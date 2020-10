Laatste taxi

Het was lang geleden dat ik in een taxi had gezeten, dat zei ik ook tegen de chauffeur toen hij me van Amsterdam naar Wormer bracht. „Nou”, zei hij, „geniet er dan maar lekker van, want ik ben denk ik de laatste.” Weer dat verhaal dat ik al jaren kende en dat je waarschijnlijk uit je hoofd moet leren voor je eraan mag beginnen: dertig jaar in het vak – taxi-oorlog – Uber – oneerlijke concurrentie.

Hij kon zich niet meer herinneren wanneer de ellende was begonnen – ‘Ja, bij m’n geboorte’ – maar zo erg als nu was het nog nooit geweest. Dan konden de andere sectoren wel klagen, maar met de gewone taxichauffeur had niemand medelijden.

Hij: „We zullen het er zelf wel naar gemaakt hebben, maar dit is mensonterend. Ik heb planken bij de Gamma gehaald om de deur dicht te spijkeren voor als ze de huur komen halen. En hoe gaat het met u?”

Steeds beter.

Veel van zijn collega’s waren van ellende gewoonweg gestopt met alles, anderen waren overgestapt op ander werk.

„Huizen slopen. Kun je gewoon een factuurtje met BTW schrijven. Achthonderd euro. Er zijn er ook die voor Albert Heijn rijden, want die gaan wel lekker hoor.”

„Ja, natuurlijk”, smaalde ik mee vanaf de achterbank. „En bol.com ook.”

„Bol weet ik niet”, zei de man, „heb ik nog niemand over gehoord. Of weet jij het beter?”

We reden binnendoor.

Hij belde zijn dochter. „Is die brug er nog? Er waren toch werkzaamheden? Ja, die ligt er dus nog?” Daarna tegen mij: „Die brug ligt er nog, we gaan binnendoor.”

De brug was ’s avonds afgezet.

We stonden stil in de polder.

Hij draaide de auto.

„Al die schijtweilanden.”

Daarna: „Nou je krijgt wel waar voor je geld, he? Een hele tour.”

Ik mocht een radiozender kiezen.

Radio 4, de hart-en-ziel-lijst, iets van Beethoven.

„Wel mooi”, zei hij, „de laatste keer dat ik zoiets luisterde was met mijn ex-vrouw. Die woont nu in Venezuela.”

Bij mijn huis vatte hij ‘het probleem van economie’ samen: je weet pas achteraf wanneer het een goede periode was.

„Ik heb veel geklaagd, op het overdrevene af, maar nu de nood echt aan de man is, luistert er niemand meer naar mij.”

Als er straks geen taxi’s meer zijn, was dit een prima laatste rit.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 23 oktober 2020