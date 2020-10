Geweld Nagorno-Karabach opgelaaid, vlak voor vredesbesprekingen in VS

Op verschillende locaties rondom de Armeense enclave Nagorno-Karabach in Azerbeidzjan is vrijdag weer gevochten. Volgens de minister van Defensie van Azerbeidzjan werd vlakbij de grens gevochten, Armenië beweert dat ook de Armeense stad Martuni onder vuur is genomen. Het geweld in de regio is opgelaaid vlak voordat de vredesbesprekingen tussen de twee landen in de Amerikaanse stad Washington beginnen.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo spreekt vrijdagmiddag met de ministers van Buitenlandse Zaken van Azerbeidzjan en Armenië, in een poging een einde te maken aan het geweld. Pompeo spreekt met de ministers afzonderlijk. Het is niet bekend of ze elkaar ook direct zullen ontmoeten.

Twee keer eerder werd een staakt-het-vuren, gesloten onder leiding van Rusland, binnen enkele uren verbroken. „Ik hoop van harte dat onze Amerikaanse partners meewerken en helpen bij het sluiten van een overeenkomst”, zei de Russische president Vladimir Poetin tegen persbureau Reuters. Poetin zei vrijdag telefonisch met de ministers te spreken.

Verboden clusterbommen

Een oud conflict rond de regio Nagorno-Karabach, dat in Azerbeidzjan ligt maar in meerderheid bestaat uit etnische Armenen, is in september weer opgelaaid. Volgens president Poetin zijn bij de gevechten de afgelopen weken zeker vijfduizend mensen om het leven gekomen. Het is het bloedigste geweld sinds het einde van de oorlog in het gebied die van 1991 tot 1994 duurde.

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) schrijft vrijdag op basis van eigen onderzoek dat Azerbeidzjan zeker vier keer clusterbommen heeft gebruikt op woonwijken in Nagorno-Karabach. Clusterbommen zijn volgens het internationaal recht sinds 2008 verboden. „Clusterbommen mogen nooit worden gebruikt, maar al helemaal niet in steden vanwege de gevolgen voor burgers”, schrijft de organisatie.