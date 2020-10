Modeketen Miss Etam alweer in etalage

De onlangs overgenomen modeketen Miss Etam staat alweer in de etalage. De omstreden eigenaar Martijn Rozenboom is op zoek naar een koper, zo bevestigen bronnen aan NRC. Etam en drie andere modeketens kwamen in handen van Rozenboom nadat de vorige eigenaar, het Belgische FNG, in augustus failliet ging.

Onder meer Roland Kahn, eigenaar van kledingmerk Coolcat, kreeg onlangs het aanbod Miss Etam en Steps over te nemen. Ook bij het Franse modeconglomeraat Etam en de Belgische modegroep Cassis & Paprika werd de interesse gepeild. Met geen van die partijen werd tot dusver een akkoord bereikt.

De verkooppoging is opvallend omdat de curator van de vroegere FNG-ketens voor Rozenboom koos omdat hij de enige was die toezegde de bedrijven bij elkaar te houden. Ook de investeerder zelf voorzag in een persbericht een „mooie toekomst voor de groep”. Kort daarna verkocht Rozenboom de merken Claudia Sträter en Expresso aan Van Uffelen, een modeketen uit Delft. Van de 65 vestigingen blijven er „zeker 35” open, meldt eigenaar Pieter Cox.

Van Uffelen toonde rond het faillissement van FNG ook al interesse in de merken en had een deal met Roland Kahn. Cox zou Claudia Sträter en Expresso overnemen, Kahn Miss Etam en Steps. Ook het Franse Etam en Cassis & Paprika dongen toen mee. Voor Cassis & Paprika waren de ketens een manier om naar Nederland uit te breiden. Het Franse Etam had interesse vanwege de naam: omdat die zoveel op elkaar lijken kan het bedrijf nu niet verkopen in de Benelux.

Winkelsluiting

De keuze leidde tot veel weerstand. Ondernemer Rozenboom is omstreden vanwege de manier waarop hij met failliete modeketens omgaat. Betrokkenen schetsten eerder in NRC al hoe Rozenboom omging met onder meer Op=Op Voordeelshop, SuperTrash en Doniger Fashion (Gaastra, McGregor). Rozenboom nam de winkels en bijbehorende voorraden tegen een lage prijs over en beloofde ze weer gezond te maken. Daarvan kwam weinig terecht: Rozenboom verkocht de voorraad en sloot daarna alsnog de winkels.

Personeel van Miss Etam vreest na de afgelopen weken eenzelfde scenario. Volgens hen staat het bedrijf al wekenlang stil, en zijn er stilzwijgend zo’n dertig winkels gesloten. Ook spande vakbond AVV namens de medewerkers een rechtszaak aan om betaling van het salaris over september af te dwingen. Vlak voordat de zaak zou plaatsvinden, kwam Rozenboom over de brug.

Bovendien blijft de nieuwe voorraad uit. Dat is een probleem voor potentiële overnamekandidaten. Terwijl de leegverkoop in de Miss Etam-winkels doorgaat, staat er geen wintercollectie klaar om de zaken mee te vullen. Zelfs voor het vier weken geleden overgenomen Claudia Sträter duurt het nog tot half november voordat de nieuwe kleding in de winkels hangt. „Als we rechtstreeks van de curator hadden kunnen kopen waren we nu al verder geweest en waren we ook goedkoper uit geweest”, zegt Pieter Cox in een reactie.

Ook de gesprekken met verhuurders vormen een struikelblok. Verschillende personeelsleden bevestigen dat er conflicten zijn tussen Rozenboom en de eigenaren van de winkelpanden waarin Miss Etam-winkels gevestigd zijn. Omdat de contracten over ruim een maand aflopen, zijn sommige verhuurders nu al in gesprek met andere kandidaten, zeggen twee filiaalmanagers. Bij beiden vonden, gewoon tijdens winkeluren, bezichtigingen plaats.

Geen bordje op de deur

Rozenboom zelf ontkent dat hij de winkels actief aan het verkopen is, hij zegt dat hij werd benaderd. Die voorstellen wees hij af omdat hij er niets in zag. „Ik denk niet dat ik ga verkopen”, laat hij via de telefoon weten. „Als er iemand voorbijkomt en die zou passen bij dit bedrijf, ben ik niet onwelwillend om te praten. Maar er hangt geen bordje ‘te koop’ aan de deur.”

Ook ontkent hij problemen met de verhuurders te hebben. Dat hij de nieuwe voorraad nog niet heeft afgenomen, is omdat hij eerst wil weten of het kabinet dinsdag gehoor geeft aan de toenemende roep om de winkelstraat te sluiten. „Ik vind dat wel heel eng. Want heb ik straks nog een bedrijf overeind staan?”

Een woordvoerder van Roland Kahns bedrijf Coolinvestments bevestigt dat na het faillissement naar Miss Etam is gekeken, maar kan over de periode daarna niets zeggen. Datzelfde zegt ook Vincent Rousseau, topman van kledingketen Paprika. De Franse Groupe Etam was vrijdag niet meteen bereikbaar voor een reactie.