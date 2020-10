‘Sinds een half jaar wonen we in een huis van plastic’

Marlous: „We woonden in een riant huis in Velp.”

Bram: „Zo’n huis waarvan we zeiden: hier gaan we nooit meer weg.”

Marlous: „Maar ja, we hebben een bedrijf in plasticrecycling. Nieuwe dingen maken van laagwaardig plastic dat nu nog voor het overgrote deel wordt verbrand.”

Bram: „Ik heb dat bedrijf van mijn vader overgenomen. We maken onder meer straat- en tuinmeubilair. Marlous is de strateeg van het bedrijf.”

Marlous: „Op een dag heb ik het idee geopperd om een huis van plastic te bouwen. Dat hebben we in Oosterbeek laten plaatsen en daar wonen we nu sinds een half jaar in.”

Bram: „Het was een heel proces… Tekenaars en aannemers zijn niet gewend om te bouwen met plastic, het huis zet uit bij warmte, krimpt bij kou en zo waren er nog meer dingen die opgelost moesten worden. Daardoor liep de bouw nogal vertraging op en moesten we van het ene naar het andere vakantiehuisje verkassen omdat we ons oude huis al hadden verkocht.”

Marlous: „Omdat we met ons recyclingbedrijf plastic huizen op de markt willen gaan brengen, wilden we zelf het eerste exemplaar gaan bewonen. Zodat het kan fungeren als modelwoning en we de kinderziektes eruit kunnen halen.”

Bram: „Zakelijk en privé is het een avontuur geweest. Omdat het huis zowel vastgoed is als verplaatsbaar, is de bank nog aan het denken of zij wel een hypotheek wil verstrekken. Het is een nieuw concept, wat het voor banken lastig in te schatten maakt. Dus zijn we een privélening aangegaan. En op de dag dat het huis op z’n plek zou worden getakeld, waarschuwde het kraanbedrijf dat de constructie niet stevig genoeg was. We moesten eerst de hijshaken beter bevestigen aan het dak.”

Marlous: „Toen het huis eenmaal stond, was dat wel een emotioneel momentje.”

In het kort

Bram Peters (45) studeerde bos- en natuurbeheer en is directeur-eigenaar van recyclingbedrijf Save Plastics in Arnhem. Hij is ook mede-eigenaar van Plastic Fantastic, met onder meer een mobiele recyclingfabriek voor op festivals. Zo worden van plastic bekertjes tentharingen gemaakt voor de festivalgangers. Zijn vrouw Marlous de Bordes (47) deed de pabo en volgde een opleiding tot gezinstherapeut. Zij is de strateeg van Save Plastics, werkt als businessmanager bij lifestylecentrum USS BV in Amersfoort en houdt zich bezig met de herinrichting van een klooster tot bezinningscentrum. Ze hebben twee zoons: Thijn (16) en Silvijn (14). Samen verdienen ze anderhalf keer modaal.

Bram: „Ja, het was het allemaal waard.”

Marlous: „Binnen hebben we ook veel gerecycled materiaal toegepast: de gordijnen en lampen zijn van gerecycled plastic, net als de keukenstoelen. De keuken is gemaakt van sloophout uit oude boerderijen en de vloer van natuurlijk en duurzaam materiaal.”

Bram: „We zijn nu een zelfbouwpakket aan het ontwikkelen voor een plastic huis dat je in een paar dagen in elkaar zet.”

Marlous: „Intussen hebben we nog een initiatief opgezet: containerfabriekjes bij vuilnisbelten in ontwikkelingslanden, waar mensen ingezameld afval kunnen omsmelten tot plastic bouwstenen voor huizen en scholen. We zijn al in veertien landen bezig.”

Bram: „Voorlopig kost dit soort activiteiten ons nog veel geld en energie, maar op den duur zien we er wel een verdienmodel in. We beginnen met de verkoop van tien woningen aan pioniers, à 180.000 euro casco per stuk. En in Almere gaan we een fabriek openen die onder meer bouwmateriaal gaat maken uit gerecycled plastic. Nu laten we ons straat- en tuinmeubilair nog in Duitsland maken.”

Marlous: „We zijn allebei idealisten die van vakmanschap houden. Ik ben van de ideeën, Bram is de aanpakker.”

Bram: „We doen geen concessies door gerecycled plastic bijvoorbeeld te mengen met andere chemicaliën, wat de stevigheid ten goede komt. Dan draag je bij aan nieuwe problemen in de toekomst.”

Marlous: „We gaan echt voor de kringloop.”

Bram: „Dit huis bevat 10.000 kilo afvalplastic. Omdat dat niet wordt verbrand, besparen we 1,2 ton CO 2 -uitstoot.”

Weinig last van stress

Bram: „Hoe meer dingen we doen, hoe minder druk we het hebben, voor ons gevoel. Dat komt doordat we erg in het nu leven en aan meditatie doen. Daardoor heb ik weinig last van stress.”

Marlous: „Naast mijn werk voor ons bedrijf heb ik een baan als businessmanager van een lifestylecentrum in Amersfoort. Ook zit ik in de directie van een klooster in Zuid-Limburg dat wordt ingericht voor bezinningstoerisme.”

Bram: „Dat zou ik niet kunnen, zoveel verschillende activiteiten naast elkaar. Voortdurend schakelen en knopen doorhakken. Ik ben alleen met plastic bezig.”

Marlous: „En dan hebben we nog twee zoons, van veertien en zestien.”

Bram: „Ons huis is eigenlijk ons plastic commandocentrum van waaruit alles wordt geregisseerd.”

Marlous: „We kijken uit op een uitloper van de Rijn en een weiland met koeien, paarden en kamelen. Zo mooi! Ik ben graag in de natuur, maar naar een stad gaan of naar een kleinschalig festival vind ik ook leuk.”

Bram: „Ik zeil graag. En ik zie mijn bedrijf ook als hobby. Het is één groot feest om zulke coole dingen te mogen doen.”

Klem tussen je eigen spullen

Bram: „Geld geven we vooral uit aan de aflossing van de lening voor dit huis.”

Marlous: „Sinds we hier wonen, kopen we minder kleding en nieuwe spullen. Sterker nog, we zijn aan het ontspullen, want dit huis is maar half zo groot als ons vorige huis, dus het past gewoon niet.”

Bram: „We hadden een zeilboot en een derde auto, die hebben we verkocht. Voor je het weet, zit je klem tussen je eigen spullen.”

Marlous: „Vorig jaar hebben we geld uitgegeven aan een mooie reis; we zijn met z’n vieren naar Hawaï geweest, dat was heel indrukwekkend.”

Bram: „En deze zomer zijn we een paar dagen naar de Eiffel geweest. Maar we hadden bijna spijt dat we gegaan waren, want het is thuis zo geweldig! Ik denk niet dat we nog veel vakanties buitenshuis zullen houden.”

Marlous: „We kunnen hier in de omgeving ook prachtige wandelingen maken.”

Bram: „Dit avontuur is nog maar net begonnen. We weten nog niet hoe lang we op deze plek mogen wonen.”

Marlous: „Over enkele jaren wordt deze plek bebouwd en moet ons huis misschien verplaatst worden. We zien wel waar de wind ons dan brengt, als het maar een mooie plek is.”

Hoe doen zij het?

Wonen

Bram, Marlous en hun twee kinderen wonen in een plastic huis in Oosterbeek. Vervoer

Marlous heeft een hybride auto, Bram heeft een pick-up. „Omdat ik regelmatig met de mobiele recyclingfabriek naar (beach)festivals ga.” Hij compenseert de uitstoot van de auto met de aanplant van bomen. Zoon Thijn heeft van zijn spaargeld een elektrische scooter gekocht. Verder doet het gezin veel op de fiets. Sport

Wandelen in de omgeving vooral. En volleybal. Hulp

Opruimen en schoonmaken doen ze zelf, want „daar ben je in zo’n klein huis heel snel klaar mee”. Bedtijd

Rond elf uur. ’s Avonds wordt er nog wat gewerkt en gewandeld. Of Netflix gekeken op de iPad. De televisie is de deur uit. „Dat was een bewuste keuze.”