Italiaanse verdachte in 122 zedenzaken opgepakt

In het oosten van Frankrijk is vorige week een Italiaanse man opgepakt tegen wie 122 zedenklachten lopen, variërend van aanranding tot verkrachting van minderjarigen. Zijn aanhouding vond plaats op verzoek van Duitsland, meldt de Franse politie vrijdag aan persbureau AFP.

Cosimo Chionna (52) wordt ervan verdacht tussen 2000 en 2014 de kinderen van zijn toenmalige partners te hebben misbruikt. Volgens de BNRF, een eenheid binnen de Franse politie die voortvluchtigen zoekt, heeft de man ook tien jaar lang zijn eigen dochter misbruikt.

De Italiaan is aangehouden in Rumersheim-Le-Haut, niet ver van Straatsburg, net over de Duitse grens. Hij was pas net Duitsland ontvlucht en in de Franse regio Elzas neergestreken. In afwachting van zijn uitlevering is hij vastgezet in de gevangenis van Colmar.