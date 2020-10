Politieke trofee voor de Britten: een handelsdeal met Japan

De Britten hebben hun eerste grote vrijhandelsakkoord binnengesleept sinds de Brexit. Niet met de Europese Unie – daarmee verlopen de gesprekken uiterst moeizaam – maar met Japan, een belangrijke investeerder in het Verenigd Koninkrijk. In de nacht van donderdag op vrijdag ondertekenden Britse en Japanse delegaties de handelsdeal in Tokio.

De Britse minister van Handel, Liz Truss, noemde het akkoord, dat begin volgend jaar moet ingaan, een overwinning voor het VK als „onafhankelijke handelsnatie”. Sceptici die zeiden dat het VK niet zelfstandig handelsdeals zou kunnen sluiten, hebben nu bewezen „ongelijk”, aldus Truss. Eerder sloot het VK alleen enkele voorlopige deals voor het Brexit-tijdperk, onder meer met Zwitserland.

Het akkoord tussen het VK en Japan volgt in grote lijnen het vrijhandelsakkoord tussen de EU en Japan dat van kracht is sinds 2019. Het Verenigd Koninkrijk valt hieronder tot 31 december, wanneer de overgangsperiode na de Brexit afloopt. Er was de Britse regering veel aan gelegen de deal met Japan vóór die datum rond te krijgen, als binnenlands-politieke trofee en als signaal van kracht in de richting van Brussel. De Britten zien de deal met Japan als opmaat naar toetreding tot het CPTPP, een ‘trans-Pacifisch’ handelsakkoord van onder meer Japan, Australië, Mexico en Singapore.

Digitale handel

In het verdrag is onder andere gesproken dat importheffingen op auto’s gereduceerd worden tot nul in 2026. Nieuw is een gedeelte over digitale handel en gegevensbescherming. Dit gaat volgens de Britse regering „veel verder” dan wat de EU hierover met Japan heeft afgesproken. Ook begint het VK een jaarlijkse dialoog met de Japanse regering over obstakels voor financiële dienstverlening. Financiële diensten zijn het belangrijkste product dat de Britten naar Japan exporteren. Zo’n 2 procent van de Britse handel is met Japan, tegen 47 procent met de EU.

Afgaande op de woorden van de Japanse minister voor Buitenlandse Zaken Toshimitsu Motegi hebben ook de Britten concessies moeten doen. Spoorwegmaterieel en auto-onderdelen uit Japan moeten makkelijker de Britse markt op komen, zei hij volgens internationale persbureaus bij de ondertekening. Japan heeft grote economische belangen in het VK. Nissan en Toyota produceren er auto’s en Hitachi bouwt er treinen. Die productie is goeddeels bedoeld voor de EU-markt, terwijl veel onderdelen vanuit de EU het VK binnenkomen.

Motegi noemde het „van het grootste belang” dat toeleveringsketens geen schade ondervinden. De Japanse regering dringt al sinds het Brexitreferendum van 2016 aan op een vrijhandelsakkoord tussen het VK en de EU.

Zonder zo’n akkoord met de EU valt het VK terug op regels van wereldhandelsorganisatie WTO. Dan gaan wederzijds voor veel producten, waaronder auto’s, invoertarieven gelden. Ook moeten dan waarschijnlijk, al dan niet aan de grens, technische controles worden uitgevoerd op voedselveiligheid en oorsprong van producten.