Ophokplicht voor pluimvee om vogelgriep

Commerciële pluimveehouders moeten hun vogels vanaf vrijdag tot nader order binnenhouden. Dat maakte het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit donderdag bekend. Aanleiding is de vondst van vogelgriep (H5N8) vorig weekend bij dode zwanen in de provincie Utrecht bij Kockengen. Houders van hobbyvogels zijn uitgezonderd van de ophokplicht. Deskundigen weten vrijwel zeker dat het virus via de vogeltrek vanuit Rusland en Kazachstan in Nederland is gekomen. Omdat veel wilde watervogelsoorten nu in groepen samenleven, is er grote kans op verspreiding. Als pluimveebedrijven hun kippen, eenden, ganzen en kalkoenen binnenhouden, zal de ziekte zich minder snel verspreiden. Hoe lang de ophokplicht gaat duren, is onbekend. Experts houden het risico in de gaten, schrijft minister Carola Schouten (Landbouw, CU) aan de Tweede Kamer. (NRC)

Een versie van dit artikel verscheen ook in nrc.next van 23 oktober 2020