Het peloton in de Giro d’Italia trekt een grens, bang voor het coronavirus

Mauro Vegni staat vrijdagochtend iets na negen uur onwetend van de plotwending die op handen is onder een partytent op het Piazza San Antonio in Morbegno te schuilen voor de regen, die met bakken over Lombardije wordt uitgestort, voorafgaand aan de negentiende etappe. De 71-jarige directeur van de Giro stoeit met een flinterdun sigaretje, omdat hij na elk trekje heel gauw zijn mondkap weer voor doet en zichzelf in feite telkens uitrookt. Ook voor de grote baas gelden de Covid-reglementen, nee, juíst voor hem, als uithangbord van de wedstrijd.

De afgelopen maanden hebben hem tien jaar van zijn leven gekost, zegt hij terwijl zijn ogen vochtig worden. Het had niet veel gescheeld of zijn geliefde Giro d’Italia was voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog niet doorgegaan. Toen het coronavirus in maart over het land raasde en de noordelijke regio Lombardije lange tijd zelfs het epicentrum van de pandemie was, leek het erop dat er een streep zou gaan door de 103de editie van de ronde, die zou starten in Boedapest.

Hongarije durfde het niet aan om de Giro te ontvangen, en riep vlak daarna de noodtoestand uit. Afgelasting zou een ramp betekenen voor heel Italië, liet Vegni destijds optekenen.

De functie van een grote wielerronde moet niet worden onderschat. Het is het moment waarop beelden van al wat het organiserende land te bieden heeft de wereld over gaan, en moeten leiden tot een boost voor het toerisme. Zo werkt het met de Tour in Frankrijk, de Vuelta in Spanje, en de Giro in Italië, de koers die noord en zuid verbindt, omdat iedereen drie weken lang juicht voor dezelfde helden, zei Vegni tegen de website Velonews. „De Giro staat voor één Italië.”

Alle koersen op elkaar gepakt

Nadat de eerste golf over Europa heen was gerold en het aantal besmettingen afnam, werd in juni bekend dat de Giro in oktober zou worden verreden, met de start op Sicilië. Drie grote ronden en bijna alle klassiekers werden in honderd dagen gepropt. „Doordat alle koersen zo dicht op elkaar werd gepakt, wisten we dat het heel moeilijk zou worden om alles op een goede manier te plannen”, zegt Vegni vrijdagochtend.

Zijn organisatie RCS kon de coronamaatregelen testen tijdens eendaagse wedstrijden die in augustus werden verreden – Strade Bianche, Milaan-San Remo en de Ronde van Lombardije. Toen al bleek dat een systeem van bubbels waarmee renners van toeschouwers en journalisten werden gescheiden zeer lastig te handhaven was. Bij start en finish werden beperkt fans toegelaten, maar de nazomer was heet in Italië, en de mensen die toch in de buurt konden komen, kregen het niet voor elkaar om het mondkapje voortdurend voor neus én mond te houden. Bovendien verdampte de angst voor het virus in de najaarszon, en daarmee verdween ook de noodzaak om consequent afstand te bewaren.

Het coronavirus zit de Giro op de hielen. Van binnen en van buiten

De Tour werd in september een stuk strakker georganiseerd. De wedstrijd is van levensbelang voor de wielersport, dus er hing nogal wat af van een goede afloop. Journalisten werden verplicht bij aankomst in Nice een negatieve PCR-test te overleggen en fans in start- en finishplaatsen werden door massaal uitgerukte gendarmes op afstand gehouden. Maar ook in Frankrijk werd duidelijk dat wielerwedstrijden niet vacuüm kunnen worden getrokken. Op de Pyreneeëncols wemelde het traditioneel van de Basken, die stonden te schreeuwen alsof het virus definitief verdwenen was. Tom Dumoulin en Dylan van Baarle spraken meer dan eens hun zorgen uit. In de dagen die volgden werden de maatregelen aangescherpt en gingen cols dicht. De Tour haalde Parijs, zonder een massale uitbraak in de bubbel. Dat was hoopgevend voor de wedstrijd van Mauro Vegni.

Het peloton in de Giro onderweg in de zeventiende etappe, over de Monte Bondone naar Madonna di Campiglio. Foto Luca Bettini/AFP

Op 3 oktober ging de Giro van start in de krappe straatjes van Palermo. Na afloop ging het vooral over de wind en de gevaarlijke situatie die was ontstaan. Het virus leek nog ver weg, maar dat veranderde toen Simon Yates van Mitchelton-Scott positief testte en corona door het membraan van de Giro was doorgedrongen. Vier stafleden testten positief en de ploeg zag zich genoodzaakt uit de race te stappen.

Toen op de eerste rustdag in de Abruzzen nog eens twee renners positief testten – Michael Matthews van Sunweb, en Steven Kruijswijk van Jumbo-Visma – leek het een kwestie van tijd voor de Giro zou worden gestaakt. Zeker toen de Nederlandse formatie uit voorzorg afstapte en de Amerikaanse ploeg Education First per brief een vroegtijdig einde van de ronde voorstelde nadat nog eens zeventien politieagenten van de E-Giro, een recreantenversie op elektrische fietsen, besmet bleken.

Gevoel van onveiligheid

De Belg Thomas De Gendt liet zich bij de start van de twaalfde rit ontvallen zich onveilig te voelen. Zijn hoofd stond niet langer naar koersen en hij had het gevoel dat de organisatie dingen verzweeg. Een dag later riep Vegni hem op het matje en excuseerde hij zich voor zijn uitspraken. De koersdirecteur wilde niets van een afgelasting weten en liet een communiqué uitgaan waarin duidelijk werd gemaakt dat de besmette agenten níet met de rennersbubbel in aanraking waren geweest. Dat was goed nieuws voor Wilco Kelderman, die inmiddels was opgerukt naar plaats twee in het klassement.

Om de gemoederen wat tot bedaren te brengen voerde Vegni extra testen in. Meer dan vijfhonderd mensen in de Giro-karavaan werden herhaaldelijk op de aanwezigheid van antistoffen gescreend. Zouden die gevonden worden, zou een PCR-test volgen. Toen niemand besmet bleek, keerde de rust terug in de Giro, zei Sam Oomen, ploegmaat van Kelderman. „Een paar dagen geleden hing het virus nog als een donkere wolk boven het peloton. Iedereen dacht dat we zouden stoppen. Maar nu is het windstil, en dan vergeet je het ook weer. Dan voel je je veilig. Over het algemeen.”

Nadien trok de Giro door gebied waar het coronavirus niet langer onder controle is. Mauro Vegni weet dat het elk moment voorbij kan zijn als de Italiaanse autoriteiten hem een halt toe roepen. In de regio Lombardije geldt sinds donderdag een avondklok. Om elf uur ’s avonds mag niemand meer de straat op. Het virus zit de Giro op de hielen. Van binnen en van buiten.

Renners eisen kortere etappe

Want vrijdag zijn het de renners zelf die uit vrees voor corona de negentiende etappe willen inkorten en Vegni’s kindje een kaakstoot uit zullen delen. Ze vinden de rit met 258 kilometer te lang, zeker na alles wat ze in de Dolomieten hebben moeten verstouwen. Het is een afstand die past bij een WK, een klassieker. Zelden moeten renners zo ver in een grote ronde. Het regent, het is koud. Ze maken zich zorgen om hun gezondheid nu ze in de derde week van de Giro met de dag vatbaarder worden voor het virus.

Tien minuten voor de start ontstaat er tumult bij de tenten naast de startboog. Renners protesteren. Ze weigeren de geplande afstand af te leggen, gesteund door vakbond CPA. Die club werd sinds de herstart van het wielerseizoen op 1 augustus regelmatig bekritiseerd omdat ze het maar niet voor elkaar kregen de veiligheid in wielerkoersen op orde te krijgen, nadat er ongelukken gebeurden die voorkomen hadden kunnen worden. Daar komt deze vrijdag in de Giro verandering in. Voor het eerst in jaren maken renners samen een vuist tegen een wedstrijdorganisatie die graag show wil zien.

Mauro Vegni kan niet anders dan naar hen luisteren. Hij kort de etappe met meer dan 100 kilometer in, waardoor er nog 124 overblijven. Maar hij is witheet. „We hebben er alles aan gedaan om de Giro toch nog te organiseren”, zegt hij. „Het weer hoort erbij. Iemand gaat hier voor boeten.” Hij wil koste wat het kost Milaan halen. „Want daarmee zullen we aan het land laten zien dat we kunnen leven mét het coronavirus.”

Op het moment dat de Tsjech Josef Cerny vrijdagmiddag onder luid gejuich van honderden fans als etappewinnaar over de streep komt in Asti, is het virus in Milaan volgens de regionale autoriteiten op „zeer agressieve wijze gaan circuleren en wordt een lockdown overwogen”.

Etappe 19 Zege voor Cerny De Tsjech Josef Cerny heeft vrijdag de negentiende etappe van de Giro gewonnen. Hij was de beste uit een kopgroep in de ingekorte etappe van 124,5 kilometer van Abbiategrasso naar Asti. Achter Cerny, die solo aankwam, werd de Belg Victor Campenaerts tweede. Het peloton, met rozetruidrager Wilco Kelderman en diens grootste concurrenten, finishte op bijna 12 minuten van de winnaar. In de top van het algemeen klassement veranderde er niets. Kelderman gaat met een voorsprong van twaalf seconden op zijn Australische ploeggenoot Jai Hindley het slotweekend in. De Brit Tao Geoghegan Hart staat vijftien seconden achter Kelderman. In de etappe van zaterdag wordt onder meer de klim naar het skidorp Sestriere drie keer gedaan door de renners. Sestriere is ook de finishplaats. Aanvankelijk zou de etappe over Frans grondgebied voeren, maar door de coronapandemie werd dat deel van de etappe geschrapt. De 103de editie van de Giro d’Italia wordt zondagmiddag afgesloten met een individuele tijdrit over 15,7 kilometer van Cernusco sul Naviglio naar Milaan.

