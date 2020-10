Zaterdagmiddag in m’n eentje naar het Rijksmuseum. Heerlijk. Tegen sluitingsuur waren er geen bezoekers meer in de eregalerij, er liepen alleen nog suppoosten. Een buitenkans. Ik probeerde snel een ‘verstilde’ foto te maken.

De suppoost die vlakbij mij stond, fluisterde in een piepklein microfoontje op zijn revers.

Nu stapten de andere suppoosten allemaal uit beeld, en ik kon de volledig verlaten eregalerij in al zijn schoonheid vastleggen. Ik bedankte hem uitvoerig. Hij antwoordde: „Heb ik vandaag in ieder geval één iemand gelukkig gemaakt.”

