‘Frontex medeplichtig aan illegaal terugsturen asielzoekers op zee’

De Europese grensbewakingsorganisatie Frontex is dit jaar in zeker zes gevallen betrokken geweest bij het illegaal terugsturen van asielzoekers op zee tussen Griekenland en Turkije. Dat melden de nieuwsorganisaties Bellingcat, Lighthouse Reports, Der Spiegel, ARD en TV Asahi na gezamenlijk onderzoek.

Op beelden die de onderzoeksjournalisten hebben geanalyseerd zou te zien zijn hoe een boot van Frontex in juni naast een opblaasboot met 47 asielzoekers expres golven maakte in de Egeïsche Zee, waardoor ze terug drijven naar Turkse wateren. Het schip van de Europese grenswacht vaart „rakelings langs het rubberbootje met genoeg snelheid om golven te maken — een manoeuvre die we voorheen alleen zagen bij de [Griekse en Turkse grenswachten]. Het is buitengewoon gevaarlijk omdat de bootjes overbemand en niet-zeewaardig zijn”, schrijft Bellingcat.

Bekijk hier de video die Bellingcat beschrijft:



In vijf andere gevallen tussen april en augustus was Frontex aanwezig of dicht in de buurt toen de Griekse kustwacht tegen de regels in asielzoekers terugstuurde, maar greep het niet in. Ook maakte de grensbewakingsorganisatie van de EU geen melding van die incidenten bij het hoofdkantoor in Warschau, stellen de onderzoeksjournalisten.

Volgens internationale afspraken moeten migranten die de Griekse wateren bereiken de kans krijgen om asiel aan te vragen. Frontex mag boten ook volgens de eigen regels niet terugsturen of terugduwen.

Rechtsgeleerde Dana Schmalz van het Max Planck Instituut in het Duitse Heidelberg zegt tegen Bellingcat dat de incidenten het zeerecht schenden en het principe van non-refoulement, het verbod om asielzoekers terug te sturen naar landen waar ze mogelijk gevaar lopen. Schmalz stelt dat Frontex juist verplicht is om opvarenden van overvolle boten te redden. „Als ze dat niet doen en zelfs golven maken of wegvaren en de Grieken het vuile werk laten doen, zijn ze betrokken bij illegaal terugsturen.”

PvdA-Kamerlid Katie Piri reageert tegenover de NOS geschokt op de medeplichtigheid van Frontex. „Deze praktijken moeten per direct stoppen en de positie van de directeur van Frontex lijkt me onhoudbaar”, waarschuwt ze. „Er zal in het Europees Parlement verantwoording moeten worden afgelegd.”

Volgens Frontex is er van alle beschreven incidenten melding gedaan bij de Griekse autoriteiten en wordt er intern onderzoek naar verricht.