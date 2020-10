Firma’s vervolgd om grafietregen en stof

Het Openbaar Ministerie gaat een bedrijf op het terrein van Tata Steel vervolgen vanwege het uitstoten van zogenoemde grafietregens in 2018: stofwolken met daarin zware metalen als lood en mangaan.

De naam van het vervuilende bedrijf wil het Openbaar Ministerie niet noemen, maar het gaat vrijwel zeker om Harsco, dat staalslakken – een restproduct van staalfabricage – van Tata Steel verwerkt.

Dat bevestigt het OM donderdag na berichtgeving van de Volkskrant. Ook gaat het OM Tata Steel zelf vervolgen, vanwege stofwolken die op twee dagen in maart 2018 zijn vrijgekomen vanuit het bedrijf in IJmuiden.

Hoewel de veel grotere grafietregens formeel niet afkomstig zijn van Tata, wordt het staalbedrijf vaak wel gezien als medeverantwoordelijk, omdat Harsco op het Tata-terrein is gevestigd en intensief samenwerkt met het staalbedrijf.

Bewoners van het vlakbij Tata Steel gelegen dorp Wijk aan Zee (2.200 inwoners) klagen al langer over de wolken. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) concludeerde in juni vorig jaar dat deze een gezondheidsrisico vormen voor vooral kinderen. De stof zou bijvoorbeeld neerslaan in speeltuinen. Ook bleek de concentratie stofdeeltjes binnen een jaar tijd met een factor vier te zijn toegenomen.

Te hoge uitstoot

In december bleek na metingen van de staalfabrikant zelf dat de hoeveelheid stof die werd uitgestoten, veel hoger uitviel dan toegestaan. Volgens Tata Steel is de inhoud van de stofwolken zelf wel in lijn met de vergunning.

Een overkapping, die ervoor moet zorgen dat de stof op het terrein blijft, zou eigenlijk in april dit jaar worden opgeleverd. Vorig jaar meldde Tata Steel dat de plaatsing van de filterinstallie pas in 2021 plaatsvindt.

Omdat de advocaat nog onderzoekswensen in het dossier mag noemen, is de definitieve vervolging nog niet in gang gezet. Tata Steel bevestigt een brief te hebben ontvangen van het OM, waarin staat dat het voornemens is het bedrijf te dagvaarden.

In het geval van de twee kleinere stofwolken waarvoor Tata Steel zelf wordt vervolgd, was volgens Tata sprake van „uitzonderlijke weersomstandigheden”, zoals hevige kou en wind. Volgens het OM heeft Tata met de stofwolken de milieuvergunning overtreden, omdat deze niet meer dan twee meter buiten het fabrieksterrein verspreid mogen worden, terwijl dit wel gebeurde.