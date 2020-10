‘Je hoeft niet te weten wat een fagot is’

Het gaat goed met NPO Radio 4. Vorige week werden de resultaten van het laatste luisteronderzoek bekend, uitgevoerd door de NPO. In het eerste half jaar van 2020 stemde 2,8 procent van de radioluisteraars af op de klassieke zender: een record sinds begin jaren negentig. De gemiddelde leeftijd van de luisteraars is weliswaar nog steeds hoog, 66 jaar, maar in het zogeheten weekbereik, toegenomen van 789.000 naar 824.000 luisteraars, zitten nu wel meer dertigers en veertigers.

„Of er een verband ligt met corona, dat weet ik niet”, zegt zendercoördinator Simone Meijer. „De lijn omhoog is sinds 2016 onmiskenbaar, maar door het jaar heen schommelen cijfers soms ook een beetje; augustus en september waren juist weer iets minder. Wat ik belangrijker vind dan cijfers, is dat we uit reacties van luisteraars en het toegenomen bereik tussen 35 en 49 jaar merken dat de reputatie van de zender is afgestoft. Er leefden veel vooroordelen over klassieke muziek; die zou voor rijke hoog-opgeleiden zijn, of ‘saai’, of voorbehouden aan wie er verstand van heeft. Dat is zo’n onzin. Je kunt uitstekend plezier en genot beleven aan klassieke muziek zonder te weten hoe een fagot eruit ziet. Door op NPO Radio 4 de focus van het hoofd naar het hart te verplaatsen, bereiken we een groter, breder publiek. Het gaat allemaal om de balans: overdag toegankelijk en afwisselend repertoire, ’s avonds en in het weekend mag het dan uitdagender, met meer context en meer hedendaagse muziek.”

Onderdeel van de nieuwe koers is: veel musici live uitnodigen in de studio. „Toen de zalen dicht moesten, konden wij een alternatief podium zijn”, zegt Meijer. En ook daarbuiten probeert Radio 4 musici te ondersteunen via samenwerkingen met onder meer het Muziekgebouw aan ’t IJ (Music for empty spaces ) en MuziekHaven in Zaandam.

Klassieke Top 400

Opvallend aan de cijfers: toegenomen beluistering op doordeweekse ochtenden (De Ochtend van 4en De Klassieken). De rest van de dag profiteert daarvan mee (doorluistereffect).

Ook de inzet van themaweken blijkt te werken, zegt zendercoördinator Meijer. Een voorbeeld is deze week de Klassieke Top 400, voorheen ‘Hart en Ziel-lijst’. Luisteraars van NPO Radio 4 kozen hun favoriete werken uit een over de jaren ontstane groslijst, of ze dienden zelf suggesties in – soms geïnspireerd door aanbod dat recent op de zender te horen was. „Zo bereikten vorig jaar en dit jaar meer stukken van vrouwelijke componisten de lijst. En dit jaar zien we dat een goed beluisterde podcastserie van Margriet Vroomans over componisten die het slachtoffer werden van het naziregime ertoe leidde dat ook componisten als Leo Smit en Dick Kattenburg de lijst haalden.”

De Top 400 biedt nu een behoorlijk breed repertoire. „De tien meest geliefde stukken zijn over de jaren wel ongeveer hetzelfde”, zegt Meijer. Zo staat ook dit jaar weer Bachs Matthäus-Passion op één, gevolgd door Mozarts Requiem en Arvo Pärts meditatieve Spiegel im Spiegel. Alleen 2018 was uitzonderlijk: toen was na een persoonlijke lobby van presentator Lex Bohlmeijer even Schuberts liedcyclus Winterreise koploper.

„Maar wat de lijst echt heeft verrijkt is dat we hem van driehonderd naar vierhonderd titels hebben uitgebreid”, zegt Meijer. „De extra ruimte die dat bood, leidde tot veel interessanter en verrassender stukken.”

De Klassieke Top 400 besluit vrijdag met een livestream: in een (leeg) TivoliVredenburg verzorgen het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor een selectie stukken uit de lijst.

Ab Nieuwdorp is de presentator van het slotconcert. Juist nu concertbezoek grotendeels is weggevallen, voorziet livemuziek op de radio in een behoefte, denkt hij. „Aan recente reacties van luisteraars merk ik: ze beleven muziek intensiever, hebben behoefte om over erover te praten, hun verhaal te delen. Dit zijn onzekere tijden, juist nu kan klassieke muziek verbinden.”

NRC Cultuurgids Wat moet je deze week zien, horen of luisteren? Onze redacteuren tippen en recenseren Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 23 oktober 2020