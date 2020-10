Exotisch duinhert laat zich moeilijk schieten

Het is weer hertenbronsttijd. Op de Veluwe zijn de edelherten net klaar met burlen, maar in de duinen zijn de damherten nog volop aan het ‘knörren’ – een geluid dat het midden houdt tussen boeren en kwaken. Maar wie nu gaat wandelen in het Noordhollands Duinreservaat, tussen Wijk aan Zee en de Schoorlse duinen, maakt kans op nog een ándere hertenlokroep: dat van het sikahert (Cervus nippon). Een sikamannetje dat een vrouwtje probeert te versieren burlt of knört niet, maar stoot een piepende schreeuw uit.

Sikaherten komen oorspronkelijk uit Oost-Azië, maar zijn eind negentiende eeuw in West-Europa geïntroduceerd als ‘parkhert’: ze zijn soms te zien in tuinen en hertenkampen. Zodoende ontsnapten er in het voorjaar van 2018 ook vijf uit de tuin van een hobbyhertenhouder nabij het Noordhollands Duinreservaat, meldt website Nature Today. Sindsdien zit PWN, de beheerder van het duinreservaat, met de herten opgescheept.

Sikaherten worden in het wild in Nederland als ongewenste exoten beschouwd. In een gebied als de Veluwe kunnen de dieren zich voortplanten met edelherten (alhoewel sikaherten een stuk kleiner zijn, en qua grootte tussen een ree en een damhert inzitten). Kruisingen tussen beide soorten zijn nog wel vruchtbaar. Maar, zo staat op Nature Today, als er edelherten worden geboren „met sika-kenmerken, zoals een kleinere lichaamsgrootte, een sika-gewei, de sika-roep of een latere bronstperiode” dan kan dat op den duur wel invloed hebben op de voortplanting van de soort.

In de duinen speelt dit probleem niet, omdat er geen edelherten leven. Maar de sikaherten kunnen er schade veroorzaken aan landbouwgewassen (bloembollen) en (net als damherten) voor verkeersongelukken zorgen. Bij Bergen zijn de afgelopen twee jaar ten minste drie aanrijdingen met een sikahert geweest. Twee herten overleden daarbij.

Hoeveel sikaherten er nu in het duinreservaat rondlopen is onbekend, meldt Nature Today: „De inschatting is dat er nog twee bokken lopen en minstens vier hindes, die in 2020 waarschijnlijk kalveren hebben geworpen. Ook in 2019 heeft minimaal één hinde een kalf gekregen.”

Sinds februari 2020 heeft PWN een vergunning om de dieren af te schieten. Die is twee jaar geldig. Tot nu toe is er één bok afgeschoten. „Het blijkt een arbeidsintensieve klus, omdat de sikaherten relatief schuw zijn en zich graag in de dekking ophouden.”

