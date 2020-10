Ook Soedan normaliseert betrekkingen met Israël

Ook Soedan gaat de banden met Israël aanhalen. Na Amerikaanse bemiddeling bereikten beide landen vrijdag een overeenkomst die naar verwachting binnen enkele weken getekend zal worden in het Witte Huis. Soedan is na Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten het derde Arabische land dat dit jaar de betrekkingen met Israël normaliseert. Onder de vorig jaar verdreven dictator Omar al-Bashir en zijn voorgangers was Soedan tientallen jaren lang een grote vijand van Israël.

„De leiders zijn het eens over het normaliseren van de relaties tussen Soedan en Israël en het beëindigen van de agressie tussen beide naties”, stellen de VS en beide landen volgens persbureau Reuters in een gezamenlijke verklaring. Daarin staat ook dat Soedan en Israël een handelsrelatie willen aangaan, waarbij het zwaartepunt in eerste instantie op landbouwproducten ligt.

De Amerikaanse president Donald Trump maakte in aanloop naar de presidentsverkiezingen van 3 november volop gebruik van het diplomatieke succes door journalisten uit te nodigen in het Oval Office tijdens zijn telefoongesprek met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu over de deal. „Denk je dat Sleepy Joe deze deal had kunnen sluiten? Ik denk op de een of andere manier van niet”, zei hij tegen Netanyahu over zijn Democratische uitdager Joe Biden. Volgens Trump willen nog eens vijf andere landen een dergelijk akkoord sluiten met Israël, waaronder Saoedi-Arabië.

Trump wil Soedan van zwarte lijst halen

Eerder deze week kondigde Trump aan Soedan van een ‘zwarte lijst’ te willen halen, waarop landen staan die terrorisme steunen, als Soedan de beloofde 335 miljoen dollar zou betalen aan slachtoffers en nabestaanden van aanvallen van Al-Qaida op de Amerikaanse ambassades in Kenia en Tanzania in 1998 en op het Amerikaanse marineschip USS Cole in Jemen in 2000. Inmiddels heeft Soedan dat bedrag overgemaakt naar een speciaal fonds dat het geld zal verdelen.

De bij de onderhandelingen betrokken schoonzoon van Trump, Jared Kushner, stelt dat het akkoord van grote symbolische waarde is, omdat het in de Soedanese hoofdstad Khartoem was dat de Arabische Liga in 1967 bepaalde dat Israël geen bestaansrecht heeft.

De Palestijnse Bevrijdingsorganisatie PLO is er fel tegen dat Arabische landen de banden aanhalen met de Israëlische regering. „Dit is een nieuwe dolkstoot in de rug van het Palestijnse volk en verraad van de Palestijnse zaak”, reageerde een hoge PLO-functionaris tegenover Reuters.