinds dit jaar worden er ook nieuwe rassen als souvignier gris aangeplant. Schouwen-D(r)uiveland, Auxerrois+ 2019 9 Mjam. Wát een heerlijke wijn. Geweldig romig, met zilt uit Zeeland. Wit fruit en mineraliteit. Meteen kreeft bestellen. Kan zijn dat je daar dan toch wat anders bij moet drinken als je te lang wacht, want dit spul is snel uitverkocht. € 14,99 op nederlandsestreekwijnen.nl De Wijngaardsberg (Zuid-Limburg) Er werden al druiven verbouwd op De Wijngaardsberg in het jaar 968, een zogenaamde terrassenwijngaard net onder het Limburgse dorp Ulestraten. Voormalig marketingmanager Jules Nijst regeert sinds 2008 over de heuvel en weet met klassieke rassen verdraaid goede wijnen te maken. Pinot Noir, Limburgse Landwijn 2016 9 Mooie, subtiele pinot noir, met framboos en aardbei, fijne tuinkruiden en wat anijs. € 22,95 op vindict.nl Wijngaard Dassemus (Noord-Brabant) Voormalig wiskundige Ron Langeveld werkt met slechts nieuwe druifsoorten en gebruikt geen chemische bestrijdingsmiddelen in zijn wijngaard. Sinds vorig jaar doet ’ie ook in de kelder aan low intervention. Minimaal gebruik van sulfiet, filtering, klaring. Had hij zelf nooit gedacht een aantal jaar geleden - maar het resultaat is redelijk verbluffend. Wilde Witte 2019 (bio) 9- Witte supersappige fruitbom van perzik, kleine appeltjes en ananas. Je zou ‘m het liefst onbeschaamd naar binnen willen klokken op een zomerse dag. Neemt direct enige twijfel weg over solaris, souvignier-gris en sauvignac. € 12,50 op daxivin.nl St. Martinus (Zuid-Limburg) Stan Beurskens moest op zijn achttiende al de wijngaard overnemen van zijn vader door ziekte, en is een kwart eeuw later een van de bekendste wijnmakers, oenologen en ambassadeurs van Nederlandse wijnen. Zijn hypermoderne wijnhuis en wijngaard zijn ingericht op duurzaamheid. Zuivere, moderne wijnen van nieuwe en klassieke rassen, vaak gestoken in een jasje van nieuwe-wereldse snit. Olivier 2018 9- Serieuze blend van monarch en pinot noir. Zoete kers, zure framboosjes en gepolijste braam met een vleug sjieke vanille na een jaartje op eiken. Toegift van kruiden en een dijk van een structuur. € 15,49 op vnederlandsestreekwijnen.nl Sint-Catharinadal (Noord-Brabant) De zusters van dit klooster hadden deze zomer een enorme sof: hun deal met KLM voor 20.000 flessen van hun Blend 2018 werd afgeblazen wegens corona. Via een oproep in de media raakten ze toch alle flessen binnen een mum van tijd kwijt. Bij het maken van de wijn worden de zusters geholpen door een Zuid-Afrikaanse wijnmaker van het beroemde wijnhuis Paul Cluver. Let ook op de capsule in dezelfde kleuren als hun habijt. Houtgelagerde Chardonnay 2018 9- Bij deze chardonnay zullen de zusters geen hulp nodig hebben. Omdat -ie veel beter is dan de Blend. Strakke citrus, exotisch fruit, subtiel, puur en niet (!) vet. € 20,- op beneluxwine.com De Apostelhoeve (Zuid-Limburg) Het oudste wijndomein van Nederland geldt voor velen als de benchmark: De Apostelhoeve maakt al jaren consistent goede Limburgse wijnen van klassieke druivenrassen, die veel mensen aanspreken. De derde generatie is er net aan slag, maar oprichter Hugo Hulst is ook nog steeds in de wijngaard te vinden. Cuvée XII 2019 9- Topcuvee van de hoeve. Het wijnequivalent van een bakje schepijs met twee bolletjes: citroensorbet en limoenroomijs. € 14,- op colaris.nl Colonjes (Gelderland) Wijnmaker Adam Dijkstra nam in 2018 de grootste biologische wijngaard in Nederland over van pionier Freek Verhoeven, met 14 verschillende moderne rassen. De meeste blauwe druiven vervangt Dijkstra nu langzaam door witte, overtuigd van de potentie van bijvoorbeeld helios. Helios 2018 (bio) 8,5 Netjes afgepolijst wit voor bij de borrel. Goed strakke body, met wat wulpse rondingen en fijne rokerigheid. € 12,99 op Nederlandsestreekwijnen.nl Betuws Wijndomein (Gelderland) Zelden zo’n keurige wijngaard gezien als die van Diederik Beker. Volgens zijn vrouw Arina is het gewoon een dwangneurose, maar het leverde hem wel de titel ‘Beste wijngaardenier van 2017, 2018 en 2019’ op. De Bekertjes vinden het ook leuk om te experimenteren. Zo maken ze ijswijn van druiven uit de vriezer, en een goede oranje wijn (vernoemd naar dochtertje Jasmijn.) Jasmijn Orange Wine 2019 8,5 Gemaakt van die voorbeeldige trosjes souvignier gris, die een jaar schilcontact mochten hebben in een 225 liter barrique. Een wijn vol sinaasappelig fruit, met flink wat grip en rokerigheid. Lekker bij gerechten met gerookte aubergine. € 20,- op op domein