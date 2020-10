Een maand later weten we nog niets over de effectiviteit van de maatregelen

Even zagen we een voorzichtige afvlakking van het aantal positieve coronatests. Toen volgde de afgelopen dagen weer een stevige stijging, van 6 à 8 procent per dag – vergelijkbaar met de stijging in september. Werken de huidige maatregelen nu wel of niet?

Dat verschilt per maatregel. Het is nog te vroeg om te oordelen of de ‘gedeeltelijke lockdown’, die sinds de avond van 14 oktober geldt, effect heeft. Op 20 september gingen de kroegen in de randstad een uur eerder dicht. Daarvan hebben we geen effect gezien in de cijfers.

Maar hoe zit het met de landelijke maatregelen van 28 september, toen de horeca in het hele land om 22.00 uur moest sluiten en iedereen werd aangeraden thuis te werken? Die maatregelen lijken minder belangrijk sinds de afkondiging van de gedeeltelijke lockdown. Toch hebben ze grote invloed op de druk in de ziekenhuiszorg. Jaap van Dissel van het RIVM rekende vorige week de Tweede Kamer voor: als de maatregelen van 28 september werken, zou dat de piek in de ziekenhuisbezetting begin november grofweg halveren. Werken ze niet, dan piekt het aantal bezette ziekenhuisbedden tot 750 op de intensive care en ruim 3.000 op de verpleegafdeling, schat het RIVM. Ziekenhuizen worstelen nu al met het aantal coronapatiënten; er liggen zo’n 500 op de intensive care en ruim 1.500 op de verpleegafdeling.

We zouden de eerste effecten van de maatregelen deze week moeten kunnen zien. En, werken ze? Afgelopen dinsdag beantwoordde het RIVM die vraag met een voorzichtige ‘ja’. Het aantal positieve tests steeg minder hard dan de weken ervoor, en dat zou kunnen komen door het maatregelenpakket van 28 september. Nu is toch weer sprake van twijfels, gezien de stijging van de afgelopen dagen. Vrijdag werden ruim 10.000 positieve tests per dag gemeld.

Vertekend beeld

Die cijfers geven soms wel een vertekend beeld. De stijging wordt deels verklaard doordat de testcapaciteit is uitgebreid. Daarnaast is er een probleem met de cijfers. Het gaat om positieve tests die door de GGD-regio’s aan het RIVM worden doorgegeven. soms duurt het dagen of zelfs weken voor uitslagen worden doorgestuurd.

Zo gaf de GGD-regio Hart voor Brabant, waar Tilburg en Den Bosch onder vallen, afgelopen week honderden meldingen van positieve tests door die eigenlijk vorige week al binnen waren gekomen. Dat kwam door een fout in het computersysteem, meldt Omroep Brabant.

GGD-regio Hollands Noorden, de regio rond Alkmaar, had afgelopen week ook een rapportageachterstand waardoor op één dag twee keer zoveel positieve tests werden gemeld als de dag ervoor. De werkdruk was zo groot dat de positieve tests een tijdje werden opgespaard om in één dag te melden, stelt de regionale omroep NH. Zulke rapportageachterstanden komen vaker voor, zeker in het weekend, waardoor hevige schommelingen in de dagcijfers soms niets zeggen over het daadwerkelijke aantal besmettingen.

En het zicht op de cijfers wordt toch al troebeler. De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert zoveel te testen dat niet meer dan 5 procent van de afgenomen tests positief is. Als dat hoger wordt, worden te veel besmettingen gemist. In Nederland ligt dat percentage op 14,4 procent, meldde het RIVM dinsdag. In sommige regio’s ligt het percentage zelfs op 20 procent.

Uit de cijfers kunnen, kortom, nauwelijks nog conclusies worden getrokken. Er is een alternatief: het RIVM publiceert ook een datum bij de meldingen die elke dag binnenkomen. Liefst de dag waarop een besmet persoon de eerste klachten kreeg, maar omdat die niet altijd bekend is, steeds vaker de datum van de testuitslag. Dat geeft op langere termijn een beter beeld van de cijfers.

Door de rapportageachterstanden kan het wel ruim een week duren voor een volledig beeld ontstaat van het aantal positieve tests. Daardoor is bijna een maand na de invoering van de maatregelen van 28 september nog niet duidelijk of die wel of niet effectief zijn.

Afvlakking van de stijging

Wie toch een heel voorzichtige conclusie wil trekken op basis van de cijfers, kan het beste alle meldingen van één week bij elkaar optellen. Rapportageachterstanden die in het weekend worden opgelopen en later in de week worden ingehaald, worden op die manier rechtgetrokken. Dan lijkt het in elk geval er niet op dat het aantal positieve tests daalt – het gaat eerder om een afvlakking van de stijging. Afgelopen week – van zaterdag tot en met vrijdag – werden bijna 60.000 positieve tests aan het RIVM gemeld; 22 procent meer dan de week ervoor. Vorige week lag die stijging nog op ruim 50 procent.

