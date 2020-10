In het moederschap zien de managers een interessante strategie voor de influencer

Als je eenmaal beroemd bent, vertelt het blonde meisje tussen de knuffels en vriendinnen op haar bed, dan komen er mensen op je af en die zeggen: „Oooh, mag ik je handtekening?” Wat zij dan zal zeggen? „Laat me even met rust.” Beroemd worden om te zeggen dat je met rust gelaten wil worden – gevoel voor de paradoxen van de faam kan de jonge volger niet worden ontzegd.

Het was niet de enige paradox in Volg je me nog?, de donderdag door de VPRO uitgezonden documentaire van Doortje Smithuijsen en Willem Timmers over drie influencers rond hun dertigste – een levensfase die bestaansvragen met zich meebrengt, over werk en privé bijvoorbeeld. Maar als je werk bestaat uit het delen van je privéleven op Instagram, houd je dan nog wel privéleven over?

„Je moet jezelf zijn en tegelijkertijd niet”, zegt Iris Dijkers (@by.iris.sophia) in de film. Ze vertelt dat het „goed scoorde bij het algoritme” als ze veel reisfoto’s postte. Dus ging ze eindeloos de hort op, ook als ze liever was thuisgebleven. „Ik wilde groeien”, zegt ze terwijl ze op haar telefoon routineus een kiertje in haar kleren wegwerkt met fotoshop. Uiteindelijk lag ze met een paniekaanval in een hotelbed in Parijs.

De vouwen in Volg je me nog? hebben ook een zakelijk probleem: na tien jaar toenemende concurrentie raken ze langzaam uit de gratie bij de insta-massa. Zo is Dijkers gezakt van 250.000 naar 185.000 volgers; ze zoekt naar een deeltijdbaan buiten de spotlights. Collega Larissa Bruin (@larissabruin) grapt dat ze nu nog maar 80 duizend volgers over heeft „of zeventig, of zestig, of vijftig”. Zij laat zich bijscholen in het maken van TikTok-filmpjes – de influencer moet altijd dóór.

Verreweg het schrijnendste moment van de film is een scène uit het leven van de derde influencer, Marlot Willems (@jolielot). Daarin is zij op bezoek in het kantoor van haar manager Britt Hogenhuis. We hebben haar daarvoor al druk bezig gezien met de inrichting van haar nieuwe huis, waarvan ze tegen haar YouTube-volgers (ook zij verkent een nieuw kanaal) zegt dat ze het beschouwt als „een nieuwe start”. Ze wil meer ‘Marlot’ zijn en minder ‘Jolielot’. Willems is hoogzwanger.

Maar voorlopig wordt ze streng onderhouden door haar manager, die een powerpoint heeft gemaakt. „Je bent een talent. En een ondernemer. Vergeet niet dat je ook een merk bent. Voel je dat ook zo?” Willems zegt dat ze volgers verliest omdat ze niet meer reist, „de focus is weg”. Om de zin lijkt ze iets weg te moeten slikken. Waar wil ze naartoe? „Dat weet ik niet zo goed” Je krijgt de indruk dat ze vooral heel snel weg wil uit dat afschuwelijke kantoor en haar kind wil krijgen.

In dat moederschap zien de managers juist een interessante strategie. Vermoeid perst de aanstaande moeder er nog een zin uit: „Ik heb een hele map met hoe ik de content zou willen insteken.” In de volgende scène vertelt ze hoe ze maandenlang „heel erg ziek is geweest, psychisch”. Af en toe dwong ze zichzelf iets te posten, om niet helemaal uit beeld te verdwijnen: „Mensen volgen mij om wie ik ben, maar ik wist zelf niet wie ik was.”

Aan het slot van de film heeft Willems haar zakelijkheid hervonden. Wanneer haar vriend een plankje in huis ophangt, zoekt ze snel haar camera: „Even vloggen.” Ze legt uit dat „dingen delen” nu eenmaal haar vak is. Dus moet ze ook als ze ziek is dingen blijven posten, omdat dit werk haar „vrijheid” geeft. De hierin besloten paradox krijgt geen ruimte: „Het is ook mijn business.”

Je volgt de redenering, maar aan het eind van Volg je me nog? kon ik me geen moment herinneren waarop ik Marlot Willems had zien lachen.