Kan iedereen die wil wel gaan stemmen?

Drukte van belang bij de Edmondson Westside Highschool in Baltimore. Niet van leerlingen, want de school is nog altijd gesloten wegens de epidemie. Medewerkers van het election board van de staat Maryland lopen met stembussen, over de knisperende herfstbladeren, het lage L-vormige gebouw in: hier kunnen de zogenoemde ‘vroege kiezers’ vanaf maandag hun stembiljetten afleveren. Hun busje staat geparkeerd in het vak dat is gereserveerd voor de ‘leraar van de maand’.

In de hele staat worden dit weekend op 81 plekken stembussen neergezet. Voor Baltimore zijn het er elf voor het vroege stemmen. Op verkiezingsdag 3 november zelf kan op 24 plekken in de stad worden gestemd. Klinkt aardig, maar als election director Armstead B.C. Jones sr. me vertelt dat er zo’n 397.000 geregistreerde kiezers in Baltimore zijn, dan is het duidelijk dat het dringen wordt bij de stembus. Even ter vergelijking: in 2018 telde Nederland 1 stembureau op 1.441 kiezers. In Baltimore is dat 1 op 16.520 kiezers.

De Republikeinse gouverneur van Maryland Larry Hogan had graag alle gebruikelijke 296 stembureaus in de stad willen openen. Maar de bejaardenhuizen in Baltimore lieten weten geen stembureaus te willen huisvesten wegens de epidemie, en om dezelfde reden waren er onvoldoende vrijwilligers om de bureaus te bemannen.

Toen zei gouverneur Hogan deze zomer dat Maryland „massaal via de post gaat stemmen. Je zult het zien.” Volgens een lokale opiniepeiling begin deze maand zou 48 procent dat ook doen, voornamelijk Democraten. De staat trok er 5 miljoen dollar voor uit.

Maar Armstead Jones, al twaalf jaar verantwoordelijk voor het goede verloop van de verkiezingen in de stad, noemt de verwachting van de gouverneur „het recept voor een mislukking”. Hij verwacht dat de verkiezingen „een nachtmerrie” zullen worden: te weinig stembureaus.

Temperatuur opnemen

Uit heel Amerika komen de laatste maanden berichten over chaos bij de verkiezingen. De president maakt het stemmen-per-post stelselmatig verdacht. Om de veiligheid te waarborgen, moet iedere stemmer in Baltimore in de rij zijn temperatuur laten opnemen. Een monsteroperatie.

Inmiddels staan overal in de stad bussen waar poststemmers hun biljet alvast in kunnen gooien. Tot overmaat van ramp werd vorige week een bewaker van zo’n stembus belaagd, beroofd en neergeschoten. Hij is inmiddels buiten levensgevaar en de stembus bleef ongedeerd. De overval had volgens de politie niets te maken met de verkiezingen, maar de schrik zit er goed in bij de kiesraad.

Burgerrechtenorganisatie ACLU deed onderzoek naar het verloop van de voorverkiezingen in Maryland eerder dit jaar. „Lange rijen, de hele dag door, maar vrijwel uitsluitend in districten met bruine of zwarte kiezers, waar verkeersopstoppingen ontstonden. Dat leidde onvermijdelijk tot een inperking van het stemrecht voor sommige burgers, met name mensen met een handicap en arme burgers die niet in staat zijn twee uur of langer in de rij te staan.”

Vandaar mijn vraag aan Jones: kan iedereen die wil stemmen, inderdaad stemmen op 3 november in Baltimore? „Nou reken maar. Uh-huh”, zegt hij. Hij voegt eraan toe dat de meerderheid van de kiezers het systeem vertrouwt. De retoriek van Trump „zal mij niet van de wijs brengen”, zegt Jones zelfverzekerd. En wat de rijen betreft: „Die hebben we hier heus vaker gezien.”

Maar hoe langer we aan de telefoon zijn – Jones rijdt van Edmondson Westside Highschool naar het kantoor van de kiesraad – hoe meer obstakels hij zelf opwerpt.

Om de verwerking van de stemmen te versoepelen, mochten leden van de kiesraad in Maryland al dertig dagen voor verkiezingsdag beginnen met het tellen van de poststemmen – eerder dan welke Amerikaanse staat ook. Zijn er al veel poststemmen binnen? „Nee. Schokkend weinig”, zegt Jones. Hoe komt dat? „Ik denk dat mensen willen wachten tot ze zelf naar het stembureau kunnen.” Deze mensen zijn toch vatbaar gebleken voor Trumps verdachtmakingen, denkt Jones. „Er gaan veel negatieve praatjes over de posterijen rond.”

Het baart hem om twee redenen zorgen. Hij zou zelf niet in een lange rij willen staan tussen de kiezers – dus hij kan zich voorstellen dat dit ook andere kiezers straks afschrikt. En komt iedereen straks wel aan de beurt voor sluitingstijd?

Waarom heeft Jones dan niet meer stembureaus geopend, zoals de gouverneur voorstelde? Dat had hij wel gewild, „maar ik heb niet eens genoeg hoofden voor de 24 bureaus die er nu zijn”. Hij zet zijn auto stil voor het kantoor van de kiesraad en zucht: „Ik zie de dag van 3 november met angst en beven tegemoet.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 24 oktober 2020