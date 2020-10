Stephan Keppel wint Somfy Photography Award

Stephan Keppel heeft vrijdag in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam de Somfy Photography Award 2020 uitgereikt gekregen. De internationale vakjury koos uit het werk van negen genomineerde fotografen voor Keppels foto-installatie Fall out. Hiervoor fotografeerde Keppel graffiti en leuzen in de voormalig atoomschuilkelder ‘Vondelbrug’ in Amsterdam en maakte met deze beelden een nieuw grafisch werk.

Volgens de jury is Fall Out „een even monumentale als genuanceerde, sterk grafische interpretatie van het interieur van een bunker. Met oude printmachines weet Keppel een gelaagde wereld op te roepen waarin oppervlaktes, objecten en structuren uit verschillende tijden in het nu tot leven komen. Je kunt de bunker ruiken.”

Stephan Keppel ontving de hoofdprijs van 15.000 euro. De tweede prijs (5.000 euro) ging naar Géraldine Jeanjean. Somfy Photography Award is een tweejaarlijkse internationale fotografieprijs die professionele fotografen de gelegenheid biedt nieuw werk te maken over een van tevoren bepaald thema. Dit jaar was het thema ‘Gimme Shelter’. Uit bijna honderd inzendingen werden in november 2019 negen finalisten geselecteerd. Zij werkten afgelopen maanden aan nieuw werk binnen het thema. Daarvoor kregen zij een werkbudget.

De Somfy Photography Award werd voor de tweede keer uitgereikt, in 2018 werd de prijs gewonnen door Jaap Scheeren. De negen genomineerde foto-installaties zijn nog tot en met 6 december te zien in het Nederlands Fotomuseum.