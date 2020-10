Ook Democraten hebben nu borden in de tuin in Pennsylvania

John Campbell zegt dat hij ze daadwerkelijk kent: mensen die in 2008 en 2012 nog enthousiast waren over Barack Obama, die in 2016 op Donald Trump hebben gestemd en die nu of twijfelen, of zeker weten dat ze op Joe Biden gaan stemmen. Campbell, 24 jaar en deze zomer afgestudeerd in de filosofie, komt een Biden/Harris-tuinbord halen bij het tafeltje dat Democratische vrijwilligers hebben uitgeklapt naast het stembureau in Wilkes-Barre, hoofdstad van Luzerne County in de Amerikaanse staat Pennsylvania. De vele verkiezingsborden en -vlaggen in de tuinen in dit district laten zien dat beide kandidaten hier veel aanhang hebben. Maar bij navraag blijken de meeste mensen die nu voor Biden stemmen, ook al Democratische kiezers te zijn geweest in 2016 en daarvoor. De meeste Trumpstemmers waren al langer Republikein, of waren in elk geval al ver vóór dit jaar afgehaakt als Democraat.

Campbell noemt zijn leeftijdgenoten „lui” als het op politiek aankomt. Ze praten er wel over, maar ze laten het bij de verkiezingen vaak afweten. Dat ze in 2016 niet voor Hillary Clinton kwamen opdagen, begrijpt hij inmiddels wel. „Ze vonden haar onbetrouwbaar en Trump zei in elk geval waar het op stond – dachten zij.” Nu hoort hij onder die groep jongeren geluiden dat ze er na vier jaar Trump wel weer genoeg van hebben. „Maar het is niet erg stevig allemaal.”

Nog anderhalve week tot aan de presidentsverkiezingen en op de electorale kaart van de Verenigde Staten verschijnen steeds meer battlegrounds als je de Amerikaanse media mag geloven. The New York Times wees negen kiesdistricten aan. The Wall Street Journal tien – en daar was maar één district bij dat ze allebei aanwezen. Nieuwssite US News somde maar liefst 54 districten op „die de verkiezingen zouden kunnen bepalen”.

Luzerne County in Pennsylvania is „de swingendste swing county” (aldus Fox News) en daarom zijn bijna alle winkeliers rond Public Square weleens op tv geweest. Kathy Bozinski, voorzitter van de Democratische Partij in Luzerne County, is al door Franse, Japanse en Duitse media geïnterviewd. „De meeste correspondenten wonen in New York of Washington”, zegt ze. „Dit is voor hen de best bereikbare battleground.”

De symboliek van Pennsylvania is groot. Toen in de nacht van 8 op 9 november 2016 bekend werd dat niet Hillary Clinton, zoals verwacht, maar Donald Trump Pennsylvania had veroverd, stortte het Democratische kaartenhuis helemaal in. Kan Joe Biden deze staat heroveren op Trump? In de ingewikkelde rekensom met kiesmannen die het presidentschap bepaalt, is Pennsylvania zo essentieel dat analisten voorspellen dat wie Pennsylvania wint, president wordt. Ze zeggen ook dat wie Luzerne County verovert, Pennsylvania wint.

Mijnramp

De vraag is wel of Pennsylvania in 2020 op verkiezingsavond diezelfde rol kan vervullen. De kiesregels van deze staat schrijven voor dat alle stemmen die per post binnenkomen met het stempel van verkiezingsdag moeten worden geteld, zelfs als ze drie dagen later bij het stembureau binnenkomen. De Republikeinse Partij had daartegen bezwaar gemaakt – zoals ze op meer plaatsen bezwaar maakt tegen regels die het stemmen vergemakkelijken –, maar het hoogste gerechtshof heeft de regel goedgekeurd.

Jeff Kehler rolt een sigaretje naast zijn Honda Ruckus, een lage motorfiets, 50cc, „meer niet”. Hij heeft net zijn periodieke drugstest gedaan bij Coordinated Health in het voormalige mijnwerkersdorpje Pittston. Kehler bestuurt een vorkheftruck in een medisch distributiecentrum dus wiet roken zit er voor hem niet in – „je vindt nog sporen in je urine drie weken nadat je hebt gerookt”, zegt hij met enige spijt.

De vijftiger schudt zijn warrige blonde haren uit zijn gezicht. Nooit, nooit, nooit zal hij op Trump stemmen. „Ik heb zijn hele carrière zo’n beetje gevolgd. Hij heeft nooit iets gemaakt of overeind gehouden. Overal heeft hij de gewone man belazerd.”

Twaalf mijnwerkers zijn nooit meer teruggevonden. Dat was de nekslag voor de kolenindustrie langs de Susquehanna en voor veel van de bedrijvigheid in de streek.

Achter hem kronkelt de rivier Susquehanna door het dal. Vanaf de late negentiende eeuw werden hier antraciet en steenkool gedolven en tot en met de Tweede Wereldoorlog waren plaatsen als Scranton en Wilkes-Barre groot en levendig. Maar de bevolking is teruggelopen sinds de jaren veertig. Een mijnramp in 1959, toen het kolenbedrijf Knox zijn mijnwerkers onder de rivier liet boren zonder goede zekeringen, waardoor een bres in de bedding werd geslagen, deed de mijngangen vol water lopen. Twaalf mijnwerkers zijn nooit meer teruggevonden. Dat was de nekslag voor de kolenindustrie langs de Susquehanna en voor veel van de bedrijvigheid in de streek.

Kehler zou best over politiek willen discussiëren met zijn collega’s, maar vorkheftruck rijden is een eenzaam beroep. Hij weet dat een aantal voor Trump stemt. „Eén ding is wel anders dan in 2016. Toen zag je haast geen tuinborden voor Hillary Clinton. Nu zie ik een heleboel borden voor Biden. Mensen komen echt uit hun holen om te stemmen, dat gevoel krijg je.”

Langs de kronkelwegen naar Harveys Lake, verpakt in de mooiste herfstbossen van Amerika, zie je ze inderdaad als kralen aan een ketting. Haast elke tuin en elk balkon is, tussen de Halloweenspoken en -spinnen door, getooid met Trumpvlaggen (vooral de leuze ‘Trump 2020 – no more bullshit’ is populair) of Bidenborden. In andere zogenaamde arbeidersstaten als Michigan en Wisconsin lijkt de partijtrouw zo’n beetje per buurt of ten minste straat uitgesorteerd. Hier is het om en om: Biden, Trump, Trump, Biden.

‘Horen jullie dat, Pennsylvania?’

Het argument van de tuinborden komt steeds terug bij Democratische kiezers. Ja, het ging beroerd in 2016, maar toen zag je ook nauwelijks Clintonborden. Ze zijn optimistisch, aangestoken door relatief goede peilingen voor Biden. Hoewel Trump en hij elkaar in Pennsylvania niet meer dan 5 procentpunt ontlopen, is Biden in vrijwel alle peilingen de koploper.

In het laatste presidentiële debat, donderdagavond, maakte Trump dan ook tal van opmerkingen speciaal aan het adres van de kiezers in deze staat. Hij zei tegen Biden: „Jij komt niet uit Scranton”, hoewel de voormalige vicepresident in deze stad in Pennsylvania is geboren en er tot zijn tiende heeft gewoond. Trump sloeg toe zodra Biden zei dat hij op termijn van fossiele brandstoffen af wil. „Horen jullie dat, Pennsylvania?”

Lees ook: Informatietijdperk laat Amerikaans wantrouwen groeien

Op de familie Baut zal het geen indruk hebben gemaakt. Zij kwamen donderdagochtend, mondkapje op, hun ‘vroege’ stem in de brievenbus doen in Wilkes-Barre. Moeder Susan, dochter Emily en tweelingzonen James en Peter, die samen een glas-in-loodbedrijf hebben, stemden alle vier voor Biden. Zijn zij als ondernemers niet gevoelig voor de zakelijke blik van Trump? Voor zijn belastingverlaging, die volgens hem alle Amerikanen een stuk rijker heeft gemaakt? „Ik heb er persoonlijk vorig jaar precies 150 dollar aan overgehouden”, zegt Emily Baut (29). En het bedrijf? Dat is moeilijk precies te zeggen, volgens haar, doordat de omzet zeer fluctueert. De glas-in-loodzaken hebben nogal te lijden gehad van de misbruikschandalen in de katholieke kerk. „Een van onze grootste klanten was een bisdom dat door al deze rechtszaken failliet is gegaan.”

Wat volgens Emily Baut, die met haar moeder de administratie van het familiebedrijf voert, veel belangrijker is: de kosten voor de zorgverzekeringen zijn de pan uit gerezen. Als verantwoordelijke werkgevers betalen de Bauts voor de helft mee aan de zorgverzekeringen van hun zestienkoppige personeel. „Die kosten zijn gestegen van 25.000 dollar vijf jaar geleden, naar 150.000 dollar nu. Ze beslaan een zesde van de totale personeelskosten. En ik durf onze mensen niet via Obamacare aan een goedkopere verzekering te helpen, want de regering-Trump voert een rechtszaak om Obamacare af te schaffen. Die dient over een paar weken bij het Hooggerechtshof. Als het zo blijft, dan zal ik over een paar jaar moeten besluiten dat wij geen ziektekosten voor ons personeel meer betalen.”

Dan klinkt er een luide toeter. Bob Bolus, eigenaar van een transportbedrijf, parkeert een enorme gele vrachtwagen pal voor het stembureau. Op de zijkanten, zo legt Bolus uit als hij uitstapt, staat de ware geschiedenis van de Amerikaanse politiek. De hele auto is beschilderd met leuzen en cartoons tegen Hillary Clinton. „Hillary’s Leugenachtige, Schurkachtige Wereld”, staat er, en „Bill! Wát heeft Monica je gegeven?” En: „Hillary in de gevangenis.” Terwijl Bolus zijn auto laat zien, toetert een passerende chauffeur. Hij roept uit zijn raampje: „Leuke truck hoor, maar het is toch geen 2016 meer?” Bolus roept terug: „Jawel, het is wél 2016! Lees de krant!”

Niet zo ontwikkeld

Het personeel van het glas-in-loodbedrijf bestaat uit witte mannen, dertigers en zestigers, zeggen de Bauts. Geweldige handwerkslieden, maar verder niet zo ontwikkeld. „Sommige kunnen nauwelijks lezen.” Vier jaar geleden hielpen de Bauts hen zich te registreren als kiezers, zodat ze konden stemmen. Kwamen ze na de verkiezingen op het bedrijf hun werkgevers uitlachen: wíj hebben gewonnen, júllie hebben verloren. „Ze hadden allemaal op Trump gestemd.”

En hebben vier jaar Trump daar misschien verandering in gebracht? „Nee, ze zijn eigenlijk alleen maar gestijfd in hun opvattingen”, zegt Peter Baut. Hij wil het voorzichtig zeggen, want hij is op zijn werknemers gesteld: „Het zijn mensen die denken dat anderen het beter doen dan zij, en die willen ze dan omlaaghalen.” Hij bedoelt, zegt zijn zuster Emily, „dat er veel racisme in opklinkt”.

Is er dan niemand die nu twijfelt aan Trump en denkt over Biden? „Misschien eentje, die lijkt wel ontvankelijk voor argumenten.” En dan zeggen de Bauts het ook, waarom ze optimistisch zijn dit jaar, optimistischer dan vier jaar geleden. „Ik zie overal Bidenborden staan. In 2016 zag je nauwelijks een Hillarybord.”

„Wie vier jaar geleden een tuinbord van Clinton wilde hebben, moest daarvoor 25 dollar doneren. Ja, dan zie je er dus niet zoveel.”

In haar kantoor trekt Kathy Bozinski, voorzitter van de Democraten in Luzerne County, een streep door die eenvoudige borden-rekensom. In de eerste plaats: zíj is verantwoordelijk voor die hoeveelheid Bidenborden. In december werd Bozinski voorzitter, in januari en februari had ze net een beetje orde in de chaos van de partijafdeling geschapen, toen „het kleed onder ons uit werd getrokken door het virus”. Met veel oudere kiezers had het niet veel zin om allemaal Zoom-evenementen te organiseren, dacht Bozinski. Dus zette ze al haar geld – „en dat was bijna niets” – in op de tuinborden. Ze moest voor 300 dollar het recht kopen de naam van Biden op een bord te laten drukken, en ze had net genoeg geld voor zeshonderd borden. „Dat werd een stil protest tegen Trump.”

Trump had in 2016 effectief campagne gevoerd in de oude industriestaten door te zeggen dat de mensen daar „vergeten” waren, en dat hij hen nooit zou vergeten. „Het was de Democratische Partij hier die zich vergeten voelde door Hillary Clinton en haar campagneteam”, zegt Bozinski. „Zij is nooit in Pennsylvania gekomen. Er was een campagnekantoor in Wilkes-Barre, maar hoe zal ik het zeggen, het personeel was bepaald niet galant tegen de mensen hier. Wie vier jaar geleden een tuinbord van Clinton wilde hebben, moest daarvoor 25 dollar doneren. Ja, dan zie je er dus niet zoveel.” Uiteindelijke stuurde de Clintoncampagne Joe Biden naar Wilkes-Barre, vier of vijf dagen voor de verkiezingen. „Te weinig, te laat.”

Wilde bui

Bozinski erkent dat de kiezers van Trump niet in een wilde bui op een rare kandidaat hebben gestemd, zoals vlak na de verkiezingen wel werd gedacht. Je hoort het nog altijd terug van Democraten, zoals student Rebecca Goldberg op de campus van Kings College, die zegt dat ze het gevoel heeft dat ze al vier jaar met een deken over haar hoofd loopt en eigenlijk nog steeds verwacht dat iemand die straks wegtrekt en zegt: „Grapje!” Of zoals Bill Scholl, die bedient in delicatessenzaak Circles en die zegt: „Het lijkt gewoon één slechte grap.”

Nee, zegt Bozinski, de Trumpaanhangers hebben weloverwogen gekozen voor een zakenman zonder politieke ervaring en een ruw vocabulaire. Het waren vooral de arbeiders die hun zekerheden hadden zien verdwijnen in de jaren negentig (onder de Democratische president Clinton), die hadden gezien dat hun lonen geen gelijke tred hielden met de inflatie. „Trump heeft de mensen daarop aangesproken.”

Bozinski verwacht dan ook niet veel kiezers ‘terug’ te veroveren op Trump. Ze verwacht wel dat meer kiezers naar de stembus zullen komen ditmaal. Om haar hals heeft ze een ketting zoals Michelle Obama die altijd omdoet bij toespraken: met de letters V O T E als bedeltjes. Het verschil waarmee Trump Clinton versloeg bedroeg in heel Pennsylvania nog geen 45.000 stemmen, zo’n 0,7 procent van het totaal aantal uitgebrachte stemmen. Dat is de reden voor het meer of minder voorzichtige optimisme van veel Democraten in het ‘swingendste swingdistrict’.

Met welk recht doet Biden nu dan een beroep op steun uit Pennsylvania? Wat kan hij de kiezers geloofwaardig beloven dat Trump niet kan? Voor het eerst valt Bozinski even stil. „Dat Trump hier komt aanzetten met beloftes over de kolenindustrie is lachwekkend. Dat spéélt hier helemaal niet meer.” Maar Bidens beloftes? „Ik denk dat Biden banen in de maakindustrie kan terugbrengen tegen een beter salaris en met vakbondsvoorzieningen. Wist je dat Trump in de afgelopen jaren vijf decreten heeft getekend om de macht van de vakbonden te breken? Hoe kan zo’n man nou arbeiders aanspreken?”

NRC Race naar het Witte Huis De laatste ontwikkelingen rond het Witte Huis en de komende presidentsverkiezingen Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 24 oktober 2020